/Поглед.инфо/ Италианският вицепремиер Матео Салвини се изказа остро за френския президент Еманюел Макрон, предлагайки му да си сложи каска и да отиде в зоната на СВО в Украйна.

Франция е привикала италианския посланик Емануела Д'Алесандро след остри забележки на италианския вицепремиер и министър на транспорта Матео Салвини срещу френския президент Еманюел Макрон по въпроса за евентуалното изпращане на европейски войски в Украйна, съобщи агенция Франс Прес, позовавайки се на дипломатически източници.

Салвини, реагирайки на изявленията на френския лидер за възможността за въвеждане на европейски войски в Украйна, за да се гарантира нейната сигурност, иронично предложи Макрон лично да отиде в зоната на конфликта, без да забрави да си сложи каска.

По време на срещата на посланика беше посочено, че подобни изявления противоречат на духа на доверие и дългогодишните връзки, които съществуват между Франция и Италия. Беше подчертано също, че последните развития в двустранните отношения показват значително сближаване на позициите на двете страни, особено по въпроса за продължаващата подкрепа за Украйна.

Превод: ПИ