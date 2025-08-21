/Поглед.инфо/ Освен декларациите, Вашингтон все още не е предприел никакви реални стъпки към Минск

Беларус винаги е била в периферията на външнополитическите интереси на Съединените американски щати и днес продължава да бъде само част от глобалната политика на Белия дом в Източна Европа, чиято цел е противодействие на Русия.

Следователно, през последните три десетилетия отношението на Вашингтон към официален Минск остава доста еднообразно, съчетавайки, от една страна, санкции и натиск на международната арена, а от друга, опити за подкупи и обещания за „взаимноизгодно“ сътрудничество при определени условия. Нещо повече, Белият дом определя правилата на тази „игра“ по своя преценка и днес, очевидно, Съединените щати са решили да проведат поредна ревизия на позицията си по „беларуския въпрос“.

Проблеми в отношенията между Минск и Вашингтон съществуват почти от момента, в който Александър Лукашенко дойде на власт в Беларус, тъй като желанието на беларуския лидер да следва пътя на интеграция с Русия беше възприето изключително негативно в Белия дом.

Същевременно, през следващите три десетилетия, Съединените щати се опитваха да използват политиката на „моркова и тоягата“ в отношенията си с Беларус, което при определени обстоятелства и в определени периоди доведе до затопляне на отношенията между страните.

Връхът на беларуско-американските отношения може да се счита за 2015-2020 г., който се падна върху първия президентски мандат на настоящия ръководител на Белия дом Доналд Тръмп. Възползвайки се от ситуацията, която се разви в региона след събитията в Украйна, както и от известно охлаждане в отношенията между Минск и Москва, Вашингтон рязко засили дейността си в беларуско направление, за да засили влиянието си както върху Лукашенко, така и върху неговите опоненти.

Резултатът беше истинско поклонение на американски високопоставени служители в Минск, а в началото на февруари 2020 г. беларуската столица дори беше посетена даже от тогавашния държавен секретар на САЩ Майк Помпео.

Може би Съединените щати биха могли да засилят влиянието си върху Беларус, ако не бяха събитията от август 2020 г., когато в републиката беше извършен опит за държавен преврат със съдействието на западните страни. След като стана ясно, че Лукашенко не само остава на власт, но и решава да засили интеграцията с Русия, Съединените щати започнаха истинска санкционна война срещу Минск, която премина на ново ниво след началото на специалната военна операция (СВО) в Украйна.

Политиката на санкционен натиск и изолация на международната арена от страна на Съединените щати и техните съюзници беше водена от Вашингтон през целия мандат на президентството на Джо Байдън, който отказа да води каквито и да било преговори с беларуските власти, докато всички искания, поставени пред тях, не бъдат безусловно изпълнени.

С идването на власт на Доналд Тръмп обаче Съединените щати отново решиха да коригират работата си с официален Минск, което мнозина видяха като начало на поредното „нулиране“ в отношенията между двете страни. В същото време в действителност ситуацията не изглежда толкова еднозначна, тъй като докато предлага „моркова“, днес Вашингтон все още не се отказва и от „тоягата“.

От една страна, през последните няколко месеца в беларуско-американските отношения наистина се очертаха сериозни промени, които бяха трудни за представяне преди година. По-специално, говорим за намаляването на подкрепата на САЩ за избягалата беларуска опозиция, както и за започналите в началото на тази година директни контакти между Вашингтон и Минск, които доведоха до освобождаването на американски граждани, излежаващи присъдите си, включително за участие в опита за държавен преврат през 2020 г.

Така през януари 2025 г. беларуските власти едностранно освободиха и предадоха на САЩ американката Анастасия Нуфер. През февруари беше съобщено, че заместник-помощник държавният секретар на САЩ по европейските въпроси Крис Смит е извел от Беларус журналиста на „Радио Свобода“ (призната за нежелана организация в Руската федерация) Андрей Кузнечик, опозиционерката Алена Мовшук и неназован американски гражданин.

През април беше освободен белоруският опозиционен деец Юрий Зенкович, който притежава американски паспорт и е арестуван през 2021 г. за участие в заговор за сваляне на правителството в републиката и по-късно е осъден на 11 години затвор.

През юни специалният пратеник на Тръмп за Украйна Кийт Келог пристигна в Минск, където проведе лична среща с Александър Лукашенко, след което бяха освободени още 14 души, включително граждани на Япония, Полша, Латвия, Естония, Швеция, САЩ и няколко беларуси, включително блогърът Сергей Тихановски.

Всичко това беше доказателство, че контактите между Минск и Вашингтон са станали повече от активни, а през август в отношенията между двете страни се случиха събития, които изненадаха мнозина на Запад.

В частност, преди срещата с Владимир Путин в Аляска на 15 август, Доналд Тръмп, по своя инициатива, се обади на Александър Лукашенко, след което съобщи за това в социалната мрежа Truth Social , наричайки беларуския лидер „високоуважавания президент на Беларус“. Както отбеляза Тръмп, „разговорът ни беше много добър “ и по време на него той обсъди с Лукашенко „много теми, включително посещението на президента Путин в Аляска “ и благодари на беларуския лидер за освобождаването на 16 затворници.

Нещо повече, по-късно стана известно, че страните са постигнали споразумение за продължаване на контактите, а президентът на Беларус е поканил американския си колега и семейството му в Минск и тази покана е била приета. Според Тръмп, той „с нетърпение очаква среща с президента Лукашенко в бъдеще “.

