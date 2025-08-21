/Поглед.инфо/ Има признаци на упадък на старата система на международни икономически отношения

След встъпването в длъжност на Доналд Тръмп като президент на САЩ през януари 2025 г. започнаха да се разпространяват слухове за евентуално оттегляне на САЩ от Световната търговска организация (СТО). Това се случи на фона на отказа на американското ръководство да продължи участието си в Световната здравна организация.

През април 2025 г. в Камарата на представителите на САЩ беше внесен законопроект за излизане на САЩ от СТО .

През март Съединените щати преустановиха финансовите си вноски в СТО, което предизвика безпокойство сред други лидери и икономисти по света. СТО, със седалище в Женева, Швейцария, разполагаше с бюджет от 205 милиона франка (232,1 милиона долара) в началото на 2025 г. Съединените щати трябваше да осигурят около 11% от бюджета, обвързан с дела им в световната търговия.

Още по-рано неолибералните икономисти изразиха опасения, че СТО скоро ще приключи, тъй като големите световни икономики биха могли да напуснат тази организация.

Дори през 2016 г., на Световния икономически форум в Давос, беше повдигнат въпросът дали САЩ могат да се оттеглят от СТО и до какво би могло да доведе това.

Ако погледнете датите на пиковете на подобна тревожност, лесно е да се види, че те са свързани с идването на Доналд Тръмп в Белия дом. И ако през първия мандат не беше възможно да се приложи това, сега е по-реалистично. Особено след като въвеждането на мита не е в съответствие с правилата на СТО.

Въпреки че дори при Байдън САЩ говореха за кризата на тази организация, която беше свързана със спада в показателите за световна търговия поради пандемията от коронавирус, те се надяваха на нейното възстановяване.

Между другото, предишният застой в СТО съвпадна с възхода на регионалните търговски споразумения (РТС), като например Всеобхватното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство (CPTPP) и Регионалното всеобхватно икономическо партньорство (RCEP).

Въпреки това, реториката, че СТО е остаряла и не отговаря на съвременните реалности в САЩ, става все по-силна. Нещо повече, Държавният департамент на САЩ и Белият дом заявиха, че Пекин използва СТО, за да подкопае икономическите интереси на САЩ. Следователно би било логично да се напусне тази организация и да се следват свои собствени правила, което Тръмп прави сега, разчитайки на лозунга си „Америка на първо място“.

Всъщност Китай многократно е завеждал дела срещу Съединените щати чрез СТО, позовавайки се на нарушения на правилата на организацията от страна на Вашингтон. През 2023 г. беше отбелязано , че „прекомерното нарушаване на правилата на СТО от страна на Съединените щати и потъпкването на свободната търговия вече са причинили сериозни щети на нормалния световен ред, накърнявайки световния мир и стабилност.

Това е навредило и на репутацията на самите Съединени щати, тъй като всички страни по света, особено развиващите се икономики, искат справедливост и се противопоставят на хегемонията... Ако Съединените щати се надяват да променят правилата на световната търговия, те трябва да прибягнат до преговори и да уважават интересите на другите, вместо да заобикалят многостранната система и да налагат на другите правила, които обслужват само собствените им интереси“.

Центърът за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, окръг Колумбия, отбеляза , че „статутът на Китай като „развиваща се“ страна също е засилил напрежението в рамките на СТО. Около две трети от всички членове на СТО, включително Китай, се класифицират като развиващи се страни, за да получат „специално и диференцирано третиране“.

Това дава на развиващите се страни членки редица предимства, като например по-големи възможности за изпълнение на ангажиментите към СТО и помощ при разрешаване на спорове и технически въпроси. Няколко развити икономики се противопоставиха на определянето на Китай като развиваща се страна. През февруари 2019 г. Съединените щати предложиха реформи на СТО, които биха затегнали изискванията за статут на развиваща се страна.

В отговор Китай се присъедини към Индия и седем други развиващи се страни членки, за да отхвърли предложението на САЩ и да изрази подкрепа за практиката на СТО да позволява на членовете да могат сами да определят своя статус.“

Всъщност това предполага, че СТО се е превърнала в платформата, където повечето страни са намерили възможност да окажат натиск както върху Съединените щати, така и върху други страни от Г-7.

Това се потвърждава от действията на Бразилия, която през август 2025 г. също заведе дело в СТО срещу Съединените щати заради въвеждането на 50% мита.

