Индия промени решението си да откаже евтиния руски петрол заради Китай

Индия се държи странно. Първо, тя рязко намалява покупките на руски петрол, което под натиска на САЩ изглежда като победа за Вашингтон. Ден преди това обаче Делхи също толкова неочаквано възобновява вноса на нашия петрол. Истинската причина за непоследователните действия на Индия може би не е страхът от САЩ, а нещо друго.

САЩ продължават да оказват натиск върху Индия, заплашвайки да наложат допълнителни мита от 25% в допълнение към сегашните 25% върху индийски стоки.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обвини Индия в спекулации, защото препродава руски петрол и е получила печалба от 16 милиарда долара. Според него „най-богатите семейства на Индия“ печелят от това. Въпросът е, че Индия преработва нашия петрол и го изпраща в трети страни, включително ЕС, като петролни продукти.

Бесент е възмутен: преди СВО, делът на Русия във вноса на петрол в Индия беше по-малко от 1%, а сега е 42%. Но той има по-меко отношение към Китай, защото Китай е увеличил покупките си на петрол от Русия, но не с толкова - от 13 на 16% от вноса си на петрол, плюс това има по-диверсифицирани доставки.

На фона на продължаващия натиск от страна на САЩ, Индия сякаш се е уплашила и рязко е намалила покупките си на петрол от Русия. Според Kpler износът на петрол за Индия е спаднал до 400 000 барела на ден, докато преди това е бил средно 1,18 милиона барела. Според Energy Aspects, индийските държавни рафинерии са намалили вноса си на руски суров петрол с около 600 000-700 000 барела на ден.

Буквално на 20 август обаче източници на Bloomberg и Reuters съобщиха, че Индия е възобновила покупките на наш петрол. Индийските петролни рафинерии закупиха няколко партиди руски петрол Urals за доставки през септември и октомври след пауза. Сред купувачите бяха индийските рафинерии Indian Oil и Bharat Petroleum.

На пръв поглед изглежда, че Индия се страхува от САЩ. Тогава не е ясно защо Делхи е възобновил закупуването на руски петрол. Експертът на ФНЕБ Игор Юшков обаче смята, че индийските рафинерии нямат причина да се страхуват от американските мита върху други стоки.

В същото време няма официална забрана за внос на руски петрол от Делхи. Следователно поведението на индийските рафинерии, които понякога рязко намаляват, понякога увеличават покупките на наш петрол, трябва да се разглежда не като държавна политика на страната, а като опити на рафинериите да увеличат печалбите си.

Няма никакъв смисъл Индия като държава или самите индийски петролни рафинерии да отказват руски петрол.

„Индийските компании не мислят в такива категории, че сега заради тях други индийски стоки ще бъдат обложени с допълнителни вносни мита. Каква е разликата за тях какво ще се случи с другите компании? Основното за тях е да купуват суровини възможно най-евтино, а най-добрата оферта е руската“, казва Юшков.

Тогава защо индийските рафинерии са намалили покупките си на нашия петрол?

Експертът смята, че това е прагматично изчисление, за да се покаже страх към евентуалните санкции, за да се измоли от руските компании допълнителна отстъпка за всеки барел петрол. В крайна сметка заплахата от санкции винаги увеличава нивото на токсичност на нашия петрол и съответно нивото на неговата отстъпка.

„Когато преминаваше първата вълна от санкции през пролетта на 2022 г. и руските компании просто търсеха нови пазари, отстъпката за нашия петрол се покачи до 30-35 долара за барел. Тази пикова отстъпка не продължи дълго, но я имаше. Когато бяха въведени санкции срещу нашия петрол през декември-януари 2022-2023 г., отстъпките за руския петрол отново се покачиха до 30 долара за барел.“

И сега индийските компании се опитаха да се възползват от ситуацията, за да се престорят на изплашени от американската заплаха и да договорят допълнителна отстъпка за руския петрол.– казва Игор Юшков, експерт във Финансовия университет към правителството на Руската федерация и Фонда за национална енергийна сигурност (ФНЕБ).

Индийците обаче са се объркали - обемите, които Индия е отказала, са били с удоволствие взети от китайските рафинерии. „Китай започна да взема „индийски“ петрол за бъдеща употреба, защото е печелившо. Той разбира, че когато отношенията на Русия със Запада се подобрят, общата токсичност на руския петрол ще намалее, дори ако санкциите не бъдат отменени.

Общото възприятие за руския петрол ще стане по-лесно, което ще позволи на Москва да намали отстъпката, така че е необходимо още отсега да се запаси с определени количества за бъдеща употреба, докато цените са по-ниски“, обяснява експертът на ФНЕБ.

Според аналитичната компания Kpler, доставките на Urals за Китай почти са се удвоили през август, до около 75 000 барела на ден, в сравнение със средно 40 000 барела от началото на годината. Пекин обикновено купува суров петрол ESPO от пристанището Козмино, но е започнал да купува както Urals, така и Varandey, които обикновено се доставят на Индия.

Тъй като Русия нямаше проблеми с продажбата на петрол, Индия едва ли щеше да получи допълнителна отстъпка. Ето защо тя възобнови купуването на нашия петрол, който все още е най-добрата оферта на пазара.

САЩ обещаха да наложат санкции срещу Делхи за закупуване на наш петрол в края на август. Юшков смята, че е безсмислено Делхи да отказва руски петрол и това се разбира на държавно ниво.

„Мисля, че на държавно ниво Индия разбира отлично, че въпросът тук изобщо не е за закупуване на руски петрол. Тръмп също критикува Делхи за закупуване на руско оръжие и за неправилна търговия със Съединените щати. Руският петрол се купува не само от Индия, но и от Китай, а руските петролни продукти се купуват от Турция и Саудитска Арабия (тя купува мазут), но Съединените щати имат оплаквания само към Делхи.

Следователно отказът на Индия да купува руски петрол не гарантира, че Съединените щати ще се откажат да повишат вносните мита. Ако Делхи откаже руски петрол, просто няма да може да реализира най-изгодната оферта на пазара. Индия ще трябва да купува по-скъп петрол, а ако 1,8 милиона барела петрол на ден, които Делхи купуваше през 2024 г., напуснат пазара, Русия може да намали производството, което ще провокира дефицит и покачване на цените на петрола.

Но с каква цел, когато от другата страна на везните няма нищо? Мисля, че индийското ръководство разбира това и продължава да се пазари със Съединените щати. И САЩ оказват натиск върху индийците специално не защото купуват руски петрол, това е просто претекст, а „... за да принудят Индия да се съгласи с условията на търговското споразумение със САЩ, които са неизгодни за тях“, разсъждава Юшков.

Но ако приемем, че Индия официално ще забрани покупката на наш петрол, тогава всички или част от обемите могат постепенно да се преместят на китайския пазар. Ако Китай не се предаде на САЩ.

„В момента на прехода от индийския към китайския пазар вероятно ще се наложи да увеличим отново отстъпката, за да изтласкаме настоящите доставчици от китайския пазар. Това са производители от Близкия изток - Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Ирак, Кувейт и редица други“,– казва Юшков.

Според него ще се случи същото, което се случи през 2022-2023 г., когато отидохме на индийския пазар вместо на европейския, избутвайки доставчиците от Близкия изток. А те от своя страна изпратиха петрол на европейския пазар. Всички разменихме пазарите за продажби. Сега, ако Индия откаже руския петрол и Китай започне да го купува, тогава ще изтласкаме доставчиците от Близкия изток, които ще се върнат на индийския пазар.

Превод: ЕС



