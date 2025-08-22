/Поглед.инфо/ Европейските лидери са прекалили с подлизурството към Тръмп, но той ще следва своите цели и приоритети, а няма да се поддаде на техните увещания и внушения за това как да бъде регулиран конфликта в Украйна, смята Яков Кедми. Според него Тръмп ще продължи да следва своята линия, същото важи и за Русия. Нито Москва, нито Вашингтон ще допуснат ЕС да диктува как да се развиват техните отношения, както и как да бъде регулиран конфликта в Украйна.

Втора част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Какво се случи на срещата между Тръмп и европейските лидери в Белия дом?

- Защо европейските лидери отидоха да придружават Зеленски?

- Защо угодничеството на евролидерите към Тръмп достига до комични размери?

- Могат ли евролидерите да убедят САЩ да приеме техния проект за регулиране на конфликта с Русия?

- Защо европейските политически лидери не желаят да присъстват на парада в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война?

/ВИДЕО/

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЮТУБ-КАНАЛ POGLED.info И ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ЕГО ДРУЗЬЯМ

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ.

Първата част от очаквайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=QFCJHYdgGL8&t=2s