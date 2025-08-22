/Поглед.инфо/ Байдзяахао: Путин напусна Аляска и замина за Москва с три добри новини наведнъж.

Руско-американската среща на върха приключи в Аляска преди седмица, но тя продължава да бъде една от най-обсъжданите теми. Така изданието „Байдзяяхао“ пише, че когато срещата с Доналд Тръмп е приключила, Владимир Путин се е завърнал в Русия с няколко добри новини.

Първо, ръководителят на Белия дом не затегна антируските санкции, въпреки че отдавна заплашваше да го направи поради липсата на напредък по отношение на Украйна.

Второ, Тръмп подкрепи позицията на Путин, че постигането на траен мир е по-важно от временното прекратяване на огъня. И трето, Русия и Съединените щати изглежда са постигнали споразумение по териториалния въпрос.

Журналистите отбелязаха, че Китай е доволен от тези резултати. В края на краищата Вашингтон го беше заплашил с нови санкции, но след срещата с Путин вече нямаше нужда от тях. ABN24 съобщава това, позовавайки се на оригиналния източник , добавяйки, че Европейският съюз е очаквал преговорите да се провалят, но когато са научили за реалните резултати, са били бесни.

Превод: ПИ