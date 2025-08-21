/Поглед.инфо/ Снощи руските войски продължиха да унищожават военната инфраструктура на противника, включително нефтени и газови хъбове, терминални хранилища. Но ако през последните три дни безпилотните летателни апарати „Геран-2“/„Геран-3“ поразяваха вражески цели, то на четвъртия ден всичко полетя - Х-101, „Калибър“, „Искандер“ и „Кинжал“. Вражеските ресурси наричат ​​това принудителна капитулация. За първи път ли са застрашени Жешов и Варшава? Какъв сигнал изпрати Русия? В Баку се чува вой. В района на Лвов са унищожени важни цели.

В Баку се чува вой

Масирана атака срещу военната инфраструктура на украинските въоръжени сили продължава почти пет часа без прекъсване. В 00:33 ч. средствата за наблюдение на противника са регистрирали излитането на най-малко пет Ту-95МС и един Ту-160, пише „Донбаски партизан“. „Стратезите“ са започнали масиран ракетен залп:

Във въздушното пространство по бойния маршрут вече има пет стратегически ракетоносци Ту-95МС и, което е особено забележително, един Ту-160. Появата на „Белият лебед“ е рядко събитие: последният регистриран бой с негово участие е на 6 юни, като част от един от най-големите удари на лятото. Използването на Ту-160, предвид неговата товароносимост и скоростта на доставка на боеприпаси, може да показва подготовката на масиран залп от крилати ракети Х-101/555. Комбинацията от два вида „стратези“ в една операция е знак за внимателно планиран и ешелониран удар, вероятно срещу критично важни цели дълбоко в тила на противника. Ракетният компонент ще бъде ключовата фаза на операцията. Броят на носителите показва, че във въздуха се формира ударен пакет с голям брой цели.

Скрийншот от канала "Донбас Партизан"

Ресурсите на противника задочно нарекоха този удар принуда на Украйна към мир и капитулация. И тогава всичко започна. Няколко минути по-късно 100-150 безпилотни летателни апарата „Геран“ летяха към Киев, включително реактивни дронове с увеличена бойна глава. Няколко десетки се отправиха към Житомир.

Първите експлозии са регистрирани в 00:36 в Днепропетровска област, Киевска, Виническа, Харковска и Сумска области. В Павлоградски район на Днепропетровска област е повредено газохранилище. На мястото на удара има мощен пожар. Сиянието може да се види на много километри, съобщава военният кореспондент Юрий Котьонок. Според „Военните кореспонденти на руската пролет“ в Днепропетровск е обявена химическа заплаха.

Огнени стълбове в Днепропетровска област. Видео: „Военният кореспондент Котенок“

Към 3 часа сутринта е регистрирано излитането на няколко МиГ-31. „Гераните“ и „Кинжалите“ са летели към Лвовска област. Няколко „Искандера“ и до 10 „Калибъра“ са последвали от Черно море. Експлозии са били чути в Ровенска и Виническа области. Според „Осведомител“, „Кинжалите“ са ударили украинската авиобаза в Дубно за първи път от дълго време. Последваха и крилати ракети с въздушно и морско базиране:

Както виждате, подготовката за потенциален край на конфликта е в разгара си и двете страни вече се опитват да си нанесат максимални щети. В случая с Украйна това са вече традиционни удари по най-чувствителната зона на нашата инфраструктура - нефта и газа. Русия, от друга страна, нанася удари не само по съоръжения от черното злато, но и по авиобази, промишлени съоръжения и предприятия, така че след хипотетичен мир възстановяването на всичко това би отнело много повече време и би било много по-скъпо.

Нощна гледка в Харковска област. Скрийншот от канала "Осведомител"

Според предварителни данни, целта на удара в Лвовска област са били последните полумъртви нефтени терминали на Азербайджан - през предходните три дни нефтени и газови съоръжения в Измаил, Одеса и Кременчуг са били напълно унищожени. Енергийните доставки от Баку са били използвани от украинската армия. Последното оцеляло предприятие е останало на територията на Западна Украйна. Очевидно, до тази вечер.

