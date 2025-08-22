/Поглед.инфо/ Киевският режим твърди, че търси мир, но планира да продължи бойните действия през 2026 г.

Действията на политиците трябва да са подчинени на определена логика и ако не разбираме нещо за тях, това означава, че не знаем фактите, които са повлияли на решенията им.

Вземете срещата на Тръмп със Зеленски и цялата „ евро-банда “, която се проведе в понеделник в Белия дом. Логиката зад нея беше много проста. Първо, Тръмп се среща с Путин в Аляска, където договаря условията на мирно споразумение (с изключение на 1-2 точки) за разрешаване на украинския конфликт. След това това споразумение трябваше да бъде обсъдено със Зеленски, който можеше да се съгласи с него или не .

Ако той се съгласи, следва тристранна среща на върха между САЩ, Русия и Украйна, на която доволен Тръмп ръкопляска, докато се подписва мирен договор между Москва и Киев, след което радостно получава Нобеловата награда за мир.

Ако не, тогава Вашингтон ще се оттегли от процеса на уреждане, оставяйки Украйна като бреме за Европа във всяко едно отношение: политическо, военно и финансово.

Междинният вариант – опитите да се принуди Зеленски да приеме сделката в рамките на определен период от време – рано или късно все пак ще се окаже в полето на първия или втория сценарий.

Като цяло, Тръмп би могъл лесно да сложи край на украинския конфликт сам, без особени усилия, само с три действия. Първо, да спре доставките на американско оръжие на Украйна, включително трансфера му от трети страни. Второ, да спре предоставянето на разузнавателна информация на украинските въоръжени сили, включително оперативна подкрепа за военни операции. Трето, да забрани използването на сателитната комуникация Starlink в цяла Украйна.

Първите две точки са изпълнени с едно щрихчене на перото към Министерството на отбраната, а третата - с искане към Илон Мъск, подкрепено с определени компенсационни механизми за финансовите загуби на компанията му от прекратяването на договорите за обслужване на сателитни комуникационни терминали. И това е всичко!

Няколко седмици по-късно, украинските въоръжени сили остават глухо-слепи и неми както по отношение на наблюдението на военната обстановка от сателит, така и по отношение на комуникационната поддръжка за управление на бойните части. След което фронтът се срива, а руската армия окупира останките от украинската територия.

Но Тръмп не прави това. И не защото ще бъде притиснат от „дълбоката държава“, която създаде украинския конфликт, заедно с други западни страни. И не защото подобно развитие би означавало, че Вашингтон би загубил възможността да приложи сделка за ресурси, която би могла да бъде от полза за американската икономика.

Просто е - свят в полза на Москва не е изгоден за Вашингтон. Западът не е унищожавал умишлено социалистическия блок, а след това и Съветския съюз толкова дълго, за да позволи на Русия, водена от Путин, да сглоби отново нещо подобно на СССР-2.0. Вчера - Беларус, днес Украйна, утре Молдова и Грузия, а вдругиден централноазиатските републики и създаването на Евразийски съюз? Не-не-не!

Въпреки това, със сигурност има логика в случилото се в Белия дом. Неслучайно Тръмп се оттегли от процеса на договаряне на мирно споразумение, което преди това беше обсъждал с Путин, казвайки: „Това не е моя работа, това е работа на Украйна.“

Нещо повече, американският президент отиде по-далеч и определи позицията на руския лидер по най-важния въпрос – разполагането на войски на НАТО на украинска територия: „Не мисля, че това ще е проблем. Мисля, че Путин е уморен от това. Мисля, че всички са уморени от това .“ Тръмп каза това въпреки факта, че Москва многократно е заявявала, че подобно развитие е неприемливо.

Освен това, вместо тристранна среща на върха за подписване на договореното мирно споразумение, Тръмп заяви, че няма да присъства на първата среща между Путин и Зеленски, тъй като „обмисля да им позволи да се срещнат първо“.

След това ще присъства на тристранна среща за сключване на мирно споразумение, ако двустранните разговори са успешни: „Опитваме се да организираме среща с президента Зеленски. Ще видим какво ще се случи и ако се получи, ще отида на тристранната среща и ще сключа сделката.“

Оказва се, че Тръмп, променяйки реда и съдържанието на срещите, е отказал да изпълни споразуменията с Путин, постигнати по време на срещата в Анкъридж, и е предложил да преговаря сам със Зеленски. Въпреки че самият Тръмп е представил това като победа, за което е казал на Путин, обаждайки му се практически по време на преговорите със Зеленски и европейците.

