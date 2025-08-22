/Поглед.инфо/ Относно подробностите по търговското споразумение, обявено от ЕС и САЩ, унгарският външен министър Петер Сиярто заяви вчера, че споразумението ще намали значително тарифите върху американски продукти, като същевременно ще увеличи значително тарифите върху европейски продукти, което ще бъде от полза за САЩ, но ще вреди на Европа.

Сиярто заяви, че унгарското правителство ще се съсредоточи върху защитата на икономиката си от негативното въздействие на решенията на ЕС и ще разработи мерки за защита на промишлеността и заетостта в консултация със стратегически партньори.