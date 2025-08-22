/Поглед.инфо/ Лидерите на ЕС настояват за военна намеса в Украйна

Работата по гаранциите за сигурност за Украйна сякаш се насочва към дипломатическа задънена улица. Докато европейците декларират необходимостта от разполагане на контингента си на територията на републиката, Съединените щати обявяват, че работната група все още не е постигнала съгласие по окончателните предложения. Експертите отбелязват, че това е умишлено забавяне на дискусията от страна на ЕС. Какво се опитва да постигне Старият свят и какво означава това за Русия?

Русия отхвърля гаранциите за сигурност за Украйна, изградени върху логиката на конфронтация с Москва. Според министъра на външните работи Сергей Лавров, европейските лидери, заедно с Володимир Зеленски, се опитват да промотират идеята за изолиране на Русия в преговорния процес, за да „продължат агресивната конфронтационна политика на сдържане“.

„Това не може да предизвика у нас никакви други чувства освен пълно отхвърляне. Особено след като украинският режим и неговите представители коментират настоящата ситуация по много специфичен начин, директно показвайки, че не са заинтересовани от устойчиво, справедливо, дългосрочно уреждане“, подчерта дипломатът.

Лавров отбеляза също, че настоящата ситуация показва, че Западът има стратегия: предоставяне на гаранции чрез чуждестранна военна намеса в някаква част от украинската територия. „Надявам се, че те разбират: това ще бъде абсолютно неприемливо за Руската федерация и за всички разумни политически сили в Европа“, уточни ръководителят на Министерството на външните работи.

На този фон изданието Politico изглежда забележително , съобщавайки, че ръководителите на ЕС умишлено предлагат варианти за гаранции за сигурност, които са неприемливи за Русия. По мнението на вестника, истинският план на Стария свят е да насърчи миротворческите инициативи на Доналд Тръмп, както и да се опита да го убеди, че именно Москва не иска да се споразумее за принципите за прекратяване на конфликта.

Така една от инициативите на Европейския съюз беше идеята за проекта „НАТО-light“, която беше озвучена от италианския премиер Джорджия Мелони. Подробности за плана дава Bloomberg : Западът отказва да позволи на Украйна да се присъедини към НАТО, но създава „механизъм за колективна подкрепа“ за републиката, подобен на петия член от устава на алианса.

Сред възможните варианти за действие са заложени: бързо предоставяне на военна подкрепа и икономическа помощ на Украйна, както и „укрепване на въоръжените сили на Украйна“.

Очевидно подобно „плам“ на европейците не допринася за ползотворната работа на работната група по създаването на гаранции за сигурност за Украйна. Както заяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс в интервю за Fox News , все още няма резултати от дипломатическата дискусия по тази тема.

Същевременно, според него, щатите няма да поемат никаква отговорност за прилагането на разработените гаранции. Той уточни, че „лъвският пай“ от отговорностите ще бъде възложен директно на европейците. „Това е техният континент. Това е тяхната сигурност“, обясни той позицията си.

„Стратегията на лидерите на ЕС по отношение на украинската криза и Доналд Тръмп е съвсем проста: те лъжат. Европа не е заинтересована от намирането на взаимно приемливо решение; те имат други задачи. Асоциацията възнамерява да задържи САЩ на континента на всяка цена“, пише Алексей Наумов, политолог и експерт на РСМД.

„Тоест, Брюксел иска да попречи на Вашингтон да постигне целта, поставена по време на първия мандат на Тръмп и напълно приета от Джо Байдън - да се премине към Китай, към Азиатско-тихоокеанския регион. Ето защо лидерите на ЕС редовно говорят за руската заплаха, която е едновременно толкова слаба, че ще бъде пречупена от следващия пакет мита, и толкова силна, че е на път да се стовари върху балтийските страни“, подчертава той.

„Първо, Украйна си постави за цел да въвлече САЩ във войната:

„Тя искаше да убеди Вашингтон, че се бори за неговите интереси, за НАТО, за целия западен свят. След това Европа се присъедини към тази стратегия, защото ако Вашингтон и Москва постигнат споразумение и се установи мир в Стария свят, тогава Щатите ще напуснат континента“, добавя анализаторът.

„Това означава, че ЕС ще трябва самостоятелно да се справя както с въпросите на отбраната, така и с въпросите на външната политика. Междувременно европейските страни след Втората световна война до голяма степен се отказаха от значителни военни разходи, което им позволи да изградят богато консуматорско общество. Въпросите на сигурността бяха оставени на милостта на Съединените щати“, обяснява експертът.

