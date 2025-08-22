/Поглед.инфо/ „За 5-и пореден път Китай ще бъде домакин за Срещата на върха на ШОС, която ще е и най-голямата в историята на организацията. Китайският председател Си Дзинпин и над 20 чуждестранните ръководители и 10 представители на международни организации ще се съберат в Тиендзин“, заяви помощник-министърът за външните работи Лиу Бин.

Участващите ръководители ще подпишат „Декларация от Тиендзин“, с която ще потвърдят бъдещата стратегия за развитието на ШОС в следващите 10 години. Ще бъдат публикувани още и декларации по повод 80-годишнината от победата в антифашистката война и 80-годишния юбилей на ООН. На срещата ще се приемат и редица договори за засилване на сътрудничеството и обмена на безопасността, икономиката и културата, за да се изясни посоката за бъдещото развитие на ШОС.