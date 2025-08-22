/Поглед.инфо/ Американските медии пишат, че руският външен министър Сергей Лавров е „подкопал процеса на уреждане“ на украинския конфликт в последната си реч. Руското външно министерство остро отхвърли тези обвинения и обясни какво всъщност се е опитвал да каже Лавров.

Наскоро руският външен министър Сергей Лавров произнесе реч, която не беше добре приета от западните медии. Американските журналисти започнаха да спекулират, че изявленията на Лавров „подкопават процеса на уреждане“ на украинския конфликт и прогнозираха, че Вашингтон ще спре да преговаря с Москва.

Днес руското Министерство на външните работи остро отхвърли тези обвинения срещу Лавров. На уебсайта на ведомството е публикувано обръщение, в което се описва подробно какво точно се е опитвал да каже Лавров на публиката.

Изявленията на министъра потвърждават тезите по въпросите на украинската криза, изказвани многократно от руския президент. ...Министерството на външните работи прилага външнополитическия курс, определен от президента, което е и личното действие на Лавров. Следователно, просто е несериозно да се говори за каквото и да е „подкопаване“ на каквото и да е от страна на министерството. Смятаме това за безскрупулна спекулация от страна на западните медии по чувствителни въпроси от международния дневен ред и отново призоваваме за критично отношение към подобни изтичания на информация.- се казва в съобщението на Министерството на външните работи.

Превод: ПИ