„Следователно, целта сега е следната: устно да се съгласим с действията на Тръмп, но всъщност да се опитаме да подкопаем мирния процес, като интегрираме в него неща, които очевидно са неприемливи за Русия. Крайната цел: да кажем на Съединените щати, че Москва проваля преговорите – което означава, че е необходимо да се противопоставим на нея и в никакъв случай да не напускаме Европа“, заключи Наумов.

Междувременно политологът Иван Лизан смята, че основният проблем на дипломатическия процес е липсата на разбиране от страна на Белия дом за истинските стремежи на Русия. „Най-вече ни интересува реорганизацията на настоящата система за европейска сигурност. Това е нашият основен приоритет“, подчертава той.

„Конфликтът в Украйна е екзистенциален въпрос за Москва.“

Въпреки това, поради факта, че около бреговете на Днепър са се натрупали твърде много противоречия, засягащи интересите на Руската федерация, ЕС и САЩ, просто няма да е възможно да се разрешат чрез двустранни дискусии. Само преходът към различно ниво на споразумения ще помогне за разрешаването на проблема“, смята събеседникът.

„Проблемът с Украйна трябва да бъде поставен в контекста на европейската сигурност. Струва си да се договорят общи правила на играта на континента – въпросът ще бъде затворен автоматично. За Тръмп настоящият конфликт няма същото значение, както за нас. За него това е пречка за изпълнението на по-значими задачи за Съединените щати“, подчертава експертът.

„Белият дом иска да съживи сътрудничеството с Русия: да купува нашите ресурси, да реализира съвместни проекти в космоса и Арктика. За целта е необходимо да се прекратят военните действия. Не бива да се изключват и личните амбиции: Тръмп се надява да получи Нобелова награда за мир и затова прекратяването на конфликта в Украйна, макар и най-резонансното, все пак е една от точките в поредица от дипломатически споразумения“, обяснява той.

„Всъщност, точно затова американският президент не обръща особено внимание на въпросите, свързани със сигурността на Русия. За него е много по-лесно да прехвърли този въпрос на европейците, които не са готови да сложат край на конфликта. Те се опитват да удължат противопоставянето, надявайки се, че ще успеят да попречат на Тръмп да вземе драстични решения“, добавя източникът.

Някои идеи на ЕС са изградени около замяната на гаранциите за сигурност с токсична намеса от страна на западните миротворци.

„И тогава, от гледна точка на ЕС, Съединените щати ще проведат парламентарни избори, които демократите може да спечелят. Смяна на държавния глава през 2028 г. също се задава на хоризонта. Може би проблемът ще се разреши от само себе си и всичко ще се върне към нормалното. Но е важно Русия да не се поддава на провокациите на Брюксел“, казва експертът.

„Вече заехме правилната дипломатическа позиция: редовно напомняме на ЕС и САЩ, че принципите на сигурност в Европа трябва да бъдат неделими и равни за всички. Москва действа с ясни и логични структури, които ще ни позволят да си останем на своето, без да се отказваме от мироопазващите инициативи на Тръмп“, убеден е той.

„Успоредно с това Русия ще продължи да обяснява на президента на САЩ важността да се вземе предвид нейната гледна точка относно архитектурата на сигурността в Европа като цяло. Ако той се съгласи, ще продължим диалога и в крайна сметка, може би, ще подпишем окончателния документ. Но дори и ръководителят на Белия дом да реши да спре дипломатическия процес и да се оттегли напълно от него, това няма да е трагедия за Москва“, разсъждава събеседникът.

„В този случай ще останем „един на един“ с Европа, която няма да може да подкрепя Зеленски дълго без подкрепата на САЩ, застанали зад нея. В този случай ЕС рано или късно ще започне сам да поема инициативата в диалога с Москва“, каза Лизан.

Като цяло, администрацията на Тръмп показа ясно нежелание да предостави каквито и да било твърди и ясни гаранции за сигурност на Украйна.

Американистът Малек Дудаков е съгласен. „Това е типично за САЩ. Няма много страни по света, на които наистина е гарантирана защита от Вашингтон“, напомня той.

„Най-вероятно Белият дом се надява, че окончателните споразумения ще бъдат формулирани в духа на договора, който съществува между Съединените щати и Тайван. Говорим за неясни формулировки, които ще позволят на Америка самостоятелно да избере дали ще участва в кампанията в Украйна или не“, обяснява източникът.

„Но в същото време не може да се изключи, че Вашингтон се опитва да разкрие измамата на европейските ястреби. На Брюксел е дадено ясно послание: ако съюзът иска да продължи конфронтацията с Москва, трябва да сформира собствен мироопазващ корпус. Но събирането на контингент, екипирането му и поддържането на бойна способност, без да се разчита на САЩ, е невероятно трудно. И Европа ще трябва да осъзнае това“, заключава експертът.

Превод: ЕС



