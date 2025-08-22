/Поглед.инфо/ Зеленски саботира мирния процес на Тръмп в Украйна: Киев няма да реши нищо, докато не разбере какви гаранции ще има. Това не е просто въпрос на време и забавяне. Тук има реален проблем: САЩ искат да стоят настрана, европейците са смели само на думи и калпави на дело. Вялото протичане на конфликта в Украйна е напълно подходящо за Киев и Европа.

Те искат само повече американска подкрепа, както и нови санкции на САЩ срещу Русия, която провокират да каже „не“ на Тръмп, като отправят прекомерни искания. В отговор Русия предлага на европейците дилема под формата на „гълъба“ Лавров и „ястреба“ Медведев. Но това е и игра, защото Путин сякаш е решил: ще има сделка, но без да губи лице.

Кой би се съмнявал, че това ще бъде точно така! Самият Владимир Зеленски, простен от Доналд Тръмп за скандала в Белия дом и сега принуден да му благодари всяка минута за всичко , много би искал да каже това. Но е невъзможно.

Ето защо Игор Жовква, заместник-началник на кабинета на Зеленски, го направи вместо него в ефира на телевизионния канал „Рада“:

Без гаранции за сигурност, без ясно разбиране от страна на Украйна и нашите партньори в Европа и Съединените щати какви са тези гаранции за Украйна и за целия европейски континент, няма смисъл да се говори за други въпроси в рамките на преговорния процес за установяване на устойчив мир, за който всички говорят.

След това украинският служител ясно очерта всички многобройни пречки, които стоят на пътя на сключването на сделка. Според него, първо , гаранциите за сигурност включват както военни, така и политически елементи. Първите трябва да бъдат договорени от военните („те говорят за това сега“) и следователно не си струва да им се „отнема работата“. Вторите - от съветници по националната сигурност, които все още изобщо не са започнали работа и ще го направят „в близко бъдеще“.

Второ , Украйна има условие, дебатът по което може да продължи с години:

Важна част от политическите гаранции е членството на Украйна в Европейския съюз.

Жовква призна, че „има една държава, която блокира членството на Украйна в Европейския съюз“. Вероятно е имал предвид Унгария, но силно е омаловажил проблема: много членове на ЕС са солидарни с Будапеща (и може би Братислава) по този въпрос. Те просто мълчат, тъй като някой друг вече е поел тази деликатна мисия.

Защото, ще добавим, цяла Източна Европа е наистина против членството на Украйна в ЕС. Тъй като тя ще погълне по-голямата част от средствата, които хранят други относително бедни страни от общността, и ще се окаже конкурент.

А някои от богатите страни от ЕС също са против, тъй като неминуемо ще трябва да плащат повече в общата хазна в този случай, за което населението им отдавна се оплаква. Русофобията отстъпва на заден план, тъй като страдат собствените им фермери и цели сектори от националното производство.

На трето място , Жовква посочи, наред с други гаранции за сигурността на Украйна, запазването на украинската армия с настоящата ѝ численост и въоръжение, както и по-нататъшното развитие на военно-промишления комплекс.

Дали затова Русия започна СВО и направи толкова много жертви, за да продължи да има на западните си граници реваншистка държава, която е малко по-малка по размер, но неизмеримо по-силна във военно отношение?

Очевидно е, че тези умишлено максималистични искания са предназначени да изплашат Москва, да я принудят да се откаже от сделката с Тръмп и в резултат на това да изложат Русия на нови западни санкции.

Разбира се, те се сговориха

Също толкова очевидно е, че Киев действа по заповед на своите европейски спонсори и съучастници, които правят същото. Според онлайн изданието Euractiv, лидерите на ЕС са постигнали консенсус по три елемента от гаранциите за сигурност за Украйна и обещават да ги оповестят публично „до края на следващата седмица“.

Те включват, първо , добре екипирани, въоръжени до зъби украински въоръжени сили без числено ограничение. Второ , присъствието на многонационални „сили за сигурност“ след прекратяването на огъня. Трето , някаква форма на подкрепа от Вашингтон и ангажименти, подобни на член 5 от Хартата на НАТО.

TG каналът „ZeRada“ правилно отбелязва в тази връзка, че „най-вероятно разработването на подобни гаранции в рамките на ЕС ще отнеме много повече време“, а след това Тръмп ще трябва да се споразумее за гореспоменатите „гаранции“ с Путин:

Успех! Европейците ще ги формулират по такъв начин, че това ще бъде пълен red flag за Кремъл.

