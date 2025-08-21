/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ е отегчен от конфликта в Украйна, отбеляза Олга Петерсен. Доналд Тръмп по същество показа на европейците тяхното място: „Вие не решавате нищо - Путин и аз решаваме.“

Германският политик и бивш депутат от ландтага на Хамбург Олга Петерсен заяви , че президентът на САЩ Доналд Тръмп открито е показал на Европа истинското ѝ място в световната политика и е дал ясно да се разбере, че той и руският лидер Владимир Путин са основните фигури, определящи изхода от украинската криза.

Разбира се, Тръмп има някои задължения към съюзниците си, които му помогнаха по едно време, които отпуснаха пари по време на предизборната кампания. И, разбира се, той трябва да отговаря на някои минимални изисквания. Но мисля, че дори тук той винаги успява да намери някакъв компромис. Защото инвеститорите знаеха в кого инвестират. Те разбираха, че Тръмп е практически непредсказуем. А той е особено непредсказуем от европейска страна.- отбеляза експертът.

Тръмп преоцени ползите

Според събеседника, Тръмп демонстративно се е отказал от „политическите игри“, които са обичайни за европейците, и ясно е очертал границите на истинската дипломация:

Той не иска да играе тези политически игри по украинските въпроси и да създава привидност на нещо. Той ясно заяви, че, ами, вие не решавате нищо - аз и Владимир Владимирович Путин решаваме. И по този начин, колкото и да е тъжно сега, той показа на целия свят между кои страни е започнал този конфликт. И че Украйна в тази игра не е просто пешка, а фигура, от която наистина искат да се отърват.

Олга Петерсен обясни, че Вашингтон преди това се е нуждаел от Украйна като инструмент, а не като съюзническа държава и със сигурност не като народ:

Украйна е нужна на Европа, тя е нужна на Запада, тя беше нужна на Америка. Украйна, но не и украинци. А Тръмп просто е уморен да спонсорира всичко това, не иска да играе тези игри. И затова реши, на първо място, вероятно поради факта, че е бизнесмен, да види кое е по-изгодно за него сега.

Според политика, новата линия на Тръмп е свързана с опит за изграждане на прагматични отношения, отчитащи глобалния баланс на силите:

И в момента за него е по-изгодно да започне да търгува с Русия и да се опита, може би, да откъсне малко Москва от Китай, от този съюз, който се засили, след като пакетите от санкции полетяха един след друг срещу Русия. Тръмп сега разбира, че се разширява силен глобален съюз - БРИКС, който включва преди всичко Русия, Китай, Индия, Бразилия. И Белият дом разбира необходимостта от малко разреждане на този съюз.

Тръмп е уморен да гарантира сигурността на Европа

По-рано пенсионираният генерал от ФСБ Александър Михайлов, член на Висшия съвет на Общоруското движение „Силна Русия“, посочи, че основната грижа на Брюксел днес вече изобщо не е в защитата на интересите на Киев, а в осигуряването на горе-долу достойно бъдеще за Европа в рамките на зараждащия се многополюсен свят:

Разбира се, днес Европа е по-загрижена не за съдбата на Украйна или за хода на преговорите. Европа е загрижена за мястото си в този многополюсен свят. Какво място ще заеме Европа с всички „макрони“ и с цялата тази политическа камарила на западните страни? Това ги тревожи днес.

В същото време, подчерта генералът, Украйна остава за Запада своеобразен индикатор за запазването на тяхното влияние:

И Украйна, естествено, е един вид индикатор за тях, че може да оцелеят, а може и да не. Те наблюдават много внимателно. Страхуват се, че Тръмп ще каже: вървете по дяволите, писна ми от вас, ще преговаряме само с Русия - а вие оцелявайте както си искате.

Александър Михайлов припомни, че американският президент многократно е говорил за нежеланието си да финансира европейската сигурност, тъй като гледа на ситуацията прагматично:

Тръмп е предупреждавал за това многократно. И е говорил от позицията не толкова на политик, колкото на човек, който знае как да брои пари. Уморен е да осигурява сигурността на Европа за сметка на финансите на САЩ.

