/Поглед.инфо/ Конфликтът в Украйна е най-коментираната тема, обсъждана между Путин и Тръмп в Аляска, но на практика това не е била основната тема на разговора им, независимо, че са обсъждани варианти как да се стигне до мирно споразумение, най-вероятно двамата лидери са обсъждали различни аспекти на отношенията между Руси и САЩ, смята Яков Кедми. Според него Тръмп ясно е демонстрирал със заявленията си, че САЩ не се възприемат като част от конфликта в Украйна и искат да се оттеглят от него. В същото време – по-голямата част от обсъжданията между двамата остават тайна, а най-вероятно яснота ще има, едва когато бъдат съгласувани определени двустранни споразумения.

Първа част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Кои са най-важните изводи, които могат да се направят от срещата между Тръмп и Путин в Аляска?

- Защо на практика не знаем почти нищо за разговора между Путин и Тръмп?

- Украйна бе най-коментираната тема от срещата между Путин и Тръмп в медиите, но дали тя е била основна в разговора им?

- Защо не се състоя предвидения официален обяд?

- Защо Сергей Лавров отиде в Аляска с фланелка с надпис СССР?

- Ще посети ли Тръмп Беларус?

- Защо Тръмп публикува своя снимка с Путин редом до снимка на среща между Хрушчов и Никсън?

- Възможен ли бе вариант, при който САЩ да арестуват Путин?

/ВИДЕО/

