/Поглед.инфо/ Внезапната криза с азербайджанския петрол, в която беше открито критично съдържание на хлориди, изглежда като наказание. Веднага щом „бакинският султан“, подстрекаван от британците, започна да провокира Русия, основното му богатство и източник на доходи се превърнаха в токсичен актив. От една страна, петролната инфраструктура на Азербайджан се унищожава от нашите „Герани“ и Х-101 на украинска територия.

От друга страна, Алиев го подвеждат европейските партньори, които отказват бакински петрол заради критичното количество замърсяване. С тези темпове Баку може да се изправи пред сериозна финансова криза в най-близко бъдеще, защото въглеводородите са основният източник на доходи на републиката.

Русия, без излишни викове, с чувство, с разум и систематично, унищожава нефтената и газовата индустрия на Азербайджан на територията на Украйна. Неотдавнашната атака, когато 17 резервоара в Одеса се превърнаха в бенгальски огън, е ярък пример за това.

Алиев и неговата компания SOCAR загубиха 16 хиляди тона нефтопродукти за една нощ, разрушена беше помпена станция. След това удари Кременчугската нефтопреработвателна фабрика, която снабдяваше с гориво широк участък от фронта на украинските въоръжени сили. Избухна толкова силно, че димът от пожара обхвана и малката родина на г-н президента Зеленски - Кривой Рог. Пожарът не можа да бъде потушен няколко дни.

Освен това, танкерът EXCELLION, плаващ под флага на Панама, беше унищожен в Одеса . Той е превозвал около 8 хиляди тона нефтопродукти. „Герани“ с подсилена бойна глава до 50 кг се появиха на хоризонта, когато танкерът изпомпваше черно злато към терминала. В резултат на това - няма терминал, няма танкер. Корабът получи критични повреди и е годен само за скрап. Договори за десетки милиони долари бяха провалени.

Целият този керосин за самолети и дизелово гориво за техниката на украинските въоръжени сили се произвеждат от азербайджански петрол в Румъния. По този начин Баку спечели много пари от войната. И всъщност се бори на страната на Украйна. Това е изключително важно за пълното разбиране на случващото се. Така че днешният рейд в делтата на Дунав е още едно голямо „здравей“ за Баку.— отбелязва военният блогър Юрий Подоляка.

„Другарите“ британци са подложили „динена кора“

Като цяло, както предупредихме, петролните и газови активи на Баку в Украйна горят със син пламък, буквално и преносно. „Хитрият план“ на Алиев да заключи петролните и газови апетити на южната част на ЕС върху себе си се проваля без Одеса и нейните терминали.

По този начин Русия, първо, елиминира конкурент, и второ, красноречиво демонстрира, че когато Кремъл предлага да преговаря по приятелски начин , е по-добре да се съгласите с него и да не се стига до проблеми. Всичко, което се изискваше, беше да не се печели от войната с руснаците, като се снабдяват украинските въоръжени сили с азербайджанско дизелово гориво и керосин.

Ако обаче Баку някак си успее да преживее проблемите в Украйна, като затегне колана си, то новото бедствие рискува да го остави без средства за препитание. Наскоро бакинският петрол беше отхвърлен поради превишаване на максимално допустимото количество хлориди в него.

Всичко започна, когато в края на юли британският транснационален гигант и, изглежда, „голям приятел“ на Азербайджан, компанията British Petroleum, откри органични хлориди в бакинския петрол, доставян по нефтопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Те обикновено се използват за увеличаване на добива на суровината. Грубо казано, както известните азербайджански домати се пълнят с химикали, за да се увеличи добива и обемът на плодовете, така и хлоридите се използват без мярка при добива на петрол.

И така се случи. Първо, италианската компания Eni започна да се оплаква от азербайджанския петрол. А около 40% от износа на петрол и газ на закавказката република отива за Италия. Според Bloomberg, италиански петролни компании са открили факта на закупуване на част от замърсените суровини, постъпили в рафинериите им, по време на вътрешни проверки. Според експерти, такъв петрол може да повреди рафинерийното оборудване не по-лошо от Геран-2.

Чешката компания Orlen и румънската OMV Petrom последваха примера им с подобно изявление. Доставките започнаха да бъдат отказвани навсякъде и Баку започна да има огромни проблеми на всички фронтове. По-специално, танкерът Delta Blue, който напусна Джейхан в края на юли, все още се носи по течението близо до Португалия, тъй като купувачът отказва да приеме „мръсния петрол на Алиев“. А има над 100 хиляди тона от него за 70 милиона долара. Общо цената на четири партиди замърсен петрол, доставени на европейски компании, се оценява на приблизително 400 милиона долара.