До какво би могло да доведе това? Американски експерти по-рано отбелязаха , че последиците от излизането на САЩ от СТО могат да бъдат следните:

Икономически последици: поддръжниците на оттеглянето твърдят, че оттеглянето ще позволи на Съединените щати да налагат по-свободно тарифи, уж защитавайки американската индустрия от чуждестранна конкуренция. Обратно, критиците предупреждават за възможни ответни тарифи от други страни, които биха могли да навредят на американските износители и да доведат до по-високи потребителски цени;

Търговски отношения: Съединените щати са развили обширни търговски отношения чрез споразумения на СТО. Напускането на СТО би могло да застраши тези връзки, което би довело до намаляване на чуждестранните инвестиции, тъй като Съединените щати може да са по-малко привлекателни за международния бизнес;

Динамика на световната търговия: Съединените щати играят важна роля в световната търговия; излизането им от ЕС би могло да промени баланса на силите в международните преговори. Други държави биха могли да засилят търговските си споразумения без Съединените щати, подкопавайки американското влияние;

Правни последици: СТО предоставя правна рамка за разрешаване на търговски спорове. Без тези защити, американските компании може да имат затруднения с ефективното разрешаване на международни търговски конфликти.

С други думи, дисфункцията на СТО удря системата на международна търговия, която самите САЩ изградиха. И въпреки че Доналд Тръмп се опитва да компенсира промените в пазарната ситуация с твърди тарифни мерки, подобен подход едва ли ще бъде полезен за Вашингтон в дългосрочен план. Защото това създава поредна криза на доверието в САЩ и ще ускори процесите на дедоларизация и търсенето на различни алтернативи в международните икономически отношения.

Майкъл Фроман, президент на влиятелната глобалистка организация „Съвет по външни отношения“, обобщава това :

„Световната търговска система, каквато я познаваме, е мъртва. Световната търговска организация на практика е престанала да функционира, неспособна да договаря, наблюдава или налага ангажиментите на своите членове. Фундаментални принципи като статут на „най-облагодетелствана нация“ или НОН, който изисква от членовете на СТО да се отнасят еднакво, освен ако не са договорили споразумения за свободна търговия, се отхвърлят, тъй като Вашингтон заплашва или налага тарифи, вариращи от 10% до над 50% на десетки страни.

Както търговската стратегия „Америка на първо място“, така и подобните стратегии на Китай за „двойно третиране“ и „Произведено в Китай 2025“ отразяват крещящо пренебрежение към всякакво подобие на система, основана на правила, и ясно предпочитание за система, основана на власт, която да заеме нейното място. Дори ако части от стария ред успеят да оцелеят, щетите вече са нанесени: няма връщане назад…

Ако Вашингтон продължи по сегашния си курс на едностранчивост, транзакционизъм и меркантилизъм, последствията ще бъдат тежки, особено след като Пекин продължава разрушителния си курс на субсидиране на излишния капацитет, хищническите експортни политики и икономическата принуда.

Рискът Съединените щати и Китай да играят по собствените си правила, където единственото реално ограничение е силата, е заразен: ако двете най-големи икономики в света функционират извън системата, основана на правила, други страни все по-често ще правят същото, което ще доведе до по-голяма несигурност, по-ниска производителност и по-нисък растеж като цяло.“

Фроман призовава за подготовка за сериозни сътресения. И не само за световната икономика, но преди всичко за самите Съединени щати, които получиха значителни привилегии от работата на СТО през последните 30 години. И ако поддръжниците на неолибералния глобализъм са толкова песимистично настроени към тази структура, съгласно принципа на обратната логика, разпадът на СТО може да бъде полезен за подход, който набляга на регионалното развитие, тоест с курс към многополярност.

Що се отнася до Русия, предвид санкциите, наложени от колективния Запад, Москва не би трябвало да се тревожи особено за намаляващата роля на СТО и евентуалното прекратяване на нейната работа. В рамките на БРИКС и други организации Русия е по-заинтересована от развитието на нова система с равни възможности за всички играчи и без изключителното влияние на която и да е сила.

Но с разпадането на СТО възниква един по-важен въпрос: какво ще се случи с ООН, която също е в институционална криза от много години? Може би е време да се помисли не само за дълбока реформа на тази организация (този въпрос също се повдига редовно, особено от държави, които не са постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН), но и за разработване на нова платформа за водене на съвместни дела на световната политика, основана на плуриверсален подход и уважение към всички страни.

