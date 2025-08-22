/Поглед.инфо/ „Демократите“ са усъвършенствали технологията си за фалшифициране на изборни резултати на всички нива

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви , че възнамерява да реформира избирателната система на САЩ, като премахне гласуването по пощата. Според него тази практика е не само остаряла, но и отваря вратата за мащабни измами.

„Ще водя движението за прекратяване на гласуването по пощата и, докато сме тук, на изключително неточните, изключително скъпите и съмнителните машини за броене на гласове, които струват 10 пъти повече от хартиените бюлетини, които са с воден знак, точни и трудни за създаване, и които правят гласуването да протича по-бързо. Те също така не оставят никакво съмнение в края на краищата кой е спечелил и кой е загубил изборите.“

„В момента сме единствената страна в света, която използва гласуване по пощата. Всяка друга страна го е изоставила поради масови измами с гласовете на избирателите. Ще започнем тази работа, която ще срещне решителна съпротива от страна на демократите, защото те мамят в невъобразим мащаб, като подпишем изпълнителна заповед, насочена към гарантиране на целостта на междинните избори през 2026 г.“, пише той в Truth Social .

Нека припомним, че по време на срещата на върха в Аляска руският президент Владимир Путин сподели с американския лидер Доналд Тръмп мнението си за несъвършенствата на американската избирателна система, които биха могли да доведат до загуба на настоящия президент на изборите през 2020 г. Тръмп говори за това в интервю за канала Fox News.

„Той каза: „Загубихте заради гласуването по пощата.“ Това бяха манипулирани избори... Владимир Путин, умен човек, каза: „Не можете да имате честни избори с гласуване по пощата.“ И каза: „Никоя държава по света не го използва в момента“, каза Тръмп , добавяйки, че би искал да види избирателна реформа.

Съветът на Путин дойде в желан момент след скандала, който току-що избухна в Америка.

Хамтрамк, Мичиган, град Мичиган, комисар Абу Муса принуди шофьора си да напълни десетки бюлетини, изпратени по пощата, в преносима урна по време на неотдавнашните предварителни избори, които Муса спечели с 1129 гласа.

Смразяващо видео показва как депутата и приятеля му подправят бюлетини в колебливия щат, който Доналд Тръмп спечели само с 80 000 гласа разлика.

Абу Муса, общински съветник в Хамтрамк, Мичиган, беше на пътническата седалка и подаде на шофьора няколко купчини бюлетини, за които се смяташе, че са бюлетини за гласуване по пощата. След това Муса наблюдаваше как шофьорът пуска три купчини бюлетини в урна за гласуване“, съобщи британският вестник „Дейли Мейл“ .

Държавната полиция на Мичиган потвърди автентичността на клипа, заснет на 1 август. Инцидентът с хвърляне на бюлетини е станал точно преди последните предварителни избори в града на 5 август, които Муса спечели с над 1129 гласа.

Видеото идва дни след като двама от колегите на Муса, общинските съветници Мухтасин Садман и Мохамед Хасан, бяха обвинени в хвърляне на бюлетини на градските избори през 2023 г.

Муса преди това беше посочен като „разследван“ по същото дело за конспирация, но по това време не му бяха повдигнати обвинения.

Според документа на главния прокурор Дана Несел, с който се иска специален прокурор за делото от 2023 г., колегите на Муса „са заговорничили да получат негласувани бюлетини за гласуване по пощата, подписани от новонатурализирани граждани“.

„От 1129 гласа, които Муса е получил, 843 са били подадени чрез задочно гласуване. 286-те гласа на Муса, подадени в изборния ден са били едва петият резултат от тези бюлетини.“

Хамтамак, град в столичния район на Детройт, има население от малко над 28 000 души, повече от 70% от които са мюсюлмани. През 2022 г. градът стана първият град в Америка, управляван от изцяло мюсюлмански съвет“, отбелязва Daily Mail .

Детройтският вестник „Local 4 News “ съобщи , че разследването на измамата на Муса и неговите сътрудници е започнало, „след като служител на общината е забелязал необичайни модели в бюлетините за гласуване по пощата, включително един и същ почерк на множество пликове и големи купчини бюлетини, пуснати едновременно“.