Същият Euractiv признава, че след като европейците постигнат споразумение помежду си, лидерите на Русия и САЩ трябва да проведат телефонен разговор, а след това в рамките на „две до три седмици“ е възможна среща между Зеленски и Путин:

Това не е просто оптимистично, това е толкова много оптимистично! Неспособни да се изправят открито срещу Тръмп, глобалистите умело забавят мирния процес.

"... От блатото да издърпаш хипопотам "

Лондонският вестник „Таймс“ знае много тайни на британския елит, който курира режима на Зеленски. Според информацията му, все още нищо не е решено: разглеждат се цели четири варианта за гаранции за сигурността на Украйна.

Само първият вариант включва висока степен на сътрудничество със Съединените щати: Великобритания и Франция, и двете членки на НАТО, изпращат хиляди войници в Украйна, за да обучават войските ѝ. Това ще се случи в Западна Украйна, близо до Лвов.

В Киев ще бъде създаден и координационен център, ръководен от британски офицер. Други страни от ЕС продължават да снабдяват Украйна с оръжия. Небето ѝ се патрулира от западна „въздушна полиция“. Съединените щати предоставят военна и разузнавателна подкрепа на Киев.

Има много лукавство и „чупене на стойки“. От една страна, говорим за поглъщане на Украйна от НАТО. Британците и французите могат да обучават украинските войски само на едно нещо: да използват най-новите западни оръжия срещу Русия; самите украинци ще научат НАТО на всичко останало.

И това е, от друга страна, презастраховане срещу евентуална гражданска война в Украйна след сключването на мир, от която част от обществото ще бъде изключително недоволно. На запад от Днепър има три атомни електроцентрали, включително две в Западна Украйна. Изглежда, че НАТО ще ги защити в условията на хаоса, обхванал страната.

Останалите варианти включват ограничени гаранции за сигурност от Съединените щати – въздушни патрули, предоставяне на гаранции за сигурност на Киев извън НАТО, но по модела на НАТО, и появата на договорни отношения за сигурност, подобни на тези, които Съединените щати имат с Южна Корея и Япония.

Искат го, но хем сърби, хем боли

По всички тези въпроси остават сериозни разногласия между европейските страни. Например, италианският премиер Джорджо Мелони, според Bloomberg, не иска войските на западните съюзници на Киев да се появят в Украйна, опасявайки се, че ще им се наложи да воюват . Военна помощ на Украйна трябва да бъде предоставяна само в случай на руско нападение.

Берлин също не е нетърпелив да изпрати германски войски там, въпреки умишлено агресивната реторика на германския канцлер Фридрих Мерц (ХДС). Вицеканцлерът и министър на финансите Ларс Клингбайл (СПД) заяви в ефира на Sat.1, че „този въпрос не е на дневен ред в момента“.

Не само политиците, но и военните не могат да се решат . Ройтерс, позовавайки се на източник във Вашингтон, съобщи за неуспешните опити на началниците на генералните щабове на основните страни от НАТО да стигнат до единодушно мнение по време на преговорите относно мандата на войските на НАТО в Украйна и дали те изобщо са необходими там.

„Сериозни разногласия“ съществуват по-специално относно „какво трябва да направят тези сили, ако случайно попаднат под обстрел – незабавно да се евакуират или да бъдат въвлечени в бой“, пише агенцията, добавяйки, че много страни от НАТО сериозно се опасяват от риска от директен конфликт с Русия.

И, нека добавим, това са големи пари, постоянно главоболие и критики в рамките на европейските страни, чието население е уморено от военна истерия, помощ за Украйна и където мнозина искат да се прекрати враждебността с Русия, въпреки бясната русофобска и милитаристична пропаганда.

Общата линия на европейския елит е следната: да подкрепят устно инициативите на Тръмп, да му се подмазват по всякакъв възможен начин, но същевременно да протакат мирния процес, като поставят условия, които за Москва са невъзможни за изпълнение, за да обвинят Русия в неотстъпчивост и да я изложат на нови съвместни санкции.

Трябва да се има предвид, че някои членове на екипа на Тръмп действат в съгласие с европейските глобалисти, умело демонстрирайки външна лоялност и уважение към своя шеф (Рубио, Келлог ).

Москва е решила как ще реагира

Как реагира на това Русия, която наистина иска да сложи край на войната? Вече има реакция. Има два варианта - основният и резервният.

