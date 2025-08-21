/Поглед.инфо/ На 20 август 2025 г. в афганистанската столица Кабул се състоя шестият тристранен диалог между външните министри на Китай, Афганистан и Пакистан. В срещата участваха членът на Политбюро на ЦК на ККП и външен министър на Китай Уан И, външният министър на Афганистан Амир Хан Мутаки и заместник министър-председателят и външен министър на Пакистан Ишак Дар.

Уан И заяви, че Китай е готов заедно с Афганистан и Пакистан да задълбочи добросъседското доверие, като взаимно се разбират и подкрепят по въпроси, засягащи основните интереси на всяка страна. Той подчерта решителната съпротива срещу всякаква външна намеса в делата на региона, както и срещу дейността на организации или лица, които на територията на една от страните застрашават суверенитета, сигурността и териториалната цялост на другите.

Мутаки и Дар високо оцениха положителния напредък, постигнат чрез механизма за тристранен диалог на външните министри, и изразиха признателност за приноса на Китай в насърчаването на сътрудничеството. Мутаки благодари на Китай и Пакистан за твърдата им подкрепа към Афганистан на международната сцена. Той подчерта, че в условията на значителни промени в регионалната и международната обстановка, Афганистан се надява тази среща да бъде тласък за по-нататъшно развитие на тристранното сътрудничество.