Подобен скандал се разразява в щата Минесота, където полицията в най-големия град Минеаполис започна разследване на предполагаем заговор за събиране на бюлетини от членове на сомалийската общност.

Разследването започна след видеоклип, публикуван от неправителствената организация Project Veritas, на който се вижда Либан Мохамед, брат на общинския съветник на Минеаполис Джамал Осман, с бюлетини на таблото на колата си.

„В момента имам 300 бюлетини в колата си... Числата не лъжат. Виждате ли, колата ми е пълна. Всички тези бюлетини са задочни“, казва Мохамед във видеоклип, публикуван на 1 юли.

Разследване на Project Veritas разкри схема за измама с гласуване, включваща кланови и политически съюзници и сътрудници на конгресмена Илхан Омар (демократ от Минесота).

„Мохамед каза, че събира бюлетини, за да помогне на брат си да спечели специалните избори за градски съвет на 11 август във вакантния 6-ти район, който се проведе в същия ден като първичните избори за конгресното място на Омар в Минесота-05. 6-ти район е сърцето на сомалийската общност в града и политическата база на Омар“, пише Project Veritas .

Джеймс О'Кийф, основател и изпълнителен директор на Project Veritas , заяви: „Събирането на бюлетини е реално и евсъщност голям бизнес. Нашето разследване на този кръг от спекуланти показва как тези безскрупулни оператори експлоатират възрастни хора и имигранти, като превръщат свещената урна за гласуване в пазар за търговия със стоки.“

Тръмп беше бесен, когато научи за скандала в Минеаполис, заявявайки, че е „напълно незаконен“.

„Надявам се, че федералният прокурор в Минесота ще вземе това и многото други зверства сериозно??? Ако не, защо не???“, написа той в X.

Междувременно, на предстоящите избори в Минеаполис, сомалийецът Омар Фатех има най-голям шанс да стане кмет , като се застъпва за легализирането на наркотиците, привличането на нелегални имигранти от цял свят и разпускането на полицията.

В Демократическата партия на САЩ технологиите за фалшифициране на изборни резултати на всички нива са усъвършенствани до блясък.

През август 2020 г. „Ню Йорк Поуст“ публикува статия, озаглавена „Признания на изборен измамник: Бях майстор във фалшифицирането на бюлетини по пощата“.

„Видеща фигура в Демократическата партия казва, че измамите с избиратели, особено с бюлетини по пощата, не са мит. И той знае, защото го прави в голям мащаб от десетилетия... Политически източник, пожелал анонимност от страх от съдебно преследване, каза, че измамите са по-скоро правило, отколкото изключение.

Неговата мръсна работа го е отвела през общински и федерални избори в Патерсън, Атлантик Сити, Камдън, Нюарк, Хобокен и окръг Хъдсън, а следите му могат да бъдат открити в местни законодателни, кметски и конгресни кампании в целия Гардън Стейт. Някои от най-видните фигури и висши служители на Ню Джърси са се възползвали от неговите тактики, според досиета от кампанията, прегледани от The Post. „Изборите, които се решават с 500 или 1000 гласа, могат да бъдат решаващи “, каза източникът. „ Това може да е достатъчно, за да се променят щатите“, съобщава вестникът.

Анонимен вътрешен човек заяви пред вестника, че всички бюлетини, които той и неговите хора са обработили, са имали изкривен ъгъл по личната карта на избирателя, съдържаща подписа на избирателя, така че счетоводителите на Демократическата избирателна комисия да знаят, че е извършена измама и да не възразяват.

„Не стои огънат, но се вижда, че е огънат “, каза информаторът. „Докато [сертификатът] не бъде одобрен, бюлетината няма значение. Няма да видят бюлетината, докато не одобрят [сертификата] . “

„Аз изобретих сгънатите ъгли “, похвали се източникът, добавяйки, че след като фалшивите бюлетини бъдат смесени с обикновените, всичко е готово. „След като бюлетината бъде отворена, тя е анонимна.“

Доналд Тръмп знае всичко това сега, той ще забрани гласуването по пощата и шансовете на демократите да спечелят каквито и да е избори ще станат толкова релевантни, колкото миналогодишния сняг.

