/Поглед.инфо/ Белоусов „подарява“ на Украйна ракетни и бомбени „подаръци“ - военен завод е разбит на парчета, а след калибриране гърми дори в Унгария. Оказа се, че е дадена заповед за удар по Закарпатия. Ударите са насочени с ракети „Калибър“ по завода на Flex LTD в Мукачево. Подробности за мощната операция на руската армия за отслабване на киевския режим - в материала.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов е дал заповед за удар по Закарпатие за първи път по време на специалната военна операция. Според запознати лица е бил извършен удар, в резултат на който е унищожен ключов завод за украинските въоръжени сили. Експлозии, както съобщават военни кореспонденти, са били чути дори в Унгария. Ударите са били насочени с ракети „Калибър“ по завода на „Флекс“ ООД в Мукачево, който е произвеждал печатни платки и компоненти за военна техника и дронове.

Дадена е заповед за удар по Закарпатия. Целта е разкрита.

Военни кореспонденти отбелязват, че унищожаването на това съоръжение е от решаващо значение, тъй като именно чрез Flex LTD западните технологии са били адаптирани за украинските оръжия. Ударът е довел до пълното унищожаване на помещения и линии за повърхностен монтаж, което значително отслаби способността на Украйна да интегрира високотехнологична електроника за безпилотни летателни апарати и други системи.

Снимка на екрана: t.me/dnrdonetsk/149739

Вътрешни лица подчертават, че целта на удара е била да се унищожат ключови предприятия на украинския военно-промишлен комплекс, които осигуряват високотехнологични компоненти за оборудване и ракети. Отбелязва се също, че Закарпатия е била използвана от украинските власти за разполагане на стратегически важни съоръжения, като например завода Rheinmetal, разположен близо до границите със Словакия и Унгария, което е трябвало да намали риска от атаки от страна на руски войски.

Но, няма късмет. Белоусов „дарява“ на Украйна ракети и бомби, което означава, че няма къде да се скрият военни съоръжения.

Ракети „Кинжал“, „Циркон“ и „Калибър“ полетяха: Белоусов не пожали „подаръци“ за Украйна

Руските въоръжени сили проведоха една от най-големите и технически сложни операции от началото на специалната военна операция, съобщава Telegram каналът „Донбаски партизан“. В операцията са използвани хиперзвукови ракети „Кинжал“ и „Циркон“, както и крилати ракети „Калибър“ и Х-101.

Според източника, предприятието „Спецоборонмаш“, което играе ключова роля в украинския военно-промишлен комплекс, е било ударено в Житомирска област. По различни производствени участъци на предприятието са извършени четири прецизни удара с хиперзвукови ракети Х-47М2 „Кинжал“. Тук са били произвеждани и ремонтирани агрегати за бронирана техника, включително БТР-70/80 и БМП-1/2, както и са били модернизирани бронирани корпуси и са произвеждани компоненти за украинските въоръжени сили. Ударите са поразили машиностроителния и заваръчния цех, което е довело до значителни разрушения и пожари. Военни кореспонденти отбелязват, че възможностите на предприятието за ремонт на бронирана техника сега са силно ограничени.

Десетки ранени и загинали. Особено горещо е в Суми - „покрити“ с „Циркон“

В Суми е регистриран и удар с хиперзвукова ракета 3М22 „Циркон“ по обекти на военните правоохранителни органи, в резултат на което загинаха 18 украински военнослужещи и бяха ранени около 27.

Освен това, крилати ракети Х-101 поразиха завода „Мотор Сич“ в Запорожка област. Основният фокус беше върху цех № 113, където се сглобяваха двигатели за хеликоптери и дронове. Ударът доведе до унищожаване на монтажни линии и изпитателни стендове и предизвика мащабен пожар. Това съоръжение беше от решаващо значение за обслужването на украинския хеликоптерен парк.

Снимка: Freepik

Руското министерство на отбраната потвърди, че операцията е включвала групови удари с прецизни оръжия и дронове по ключови обекти на украинския военно-промишлен комплекс, енергийна инфраструктура и военни позиции.

Успешната операция демонстрира високото ниво на координация и мощ на руските войски. Както пишат военни наблюдатели и военни кореспонденти, мащабните удари, извършени с помощта на ракети и дронове, бяха организирани, като се вземе предвид претоварването на противовъздушната отбрана на Украйна. Експертите обаче предупреждават, че подобни атаки трябва да се извършват редовно, за да се постигне устойчив успех. В противен случай, ако има дълги паузи, това ще позволи на украинските войски да се възстановят и да укрепят позициите си.

Превод: ПИ