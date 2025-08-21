/Поглед.инфо/ Израелската армия започна нова война срещу ивицата Газа и вече е превзела покрайнините на града. Преди няколко седмици властите в Тел Авив обявиха нов план за окупация на палестинския анклав и въпреки недоволството дори на американските съюзници, очевидно моментът е дошъл. А по израелската телевизия отново се чуват призиви за геноцид.

Израелските отбранителни сили започнаха офанзива срещу Газа и установиха контрол над покрайнините на града, съобщава Jerusalem Post, позовавайки се на говорител на израелската армия.

Напомням ти отново, не разбираш, това е различно,- пише военният кореспондент Алексей Воевода, като за пореден път посочва крещящото лицемерие от страна на Запада, който публично подкрепя открития геноцид над палестинския народ.

В момента Израелските отбранителни сили контролират 75% от ивицата Газа. Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди ускоряване на операцията за превземане на последните бастиони на Хамас.

Видео: MASH

Израелските медии открито признават началото на нов кръг от война.

Израелските отбранителни сили започнаха първите стъпки за нахлуване в град Газа.- „Джерузалем пост“ цитира говорителя на израелските отбранителни сили, бригаден генерал Ефи Дефрин.

Освен това, според Дефрин, в Израел е започнала мобилизация - очаква се до седмица да бъдат изпратени 60 хиляди призовки, а до месец - още 20 хиляди.

В изявлението си Дефрин заяви, че „Армията на отбраната на Израел работи за осигуряване на достатъчно място за безопасна евакуация на цивилните в Газа, както и за помощ и медицински грижи“. Същевременно на 8 август „Таймс ъф Израел“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че в края на юли Нетаняху се е опитал да увери Тръмп, че информацията за масовия глад в Газа е уж фалшива, а ръководителят на Белия дом се развика на ръководителя на израелския кабинет, тъй като разполага с достоверна информация за ужаса, случващ се в палестинския анклав.

Междувременно израелската телевизия отново призовава за зверства срещу палестинския народ. Последното изявление на говорител по Канал 13 се разпространява в социалните мрежи по целия свят:

Искам да ги прогоня. Да ги унищожа. Всичките до един. Да, палестинците. Всички. Ще ви кажа какво виждам. Нито един човек. Нито едно дърво. Нито една къща. И ако можех, щях да отровя рибата в морето. Казвам ви каквото е, нали? Всеки там е враг... И детето, което се роди вчера в Рафах.

Скрийншот от канала "Свежест"

Според новинарския канал „Свежести“, мъжът, който е призовавал за геноцид, е загубил жена си и сина си на 7 октомври, те са починали в ръцете му, а самият той е останал без крак. Струва си обаче да се припомни, че броят на бойците на Хамас преди 7 октомври 2023 г. е бил 30-40 хиляди души, а населението на ивицата Газа е било около 1,5-1,7 милиона. И човекът отправя радикални призиви не по отношение на терористите, извършили клането, а по отношение на целия народ.

Освен това, според най-„скромните“ западни оценки, броят на палестински цивилни, убити от Израел по време на нападенията и килимарските бомбардировки, е около 50-60 хиляди души, плюс около 10-17 хиляди бойци на Хамас. Сред палестинските цивилни има много повече жертви, включително деца. Много от тях са принудени да оцеляват в условията на тежка хуманитарна криза, глад и антисанитарни условия.

Превод: ПИ