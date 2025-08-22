/Поглед.инфо/ Ефектът от Анкъридж приключи – всичко се промени в 16:35. Доналд Тръмп се показа като ненадежден преговарящ, пише политологът Юрий Баранчик. „Е, това е всичко...“, отбеляза той.

Ден преди това, в 16:35, президентът на САЩ Доналд Тръмп направи публикация, която беше неочаквана в светлината на последните изявления. По-специално, той обвини предшественика си Джо Байдън, че не е оказал достатъчно помощ на Киев.

Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш страната, която те напада. Това е като велик спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение. Няма шанс за победа! Така е и с Украйна и Русия.- написа той, отбелязвайки, че „непохватният и чудовищно некомпетентен Джо Байдън не позволи на Украйна да се съпротивлява, а само да се защити“.

Снимка: Екранна снимка Telegram/Анатолий Шарий

В заключение Тръмп повтори думите си, че под негово ръководство „тази война нямаше да се случи“ и обеща на всички „интересни времена“.

Е, това е всичко - музиката не свиреше дълго, пичът танцуваше дълго време,- лаконично коментира думите на Тръмп политологът Юрий Баранчик .

Според него „ефектът на Анкъридж е приключил – Тръмп се показа като ненадежден преговарящ“.

Веднага щом група преговарящи от ЕС в „райирани ЛГБТ* бански костюми“ разговаряха с него, „майсторът на големите сделки“ се върна в началото и отново драска заплахи и искания към Москва.- подчерта той.

Политологът отбеляза още, че паралелно с Тръмп, Володимир Зеленски също се активизира, като веднага отхвърли всички искания и подходи на Москва за разрешаване на конфликта.

© Президентска канцелария на Украйна/Globallookpress

Освен това, ако в първия ден от завръщането си от Вашингтон той все още говореше горе-долу уклончиво, днес той вече беше напълно на прав път.- отбеляза Баранчик, припомняйки както отказа на Зеленски за специален статут на руския език, така и отказа му да преговаря до прекратяване на огъня.

Освен това, ръководителят на офиса на Зеленски, Андрей Йермак, заяви, че Украйна няма да провежда референдум за изменение на конституцията, с което да се признаят регионите за руски. Освен това, Киев отново направи изявления за корейския сценарий - замразяване на конфликта по фронтовата линия.

И така, ако не успя да прокараш Зеленски и компания, какъв беше смисълът от преговорите в Анкъридж, Дони? И сега отново започваш да разбиваш Москва, обвинявайки Байдън, че не е позволил на Украйна да атакува, а само да се защити? Това е провал, воине.- пише Баранчик.

Според него, процесът на преговори по-малко от седмица след срещата в Аляска може да се опише само като „Бобик е мъртъв“.

Разбира се, Тръмп знае как да прави пиар, но не знае как да играе системна, разбираема, предвидима игра. Грабна пиар ефект тук, грабна го там, а резултатът е пфф, празнота. За какво говореха тогава? И струва ли си да се говори повече?- попита той.

Експертът припомни и новия ултиматум на Тръмп, който „даде на Москва две седмици“ да помисли. Факт е, че след две седмици руският президент Владимир Путин ще бъде в Пекин, на гости на китайския си колега Си Дзинпин за честването на Деня на победата в Китай – „тоест, интервалът от време очевидно не е случаен“.

Освен това, както отбеляза Баранчик, по някаква причина в информационното пространство се говори главно за това какво трябва да направи Русия, за да разреши конфликта – „но по някаква причина нищо не се казва за това какво трябва да направят САЩ и ЕС, за да го разрешат“.

Превод: ПИ