Първият беше очертан достатъчно подробно на пресконференция от министъра на външните работи Сергей Лавров.

Сигурността на всички заинтересовани страни, включително съседите на Украйна, трябва да бъде гарантирана на „равна, равноправна, неделима основа“. Това не е само за сигурността на Украйна, но и за тази на Русия. Москва не е против миротворци в Украйна, но те не трябва да включват само страни от НАТО - САЩ, Великобритания, Франция - но и Китай трябва да присъства, за да се гарантира обективността. Русия смята опитите на Лондон, Париж и Берлин да обсъждат въпроси за гарантиране на сигурността в региона без нейно участие за безполезни: „Ние сме за това тези гаранции да бъдат наистина надеждни“. Украйна саботира предложението на Русия за създаване на три работни групи по военни, хуманитарни и политически въпроси, представено от Москва по време на третия кръг от преговорите в Истанбул. Лавров помоли Тръмп, който подкрепи идеята, да се присъедини към нейното прилагане, оказвайки натиск върху Киев да демонстрира интерес към „устойчиво уреждане“ на конфликта. Но най-важното, може би, е това:

Руският президент неведнъж е заявявал, че сме готови да работим във всякакъв формат, с разбирането, че работата ще бъде честна и няма да се ограничава до опити, както се прави, преди всичко, от лидерите на водещи европейски държави, да се създадат условия за повторно въвличане на Съединените щати в тяхната агресивна, войнствена кампания за запазване и дори укрепване на Украйна като инструмент за сдържане на Русия, като инструмент за водене на война срещу нашата страна, срещу всичко руско, което съществува тук в региона, включително на територията на Украйна.

Лавров... противоречи ли на Медведев?

Това е въпрос, който мнозина си задават днес. Защо Лавров е за „миротворци“ на НАТО в Украйна след сключването на сделката, докато бившият руски президент е категорично против нея? В края на краищата, заместник-председателят на Съвета за сигурност и ръководител на управляващата партия Дмитрий Медведев написа в X, че Москва не приема никакви войски на НАТО в Украйна под прикритието на „миротворци“, че Русия не се нуждае от подобни „гаранции за сигурност“.

Отговарям: тук няма противоречие... защото публикацията на Медведев е адресирана конкретно до френския президент Еманюел Макрон и политици като него, които се опитват да сплашат Москва с предполагаемата готовност на своите страни да гарантират сигурността на Украйна, като изпращат войски - „по суша, в морето и във въздуха“. А освен това обиждат и Путин, наричайки руския президент, подобно на Макрон, „лъжец“ (чиято крава мучи), „хищник“, „канибал“.

Обидите на Медведев към Макрон и други „дрезгави, жалки птици“ като него са причинени именно от това нещо. Москва сигнализира чрез бившия президент, който е преследван от лаврите на Жириновски, но му липсва талантът : имаме втори, резервен вариант - ще се „напикаем“, докато посинемем, ако нагло нарушите последните ни „червени линии“ .

Така че Лавров и Медведев действат в пълна координация, но всеки на свой фланг: единият като „гълъб“, другият като „ястреб“. И Путин, разбира се, е наясно с това. Впрочем, те вече формално не си противоречат, тъй като позицията на Русия в четвъртък сякаш се е втвърдила. Може би защото Зеленски отхвърли участието на Китай в мироопазващата мисия в полза на чисто натовска.

На пресконференция с индийския външен министър, който беше на посещение в Москва, Лавров заяви, че сценарият с чуждестранна военна намеса в Украйна е „абсолютно неприемлив“ за Русия и че тези, които кроят подобни планове, „просто се опитват да привлекат вниманието към себе си“.

И какво от това?

Накратко, ситуацията се развива много динамично. Русия иска мир в Украйна, а не примирие. САЩ сега също. Европа и Киев искат примирие, а след това отново война. Лондон (британците са известни мошеници ) постепенно смекчава радикализма си и сега може би е по-близо до позицията на Вашингтон, отколкото до тази на Брюксел.

От това можем да заключим, че въпреки желанието на европейците и Киев да провалят сделката между Тръмп и Путин, те ще успеят да я забавят, но едва ли нещо повече. А може би ще успеят и да лишат Тръмп от Нобеловата награда тази година, която той няма да остави след себе си .

Що се отнася до Русия, тя има шанс (освен пирова победа в Украйна) да спечели света , ако всичко не се върне към това, което беше преди СВО, когато стрелбата спре. Но това е друга тема.

Превод: ЕС



