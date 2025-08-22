/Поглед.инфо/ На 21 август китайският външен министър Уан И проведе шестия стратегически диалог между външните министри на Китай и Пакистан с пакистанския вицепремиер и външен министър Ишак Дар в Исламабад, след което двамата се срещнаха с журналисти.

Уан И посочи, че макар Индия, Афганистан и Пакистан да имат различни национални условия, всички те признават, че развитието е най-важният приоритет за всички държави. Мирна, стабилна и просперираща Южна Азия е в съответствие с общите интереси на всички страни и отговаря на очакванията на хората.

„Пред лицето на натиска от едностранни тормозещи действия, трите страни считат, че трябва да се поддържа многостранността, да се защитават законните права и интереси и да се полагат усилия за насърчаване на равноправен и подреден многополюсен свят и приобщаваща икономическа глобализация“, заяви Уан И.

Уан И подчерта, че отношенията между Китай и Пакистан, Китай и Индия, както и Китай и други съседни страни не са насочени срещу трети страни и не се влияят от трети страни.

Същия ден Уан И се срещна и с пакистанския премиер Шахбаз Шариф в Исламабад.