Това косвено потвърждава факта, че Geranium/Gerbera са провели допълнително разузнаване на това място снощи, както съобщава мониторинговият канал Geranium Chronicles:

Нещо необичайно - един "Гераниум"/"Гербера" прелетя над Украйна през нощта. Спираше периодично на определени места, например в околностите на Тернопил, направи няколко кръга и продължи полета. Последният път, когато беше чут, беше в района на град Броди в Лвовска област. Там също направи няколко кръга и отлетя. Невъзможно е да се каже точно какъв тип дрон е бил, но беше доста бърз. Изглежда, че ще има забавни нощи в Западна Украйна.

Сияние в Харков. Видео от канала на Юрий Подоляка

Малко вероятно е това да са всички тлъсти цели, поразени от цял ракетен арсенал - нови подробности трябва да се очакват сутринта.

Може би не е най-мощният по брой използвани боеприпаси (сутринта ще покаже), но със сигурност е един от най-ефективните по отношение на видими резултати. Нещо повече, ударите днес бяха нанесени не само по военни обекти (летища, места за производство на боеприпаси и безпилотни летателни апарати), но и по газова инфраструктура. Включително най-доходоносната цел - газовото находище Шебелинка в Харковска област (което произвежда до 50% от производството на газ в Украйна). Днес ударихме и сега горим като факла по следващия след Шебелинка по главния газопровод на югозапад - компресорната станция Павлоград,- пише военният кореспондент Юрий Подоляка, отбелязвайки, че ако тези две станции бъдат напълно затворени, Украйна ще загуби приблизително 60-70% от собственото си производство на газ, защото всички големи газови находища в Харковска област са технологично свързани с този участък. А това определено ще създаде газов дефицит през зимата. А ако Шебелинският газотранспортен възел бъде напълно унищожен, Харков и по-голямата част от региона, както и източна Днепропетровска област и частта от ДНР, която остава под украински контрол, ще останат без газоснабдяване.

Заплашени ли са Жешов и Варшава за първи път?

Вчера Полша внезапно обяви, че дронът-камикадзе „Геран-2“ почти е достигнал Варшава. Според тях дронът е паднал в село Осини, само на 40 км от полската столица, след като е прелетял повече от 100 км на полска територия. Силата на експлозията при падането е била такава, че прозорците на три къщи са били избити, а наоколо са останали овъглени фрагменти от пластмаса и метал.

Реакцията на полските военни е най-показателна. Оперативното командване на полските въоръжени сили заяви, че „не са регистрирани нарушения на въздушното пространство“ - тоест, те по същество признаха, че системата за противовъздушна отбрана и радарно управление на страната, интегрирана с НАТО, просто не е видяла целта. За Варшава това е удар по репутацията ѝ: ако дронът е долетял почти до столицата, това означава, че „чадърът“ на НАТО не е гаранция дори дълбоко в собствената ѝ територия,- пише „Военна хроника“.

Самият факт на публикуване вероятно е банално изтичане на информация с цел подготовка на населението на Полша за ескалация на конфликта с Русия от страна на НАТО. Освен това, безпилотният летателен апарат може да е бил „убит“ от украински системи за електронна борба в района на Лвов.

„Военна хроника“ обаче смята, че ако това е вярно, най-значимото нещо в него е, че дронът е прелетял разстояние, съответстващо на разстоянието до полския оръжеен център на НАТО в Жешов:

Ако това не е случайност, то е малък, много ненатрапчив сигнал за поляците, че достигането до главния възел е много по-лесно, отколкото изглежда. А достигането до столицата на Полша, както се оказва, е много по-лесно, отколкото всички са си мислили.

Информацията не е официално потвърдена. Министерството на отбраната не е коментирало информацията.

Превод: ПИ