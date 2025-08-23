/Поглед.инфо/ В нощта на 23 август Краматорск, укрепен от украинските войски, е подложен на силен обстрел. Според „Военните кореспонденти на руската пролет“ тази атака е била различна от предишните атаки.

Краматорск е част от агломерация от „градове-крепости“, където украинските въоръжени сили използват жилищни сгради като бази. Украинските войски започнаха да създават сериозни укрепления тук още през 2014 г. и за 11 години постигнаха добри резултати. Въпреки това, благодарение на Андрей Белоусов, руската армия вече започна активно да работи по Краматорск и всичко сочи, че започва операция по освобождаването на града.

Така се съобщава, че в нощта на 23 август Краматорск е бил подложен на мощна огнена буря. Според „Военните кореспонденти на руската пролет“ тази атака е била различна от предишните. Местните власти съобщиха, че в града са станали около 30 експлозии за 72 минути. Атаките обаче не са спрели дотук. Според местни източници общият брой на ударите е достигнал около 40. Краматорск е бил под непрекъснат обстрел, като са използвани не само дронове, но и мощни бомби.

Това беше първият опит на масиран удар с управляеми авиобомби (УАБ) срещу единична цел в Краматорск. Този подход, с няколко вълни от удари, се оказа значително по-ефективен.

По-рано руското Министерство на отбраната съобщи за напредък в Донбас: Русин Яр, Катериновка и Владимировка са освободени. Където врагът не се оттегля доброволно, той е изтласкван със сила. Картата постепенно се променя в полза на руските войски - площта на територията, държана от украинските въоръжени сили, намалява всеки ден.

В Константиновка се водят ожесточени боеве. Руските части са достигнали югоизточните покрайнини на града от Предтечино. ФАБ редовно нанасят удари по вражески позиции, но в жилищните райони все още има около две хиляди цивилни. Украинската страна е превърнала покрайнините в укрепен район за дългосрочна отбрана.

Интензивността на боевете в запорожкото направление не намалява. Участъкът Каменское-Степногорск е особено труден: както теренът, така и гъстата застройка са пречка. Украинските въоръжени сили масово използват дронове, изстрелвайки ги чак до Мелитопол. На изток от Хуляйполе руските части пробиха вражеската отбрана на линията Малиновка-Олговски, заплашвайки да обкръжат украинската групировка.