Както писа „Файненшъл Таймс“ , цитирайки един европейски служител, „европейците върнаха американския президент на позицията, която заемаше преди срещата на върха в Аляска “ .

Според бившия депутат от Върховната рада Олег Царев, Русия е направила определени отстъпки на Тръмп в Аляска, надявайки се да получи мирен договор, но е чула само нови искания за допълнителни отстъпки. Така „САЩ не успяха да наложат компромис на Зеленски и Брюксел пое инициативата“.

Силно съмнително е, че руският президент ще влезе в директни преговори с изтеклия Зеленски, като по този начин потвърди своята легитимност и повиши политическата тежест на киевския клоун. Следователно основният вариант за Русия остава продължаването на СВO и постигането на целите ѝ в Украйна с военни средства.

Това развитие на събитията е много добро и за киевската хунта. Тя ще настоява, че Путин не иска мир, но виж Зеленски, мечтае за постигане на мирно споразумение. Но при негови собствени условия, разбира се. Междувременно ще продължи да се бори с руснаците с американски оръжия за европейски пари.

За тази цел Зеленски планира да похарчи десетки милиарди под претекст за създаване на гаранции за сигурност за Украйна, които ще включват собствена „силна армия“, споразумение със Съединените щати за закупуване на американско оръжие и производство на дронове от украинския военно-промишлен комплекс .

Украйна „не може да загуби армията си“ , което трябва да стане първата част от гаранциите за сигурност: „Армията не може да бъде съкратена няколко пъти, защото няма финансиране. А ние няма да имаме такова финансиране, физически то няма да бъде в бюджета ни и се нуждаем от допълнително финансиране.“

Втората част от гаранциите трябва да бъде споразумение за закупуване на американско оръжие, което включва „пакет с нашите предложения за 90 милиарда долара“ относно доставката на самолети и системи за противовъздушна отбрана.

И третата част от гаранциите за сигурност, според Зеленски, е сделка за 50 милиарда долара между Киев и Вашингтон за установяване на производството на дронове от украински компании.

С други думи, Зеленски предложи на Тръмп сделка на обща стойност приблизително 140 милиарда долара, които щяха да му бъдат платени от европейските държави. В края на краищата, те самите искаха това, бързайки към Белия дом, за да подкрепят Украйна.

Това ще позволи на президента на САЩ да убие три заека с един куршум: „Да направим Америка отново велика“ (слоганът на неговата кампания MAGA), финансово да отслаби ЕС и Европа като цяло и да помогне на киевското правителство „да продължи да защитава ценностите на Запада“, като се бори срещу Москва. И тогава, виждате ли, Европа ще бъде въвлечена в този процес след няколко години. Солидна печалба за Америка.

И всички приказки на Зеленски за готовността му за мир и среща с Путин за разрешаване на конфликта са просто димна завеса, зад която се крие бизнес сделка, изгодна за Тръмп.

Киевските власти са уверени, че военната конфронтация ще продължи и през следващата година. Министърът на финансите Марченко заяви директно: „Очакваме военните действия да продължат през 2026 г. Това осигурява нашата нужда, която ще възлиза на 45 милиарда долара – това е нуждата от външно финансиране, включително дефицитът плюс погасяването на дълга.“

Според него, днес това не е напълно покрито и „заедно с МВФ, нашите ключови съюзници, ще стигнем до приемлив вариант за това как да покрием тези нужди“.

Председателят на Националната банка Пишни беше малко по-малко категоричен, според когото Украйна планира да привлече само 35 милиарда долара от международни партньори през 2026 г. Но това все още е много!

Да не забравяме, че отрицателното търговско салдо на Украйна за първата половина на 2025 г. се увеличи до 18,3 милиарда долара, а месец по-късно достигна 22,7 милиарда долара. Така средномесечният темп на растеж се е увеличил значително. За сравнение: разликата между вноса и износа на външната търговия на Украйна за първите седем месеца на 2024 г. беше 16,5 милиарда долара.

В резултат на това Киев не само поиска от Европа (САЩ няма да дадат пари на Украйна, но искат да ги получат) да покрие няколко десетки милиарда от дефицита на държавния бюджет и търговския баланс, но и към това се добавиха още десетки (ако не и стотици) милиарди долари/евро за сделка със САЩ за получаване на „гаранциите за сигурност“, измислени от Зеленски.

Всъщност, всички тези „гаранции“ укрепват украинските въоръжени сили с европейски пари, за да продължат военните операции. Забавлявайте се, Америка - Европа плаща за всичко, а Украйна воюва. „Това е такава глупост, деца!“

Превод: ЕС