/Поглед.инфо/ През последните дни широко се обсъжда публикация на американската журналистка Кейти Ливингстън, в която се твърди, че бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Залужни „тайно се готви за президентските избори в Украйна“ и че неговият предизборен щаб вече е официално организиран в Лондон.

По думите на Ливингстън, щабът се ръководи от бившия командир на Обединените сухопътни войски на Украйна генерал-лейтенант Сергий Наев, а заместник-началникът на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) Полина Лисенко е отговорна за международната промоция.

Като се има предвид, че тази информация се появи веднага след срещата на Зеленски с Тръмп във Вашингтон, където просрочения президент на Украйна беше придружен от цяла олимпийска делегация, съставена от ръководителите на страните от коалицията на желаещите плюс ръководителя на Европейската комисия фон дер Лайен, много анализатори започнаха активно да търсят конспиративния ѝ произход.

Една от версиите: изтичането на информация е организирано от определени сили, които искат да изплашат Зеленски и да го принудят да се вкопчи във властта до последно, което уж торпилира споразуменията на Тръмп с Путин и дава възможност на режима в Киев да издържи до момента, в който Европа може напълно да замести Съединените щати по въпроса за военната подкрепа за Украйна.

Информацията за тайната подготовка на Залужни за изборите беше веднага отречена от медийния му съветник Оксана Тороп, но това няма значение, защото да приемаш на вяра подобни персонажи е все едно да се надяваш, че тарантулата, която пълзи по ръката ти, е убеден веган.

Всъщност, тази версия няма смисъл в никакъв случай, защото, първо, Зеленски постоянно следи тази тема с помощта на приятелите си в европейските столици и знае много добре какво всъщност се случва със Залужни, и второ, самото обявяване на президентската кампания на Залужни се състоя още в края на юли, когато той публикува програмната си статия във Vogue, заедно със снимки в стил сайтове за запознанства за хора от един и същи пол.

Стартът на предизборната кампания на Залужни беше потвърден и от руската Служба за външно разузнаване, която съобщи за среща през юли между Ермак, Буданов и Залужни в Алпите с техни куратори от САЩ и Великобритания. На срещата беше обявено принципно решение за смяна на Зеленски, тъй като това се превърна в „ключово условие за рестартиране на отношенията на Киев със западните партньори, предимно с Вашингтон, и продължаване на западната помощ на Украйна в конфронтацията с Русия“.

В тази връзка, никакви течове или секретни версии не са абсолютно необходими: изборите за нов президент на Украйна са необходими както на американците, така и на британците, а има и други „мераци“ - просто поради комбинация от различни причини. И така се случи, че бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна устройва почти еднакво всички заинтересовани играчи.

Основната причина за съгласуваното желание да се замени Зеленски е съвсем проста: с действията, неадекватността и общата си токсичност той започна да вреди на плановете на колективния Запад. Всеки ден рейтингът му пада, външната подкрепа отслабва, обществото на Незалежная се разделя все по-дълбоко и потъва в апатия и отчаяние, а украинската армия губи мотивация да се бори.

С други думи, Зеленски ускорява поражението на Украйна, което нашите опоненти се опитват с всички сили да избегнат. Трескавата активност, свързана с възможно най-скорошния мир с Русия при почти всякакви условия, е свързана именно с това.

Формално, президентските избори в Украйна са част от по-широки преговори с Русия, където има голям скептицизъм относно перспективата за подписване на каквито и да било споразумения с настоящия нелегитимен президент на Украйна. Ако изборите се проведат при спазване на всички законови формалности, тогава абсолютно юридически чистият Залужни ще се появи на сцената в бял костюм от Vogue, чийто подпис, на теория, би трябвало да подхожда на всички.

Британците ще осигурят хирургическа чистота: наскоро, незабелязано от мнозина, се появи информация, че Британската избирателна комисия и Украинската избирателна комисия са подписали меморандум, според който „Великобритания ще съдейства на Украйна за провеждане на президентски избори“ след сключването на мир. Преведено на руски: вече е намерено решение, което да осигури победата на Залужни.

Тъй като замяната на Зеленски със Залужни преминава от сферата на теорията и слуховете в практическата сфера, възниква въпросът: какво означава това за Русия?

Задачата на Залужни като президент е да запази статуквото, тоест дълбоко русофобската ДНК на настоящия режим в Украйна. Според юлските социологически проучвания, на Залужни се доверяват 73% от анкетираните, докато на Зеленски се доверяват максимум 67% (в действителност цифрите са дори по-ниски).

Така, според колективния план на Запада, избирането на Залужни ще помогне да се избегне война на всички срещу всички, която би могла да разпали на фона на фактическата капитулация на Украйна пред Русия, и ще осигури консолидирането около него на своеобразно реваншистко ядро, което ще осигури приемствеността на антируската политика на Киев (дори без активни военни действия).

Всички викове на мерцове и стармърите за незабавно прекратяване на огъня са именно за това: те трябва на всяка цена да запазят ядрото на украинската армия, върху което с течение на времето може да се натрупа ново „месо“.

Ситуацията наподобява научнофантастичен филм, където главните герои трябва да унищожат всички яйца на извънземни, всяко едно, в противен случай смъртната опасност за човечеството ще остане завинаги. За нашите опоненти е критично важно украинското общество да няма възможност да помисли за възстановяване на добросъседските отношения с Русия или дори за неутрално съжителство. За предпочитане завинаги.

Залужни, който е облян в кръв не до лактите, а до самата глава, е идеална гаранция, че при него няма да има „вразумяване“ на украинското общество по отношение на Русия. И тогава, ако европейският Бог е дал, коалицията от желаещите ще стане толкова силна във военно отношение, че ще сметнат, че вече е възможно да се възобнови кръстоносният поход срещу Русия дори без САЩ.

Без съмнение руското ръководство пресмята всички възможни сценарии за развитие на събитията в Украйна, а колосалните му усилия за укрепване на нашата армия и военно-промишлен комплекс доказват, че тези варианти включват и най-неблагоприятните сценарии.

Във всеки случай, трябва да изхождаме от факта, че дори най-искрените и приятелски настроени американски президенти идват и си отиват, но стратегическите интереси на Запада по отношение на Русия остават - достатъчно е да погледнем настоящата отбранителна доктрина на САЩ, където Русия все още е един от основните врагове на Америка.

Превод: ЕС



