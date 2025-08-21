/Поглед.инфо/ Новата руска фрегата „Адмирал Амелко“ лиши от сън американските стратези, пише The National Interest.

Съединените щати съобщиха, че благодарение на фрегатата „Адмирал Амелко“ Русия е засилила военното си присъствие в Азиатско-тихоокеанския регион.

„Във ВМС фрегатите по проект 22350, като „Адмирал Амелко“, са жизненоважни за защита на корабите, десантна поддръжка и ударни способности. Като част от Тихоокеанския флот, тя ще засили военноморското присъствие на Русия в Индо-Тихоокеанския регион на фона на напрежението с НАТО и регионалните сили“, пише колумнистът Брандън Вайхерт в статия за The National Interest , озаглавена „Ето защо новата фрегата на Русия държи американските плановици будни“.

Наблюдателят добави, че оборудването на фрегатата отразява стратегическата адаптация на Москва „към хиперзвукови оръжия и операции в множество области“. След това той отбеляза, че „в комбинация с по-широка модернизация“ използването на кораба „допринася за стратегията на Русия за възпиране на противници в ключови театри“ на военни операции.

Снимка: Максим Константинов/Globallookpress

Между другото, според Вайхерт, спускането на вода на фрегатата „Адмирал Амелко“ не само укрепва руската отбрана в морето, но и „подчертава ангажимента ѝ към иновациите във военноморския флот в условията на многополюсен свят“.

Нека припомним, че фрегатата беше спусната на вода на 14 август. Тя е въоръжена с пускови установки за противокорабни ракети „Калибър“ или „Оникс“, зенитно-ракетна система „Полимент-Редут“, противолодъчна торпедна система „Пакет-НК“, артилерийска установка. Корабът може да се използва и като база за хеликоптери Ка-27.

Превод: ПИ