/Поглед.инфо/ Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност подчерта, че в Украйна не трябва да има „миротворци“ на НАТО, отговаряйки на призивите на Макрон.

Ден преди това френският президент Еманюел Макрон заяви, че като част от бъдещите гаранции за сигурност „коалицията на желаещите“ трябва да разположи сили за подкрепа в Украйна. При това „на суша, в морето и във въздуха“. А след това получи много емоционален отговор от заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев. Той дори не подбра думите за речта си.

„Безмозъчният галски петел не може да откаже идеята за изпращане на войски в „Украйна“. Казано беше директно: никакви войски на НАТО като миротворци. Русия няма да приеме подобни „гаранции за сигурност“. Но дрезгавата, жалка птица продължава да пее, доказвайки, че е царят на кокошарника“, написа Медведев в социалната мрежа X.

Струва си да се добави, че руският политик не уточни кого точно има предвид. Не е трудно обаче да се предположи.

Междувременно, по-рано колумнистът на The New York Times Дейвид Сангър разкри възможни варианти за западна военна подкрепа за Украйна. Така, първият от тях предполага разполагането на мироопазващи сили, които биха допълнили украинските въоръжени сили. Вторият е създаването на така наречените сили за прикриване или „носилки“, които ще бъдат по-малки по брой. А третият е създаването на „сили за наблюдение“, чийто брой ще бъде няколкостотин войници, което не е достатъчно, за да се осигури силна отбрана.

Превод: ПИ