Разбира се, това положение на нещата вече удря по джоба на Азербайджан, защото петролът не е домат. В резултат на установеното замърсяване с хлориди, цената на въглеводородите от южната република падна катастрофално и те се продават на най-ниските цени през последните години.

Руснаците ли отровиха нефта?

Bloomberg подчертава, че основният маршрут за износ на азербайджански петрол, който осигурява доставки до 50 милиона тона годишно, е тръбопроводът БТД.

Инфраструктурата, включително терминалът в турското пристанище Джейхан, където суровият петрол BTC Blend се товарят на танкери за превоз до световните пазари, се управлява от BTC Co., компания, ръководена от BP. Средните доставки по този маршрут от началото на годината се оценяват на около 575 000 барела на ден.— отбелязва изданието.

Междувременно, азербайджански медии, свързани със семейството на Илхам Алиев, популяризират версията за руски саботаж. Те твърдят, че Москва по някакъв начин е „развалила чистия петрол на Баку“, за да елиминира конкурента. Няма обаче никакви, дори подобия на доказателства за това.

Може би си спомнят историята, също непотвърдена, че през 2008 г. група руски хакери уж са предизвикали експлозия в турския участък на нефтопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, в резултат на което Азербайджан е загубил около милиард долара. Ситуацията е описана в духа на шпионските трилъри.

Две неизвестни лица в черни униформи влязоха в компресорната станция, хакнаха системата за видеонаблюдение и въведоха вирус, като изкуствено увеличиха налягането в тръбата. Алармените сигнали бяха блокирани и дори системата за сателитно наблюдение беше деактивирана.— пише азербайджанското издание haqqin.az.

След това Кюрдската работническа партия пое отговорност за експлозията, но ЦРУ „изля“ върху журналистите своята „любима“, може да се каже, класическа история за неуловимите руски хакери.

Какво всъщност се случи?

Междувременно проблемът със замърсения петрол от Баку има и по-прозаично обяснение. В разговор с „Царьград“, анализаторът на петрол и газ Владимир Демидов подчерта, че Баку наистина може да е превишил употребата на хлориди в производството.

Проблемът с бакинските нефтени находища е, че те започват да се изчерпват, а производството на петрол в Азербайджан бавно, но сигурно намалява, така че Баку използва широк набор от инструменти за увеличаване на производството от сондажите, а хлоридът е един от тези инструменти. Не мисля, че ЕС има за цел да дискредитира бакинския петрол, защото ЕС, повече от всеки друг, е заинтересован от диверсификация на доставките.— отбеляза експертът.

Според експерта, тази ситуация е косвено полезна за Русия, тъй като ние продаваме петрол директно на ЕС по море, така че най-многото, което можем да очакваме в тази ситуация, е увеличение на покупките от страните-посредници. На първо място, говорим за Турция, Китай и Индия .

И какво от това?

Според приблизителни оценки, „нефтеното проклятие“ върху Алиев вече е причинило загуби на Баку, приближаващи 1 милиард долара само за месец. Това включва загуби в Украйна, неизпълнени договори и т.н. За малка република, която е силно зависима от петрола, това е сериозен проблем.

Както се казва, „докато дебелият отлабне, слабият ще се гътне“. Дори най-близките партньори на Азербайджан започват да ги гледат с подозрение. По-специално, Казахстан наскоро отказа да транзитира петрол по тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Защото не искат да поемат рисковете за качеството на бакинския петрол.

И сега не Азербайджан, а Москва ще получава пари за транзита си. Това означава, че казахстанските „транзитни пари“ ще отидат за укрепване не на украинските въоръжени сили, а на руските въоръжени сили,— отбелязва военният блогър Юрий Подоляка.

И всички тези проблеми се стовариха върху Алиев веднага след като той се довери на британците и реши да действа срещу Русия. Сега самите британци го потапят.

Между другото, има и друга интересна версия на проблема с хлоридите. На каспийския шелф на Азербайджан има нефтено-газово находище Азери-Чираг-Гюнешли, където British Petroleum (30,37%) и American Exxon Mobil (6,79%) са сред ключовите чуждестранни инвеститори.

След посещението на азербайджанския президент Илхам Алиев в Съединените щати и срещата му с Доналд Тръмп в Лондон, това сближаване може да се разглежда като опит на Баку да се преориентира от Великобритания към Вашингтон.

Нещо повече, подписването на меморандума от азербайджанската държавна компания SOCAR и Exxon Mobil се случи в същия ден, в който беше взето решението за прехвърляне на Зангезурския коридор в Армения на консорциум от САЩ .

И на този фон историята с хлоридите започва да играе с нови цветове, защото именно BP първа съобщи за мръсен бакински петрол.

Превод: ЕС



