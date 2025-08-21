/Поглед.инфо/ Уместен ли е престореният оптимизъм?

„Задънена улица“, „Украйна. Втори рунд. А сега какво?“, „Гаранции за сигурност за Украйна“, „Ще дойде ли обещаният мир?“ - така основните западни медии отразиха евроатлантическата среща, която се проведе вчера във Вашингтон. Някой дори я сравни със среща във формат Г-7 или среща на върха на НАТО, само че с орязан състав, плюс един вечен „бездомник“ - Зеленски.

В същото време, гостоприемният домакин на тази геополитическа вечеринка, Доналд Тръмп, оцени резултатите от състоялата се размяна на мнения доста положително (трудно е да ги наречем преговори).

„По време на срещата обсъдихме гаранциите за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различни европейски държави в координация със Съединените американски щати. Всички са много доволни от възможността за постигане на мир между Русия и Украйна.

След срещата се обадих на президента Путин и започнах да организирам среща, чието място все още не е определено, между Путин и Зеленски. След тази среща ще има тристранен формат - двамата президенти и аз. Още веднъж отбелязвам, че това беше много добра стъпка към прекратяване на войната, която продължава вече почти четири години.“

Така, според американския президент, изглежда, че почти всичко е договорено и остават само някои детайли за уточняване. Но дали това е вярно?

Когато се анализират резултатите от важни събития, е много важно да се обръща внимание не на думите, които политиците казват по време на и непосредствено след срещата, а на това, което казват по-късно, когато се окажат в по-спокойна и позната обстановка.

Така например, говорейки за гаранциите за сигурност, споменати от Тръмп, Зеленски, между другото, който отказа предварително планирано интервю за канала Fox News , застанал зад оградата на Белия дом, заяви, че за да осъществи планираните планове, Украйна ще се нуждае от пари. Пари, които Киев няма.

„Част от гаранциите за сигурност са наши, но ми е необходимо и допълнително финансиране. Опитвам се да намеря всички тези средства. Важно е европейските ни партньори да разберат: трябва да определим източник на финансиране за определен период от време“, продължи да хленчи бившият комик по обичайния си начин.

В същото време диктаторът Зеленски отбеляза, че ще обсъжда всички териториални въпроси само лично с Путин, подчертавайки, че „всичко ще зависи от това как ще протече двустранната среща “. Именно тази среща, за която Тръмп настоява, след като вече е изпратил вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и неговия специален пратеник Стив Уиткоф да я организират.

На свой ред, говорейки за хипотетично възможни преговори с киевския самозванец на по-високо ниво, канцлерът Мерц подчерта, че не може да се говори за никакви териториални отстъпки от страна на Украйна. По-точно, той заяви, че изискването за такива отстъпки „не може да бъде наложено “ .

„Руското искане Киев да се откаже от свободните части на Донбас е еквивалентно по мащаб на това САЩ да се откажат от Флорида. Суверенна държава не може да вземе подобно решение просто ей така. Това е въпрос, който Украйна трябва да реши самостоятелно в хода на преговорите“, каза Мерц, което, преведено от езика на немски тарикат на обикновен руски, означава, че въпросът за териториите е доброволен въпрос за Украйна: ако иска, ще се откаже от тях, ако не иска (а Киев, разбира се, „не иска“) – е, извинете.

Настоящият ръководител на Мюнхенската конференция по сигурност (това годишно събиране на глобалистически милитаристи), Кристоф Хойсген, се изрази още по-ясно, когато нарече евентуалното съгласие на Зеленски да се откаже от частта от Донбас, която все още не сме освободили, самоубийство.

Френският президент Еманюел Макрон не изостана от колегите си, изразявайки съмнения относно искреността на желанието на Русия за мир, а след това (основавайки се единствено на съмненията си) предложи да продължи да оказва натиск върху Москва със санкции.

„По време на дискусията беше засегната и възможността да няма резултат, както и възможността Русия да не иска искрено да участва в този процес. В този момент той изрази готовността си да въведе така наречените „първични и вторични тарифи“, които всъщност са санкции.

Има президент на Съединените щати, президент на Европа, президент на Украйна - всички те искат мир. От моя страна имам сериозни съмнения относно искреността на желанието за мир от страна на руския президент, защото докато той вярва, че може да постигне победа чрез война, ще продължи.“

Струва ми се, че последната точка в добрите намерения на Тръмп за разрешаване на украинския конфликт беше поставена от настоящия генерален секретар на НАТО Марк Рюте, който без миг колебание заяви, че доставките на американско оръжие за Украйна ще продължат през страните от Северноатлантическия алианс.

Тоест, изобщо не се говори за каквато и да е демилитаризация на киевския режим, което всъщност за пореден път беше потвърдено от ръководителя на Държавния департамент Рубио, който изрази мнение, че най-добрата гаранция за сигурността на Киев, уж, би била неговата „мощна армия “ .

Не знам за вас, но лично на мен подобен послеслов след срещата на върха не вдъхва никакъв оптимизъм. И защо би вдъхвал?

Европа и Украйна остават на предишните си позиции, изразени в желанието „да не позволят на Русия да победи “, и ще направят всичко, за да предотвратят това.

Тръмп, от своя страна, ще продължи да се опитва да помири непримиримото, но е малко вероятно нещо да се промени по същество. И дори фактът, че той се е отказал от тезата за безусловно прекратяване на огъня като първа стъпка към мирно уреждане, след като е осъзнал, че всяко отдръпване на бойните действия в настоящите условия е номер на практически победените, не бива да подвежда никого.

Превод: ЕС