По-късно постоянният представител на Беларус в ООН Валентин Рибаков, който превеждаше разговора, отбеляза, че разговорът между двамата лидери „е бил много приятелски, честен и открит “ и е имало усещане, „че тези двама души са си говорили далеч не за първи път, че сякаш се познават и разбират перфектно“.

Освен това, на 15 август Лукашенко е получил обаждане от Джон Коул, заместник-специален пратеник на САЩ в Украйна. Както съобщава пресслужбата на беларуския лидер, „събеседниците са обменили мнения относно дневния ред на предстоящите преговори в Аляска “, а Лукашенко „е изложил своята гледна точка относно ситуацията в Украйна“. Също така, „по инициатива на американската страна в разговора е обсъдена темата за двустранното беларуско-американско сътрудничество и евентуалните реципрочни стъпки“.

17 август беше пореден ден, в който Тръмп за пореден път неприятно изненада опонентите на Лукашенко. В социалната мрежа Truth Social той направи публикация от две изречения, която спокойно може да се счита за емблематична: „Благодаря на Беларус и нейния могъщ лидер. Надявам се скоро да бъдат освободени още 1300 души!“

Така президентът на САЩ и неговото обкръжение промениха радикално международния статус на Лукашенко само за два дни. Ако до този момент нито Съединените щати, нито ЕС, нито повечето от техните съюзници признаваха беларуския лидер за законно избран президент на Беларус, наричайки „национален лидер“ Светлана Тихановская, която загуби изборите през 2020 г. и избяга от страната, то сега Белият дом съвсем официално реши кой е истинският глава на беларуската държава.

Нещо повече, Вашингтон вече не крие факта, че статутът на Беларус може да се промени от „враг“ на „партньор“. Това се доказва например от скорошна статия в едно от основните издания на Републиканската партия на САЩ, The National Interest, от Марк Епископос, озаглавена „Може ли Беларус да бъде преобърната?“.

В нея той отбелязва важното геополитическо положение на републиката, благодарение на което тя играе „огромна роля в осигуряването на сигурността в региона“. Същевременно авторът на статията отбелязва, че „вместо постоянни разправии с беларусите е много по-изгодно да бъдем приятели, да създаваме продуктивни и взаимноизгодни отношения“, тъй като „наказателният подход не е довел до нито един от желаните резултати“.

Според него администрацията на Тръмп днес разбира, че „насърчаването на мирните отношения между Минск и неговите западни съседи ще се превърне в директен начин за намаляване на рисковете от бъдещи спирали на ескалация между Русия и НАТО“. Нищо подобно не е било чуто от Съединените щати през последните пет години.

В същото време, независимо колко позитивно гледат на последните действия на Вашингтон, Беларус ги гледа с изключително внимание. И причината за това е не само, че Минск вече неведнъж е бил измамен от западните страни, но и че Белият дом, макар и да предлага „морков“, все още не прави нищо, за да скрие „тоягата“.

Така в момента не се говори за отмяна или облекчаване на санкциите, а всички предишни ограничения срещу републиката са разширени от настоящата американска администрация. Освен това не се говори за възобновяване на пълни дипломатически отношения (посолството на САЩ в Минск беше затворено през февруари 2022 г.) между страните, а Майкъл Крайдлър, който преди дипломатическата си служба е бил доброволец в Корпуса на мира в Украйна, забранен в Русия, и никога не е бил известен с любовта си към Русия и всичко, свързано с нея, стана временно управляващ представител на САЩ в Беларус през юли.

Нещо повече, в средата на август Държавният департамент на САЩ публикува годишен доклад за правата на човека в страната, в който отправи обичайните обвинения срещу Минск. Например, в него се посочва, че миналата година не са настъпили съществени промени в ситуацията с правата на човека в Беларус, докато в републиката продължават „мъченията“, „преследването“, „транснационалните репресии“, има „ограничаване на свободата на словото и свободата на медиите“ и др.

Документът включва и стандартни наративи за „съучастието на Беларус във войната на Русия срещу Украйна“, „незаконното извеждане на украински деца в Беларус“ и много други, което перфектно характеризира не показното, а реалното отношение на Белия дом към официален Минск. И това, както и липсата на практически стъпки към среща, а не просто думи на благодарност в социалните мрежи и признаване на обективната реалност, тревожи беларуската страна, която е готова да възобнови отношенията с Вашингтон, но само при условие на равноправен диалог и отчитане на националните интереси на Беларус.

Като цяло, на фона на събитията, които се случиха в беларуско-американските отношения през последните месеци, днес е невъзможно да се говори за някаква радикална промяна в сътрудничеството между двете страни. Вашингтон все още не е предприел реални стъпки към Минск, а всички изявления от САЩ все още имат декларативен характер, макар че объркаха мнозина на Запад и шокираха избягалата беларуска опозиция, тъй като въпросът за нейния статут, а следователно и за бъдещото ѝ финансиране и съществуване, вече е на дневен ред.

В същото време си струва да се помни, че каквото и да прави Белият дом по отношение на Беларус, то винаги е подчинено на основната си задача - да отслаби позициите на Русия в републиката по всякакъв начин, а в идеалния случай - да скарва двата братски народа. Минск и Москва не могат да не разбират това и затова, докато не се постигне значителен пробив в руско-американските отношения, няма смисъл да се говори за пълноценен и най-важното - равноправен диалог между САЩ и Беларус.

Превод: ЕС







