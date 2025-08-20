/Поглед.инфо/ Фискалните приходи на Китай са се увеличили с 0,1% на годишна база и надхвърлиха 13,58 трилиона юана (около 1,9 трилиона щатски долара) за периода януари–юли тази година. Централното правителство е събрало над 5,85 трилиона юана, което представлява спад от 2% спрямо същия период на миналата година, докато местните власти са отчели приходи от над 7,73 трилиона юана, или ръст от 1,8%.

Фискалните разходи на страната са нараснали с 3,4% и са достигнали близо 16,1 трилиона юана. Разходите на централното правителство са се увеличили с 8,8% за първите седем месеца, а тези на местните власти – с 2,5%. По направления, за образование са изразходвани около 2,44 трилиона юана, за наука и технологии – 533 милиарда юана, а за социална сигурност и заетост – над 2,76 трилиона юана.