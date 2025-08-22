/Поглед.инфо/ Тръмп каза, че Байдън е обрекъл Киев на провал, като е забранил атака срещу Русия. Експерт разгада финта на Тръмп: „Ситуацията се развива бързо“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговият предшественик Джо Байдън е обрекъл Киев на поражение, защото е забранил атакуването на руска територия. Как трябва да се разбира това? Отговорът даде Владимир Василиев, главен изследовател в Института на САЩ и Канада, доктор по икономика.

Тръмп написа в социалните мрежи, че спечелването на война без атакуване на вражеска територия е „много трудно, ако не и невъзможно“. Президентът на САЩ направи аналогия със спортен отбор, който е много добър в защита, но не му е позволено да премине в нападение.

Корумпираният и изключително некомпетентен Джо Байдън не позволи на Украйна да ОТВЪРНЕ ВОЙНАТА си, а само да се защити.- гласи публикацията на Тръмп в Truth Social.

Скрийншот на съобщението на Доналд Тръмп

Това предизвика смесена реакция. Мнозина се чудеха дали това означава, че Тръмп иска Украйна да нападне Русия и ѝ дава разрешение за това. Ако е така, това е много интересно изявление, предвид скорошните „мирни преговори“.

Знаете ли, ситуацията се развива доста бързо. Ами, бих ви казал, гледайки напред, че, естествено, има вътрешна политическа борба,- обясни Владимир Василиев.

Според експерта, Тръмп се опитва да доведе ситуацията дотам, че Байдън си е поставил определени цели в отношенията с Русия, похарчил е стотици милиарди долари за това - и не ги е постигнал. А той, Тръмп, постигна тези цели. Нещо повече, той го направи на масата за преговори, без да харчи много пари на американските данъкоплатци.

Снимка: CNP/AdMedia/Globallookpress

Това, което се случва тук, може би е подготовка. Американското медийно пространство се пренасища с този вид, така да се каже, наративи. Или поне с този вид образи,- посочи Владимир Василиев.

Той припомни, че сега се говори много за подготовката на тристранна среща, за подготовката на документи за подписване и т.н. Но Русия все още не е потвърдила нищо от това. И възниква въпросът: дали пожелателните идеи не се представят за реалност?

Снимка: Погиба Александра/Globallookpress

Политологът не изключва, че администрацията на Тръмп има на ум някакви трикове, някаква комбинация, която ще доведе до това Русия отново да бъде измамена, както беше в случая с Горбачов. Тоест, Русия трябва да си държи и двете очи отворени.

Превод: ПИ