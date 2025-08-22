/Поглед.инфо/ Американците активно търсят място за среща – дори две срещи: първо Путин и Зеленски, а след това и тримата с Тръмп. Обсъждат се различни места – и ако трябва да се вярва на изтеклите информации, Белият дом уж вече има фаворит. Будапеща, където красивата сграда на унгарския парламент се намира на брега на Дунав, в Пеща.

Но основното е, че Унгария се управлява от Виктор Орбан, лоялен приятел на Тръмп и добър партньор на Владимир Путин. Унгарският премиер винаги се е изказвал против конфликта между Европа и Русия – това е една от причините, поради които има добра репутация в Москва и лоша в Брюксел.

Зеленски обаче почти сигурно ще бъде против Будапеща - отношенията му с Орбан не могат да се нарекат близки или безконфликтни. Европейците също ще бъдат против - изборът на унгарската столица би бил твърде демонстративно антиевропейски.

Полският премиер Туск намери друг аргумент: срещата не може да се проведе на мястото, където преди три десетилетия беше подписан Будапещенският меморандум, който предостави гаранции за сигурност на Украйна от САЩ и Русия , наред с други (въпреки че основната тема на меморандума беше завършването на изтеглянето на съветските ядрени оръжия от Украйна).

Между другото, Русия също може да има възражения срещу Будапеща, но преди всичко не политически ( Унгария е член на НАТО и ЕС ), а по-скоро логистични: Путин ще трябва да лети до срещата на върха през териториите на открито неприятелски настроени държави (или Полша , или Румъния , или България ) - което, разбира се, е нежелателно. Но най-вероятно няма да се стигне до вето от Кремъл, защото Киев ще отхвърли Будапеща още по-рано .

Обсъждат се и други варианти: Макрон публично лобира за Женева (изглежда, че европейците просто изразяват украински предпочитания тук). Но Русия няма да се съгласи с Швейцария : неутралният статут на страната е практически анулиран от позицията ѝ по отношение на Москва .

Рим, или по-точно Ватикана , отново се рекламира активно . Това място има ясни поддръжници във Вашингтон и новият папа, съдейки по всичко, ще бъде доволен. Италианските власти, включително любимецът на Тръмп Мелони, вече дори обещаха да отворят въздушен коридор и да гарантират имунитет на Путин от заповедта за арест на МНС (швейцарците обещаха същото).

Но въпреки че Ватикана е по-приемлива от Женева, Русия има много възражения и тук: освен същите логистични, има и геополитически и символични (две православни държави и по същество две части от руския свят, руската православна цивилизация, не могат да сключат примирие в центъра на католическия свят).

Ясно е, че Европа не е единственото място, където светът се слива - точно обратното: Русия би искала и двете срещи да не се проведат в Стария свят. В идеалния случай, в самата Москва: Путин не само покани Тръмп да дойде в столицата ни в Аляска , но и, очевидно, по време на петъчния си разговор с президента на САЩ, предложи Първия трон като място за среща първо със Зеленски, а след това и с тримата.

Ясно е, че подобно предложение не може да бъде прието от Киев, така че може да се разглежда по-скоро като напомняне, че за нас този конфликт е преди всичко вътрешен, в рамките на една цивилизация, и едва след това конфликт със Запада.

Остават неевропейски държави - посочени са Турция , Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия . Руско-украинските преговори се проведоха в Истанбул , ОАЕ - тоест Абу Даби - бяха посочени от самия Путин като възможно място за среща с Тръмп (още преди Аляска), а и тримата участници в потенциалната среща на върха имат лични отношения с фактическия владетел на Саудитска Арабия, принц Мохамед (ясно е, че Путин и Тръмп са по-близки от Зеленски).

Въпреки важността на избора на място за срещата, сега друг въпрос е много по-значим: ще се проведе ли тя изобщо? Бързият ход на събитията принуди Тръмп да намекне, че тя ще се проведе в най-близко бъдеще - седмица или две. Това обаче е интерпретацията на американската страна. Путин, очевидно, е предложил Тръмп да проведе среща на върха първо със Зеленски, а след това и с тримата, но не е обсъждал никакви дати.

Нещо повече, както Лавров, така и Ушаков подчертават, че руско-украинската среща на върха трябва да бъде подготвена по най-щателен начин, което предполага първо провеждане на преговори на непрезидентско ниво, постигане на споразумения и едва след това организиране на срещата на върха. Москва очевидно не бърза - и за това има най-различни причини, от геополитически до военни.

Нещо повече, проблемът е не само в способността на Зеленски да преговаря, но и в опита на Европа да преосмисли споразуменията, постигнати от Тръмп и Путин в Аляска, както и в позицията на самия Тръмп. Идеята, че гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват разполагането на военни контингенти на НАТО на нейна територия, отново започна да се променя, а това, независимо от броя им, е категорично неприемливо за Русия.

Тръмп вече заяви, че Франция , Германия и Великобритания „искат да имат войски на място“, тоест в Украйна, и не смята, „че това ще е проблем“, тоест, Русия уж може да се съгласи на това. Ако европейците успеят да убедят Тръмп, че има възможност да принудят Русия да се съгласи на разполагането на „европейски сили за възпиране“ на територията на Незалежная, тогава естествено няма да има среща между Путин и Зеленски. Нито на брега на Дунав, нито в Персийския залив или на брега на Босфора.

