/Поглед.инфо/ Китай изстреля във вторник ракетата носител „Лидзиен-1 Y10“ със седем сателита на борда. Изстрелването бе извършено в 15:33 ч. пекинско време от Пилотната зона за иновации в търговската космонавтика в Северозападен Китай, като ракетата успешно постави сателитите в предварително зададената орбита.

Досега „Лидзиен-1“ е извършила точни доставки на общо 70 сателита с обща маса над 7 тона, съобщи главният командир на мисията Ху Сяоуей. Този тип ракета е проектиран да отговаря на нарастващото глобално търсене на разнообразни изстрелвания на сателити и в бъдеще ще може да извежда над 50 сателита в рамките на една мисия.