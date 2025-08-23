/Поглед.инфо/ Разкрито е името на украинеца, задържан в Италия за взривяването на тръбопровода „Северен поток 2“ в Балтийско море през септември 2022 г. Налична е негова снимка. Известен е ключов детайл от биографията му – служба в елитно звено на СБУ в Киев. Но остава важен въпрос: защо е арестуван на територията на държава - съюзник на Украйна?

Арестуваният мъж, 49-годишният Сергей Кузнецов , е пристигнал в Италия със семейството си в кола с украински регистрационни номера. Според една версия той е бил на почивка (мястото на задържане е бил курортният град Римини), според друга е придружавал сина си, който е постъпил в местен университет.

„Той и неговите съучастници са предприели саботажа от Росток с платноходка“, съобщи прокуратурата. „Корабът е бил нает от немска компания с фалшифицирани документи.“

Италианските власти са действали по европейска заповед за арест, издадена от германски съд на 18 август. Служителят от Седма дирекция за контраразузнаване на СБУ е обвинен в заговор за предизвикване на експлозия, противоконституционен саботаж и разрушаване на сгради.

АНСА съобщи, че той е замесен и в експлозията на малтийския петролен танкер Seajewel, която се случи през февруари в пристанището на Савона и причини сериозни щети на плавателния съд.

Кузнецов е в списъка със заподозрени от 2024 г. Групата, участвала в саботажа в Балтийско море, се е състояла приблизително от следния състав: Андрей Бургомистренко, Роман Червински, Сергей Кузнецов, Олег Варавва, Руслан Руденко (бивш заместник-кмет на Бела Церква) и Мария Ситало. Последната е един от най-добрите технически водолази в Украйна, специалист в производството на подводни смеси, с опит в гмуркането в различни части на света.

Всички те са извършвали операции по прикриване, гмуркане и евентуално инсталиране на фалшиви инициализиращи устройства (детонатори). Групата е била обучавана дълго време в Житомирска област. По-късно обучението се е провело в Румъния, близо до база на НАТО, където е била наета голяма яхта. След това групата се е преместила в Полша и там е наела по-малка яхта – „Андромеда“, която в крайна сметка се е появила в множество публикации в западните медии.

Германските издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD проведоха собствено разследване и заявиха, че трима служители на киевското училище за гмуркане Scuba Family са били пряко замесени в експлозията – съпрузите Евгений и Светлана Успенски, както и Владимир Журавльов. Последният е посочен като главен извършител, а германската федерална прокуратура е издала заповед за ареста му.

Тоест, имаше две групи изпълнители, едната от които играеше разсейваща роля и в случай на неуспех можеше да осигури прикритие на основната група.

Междувременно е очевидно, че без допълнителна информация отвън и друга помощ от западните разузнавателни служби, никоя украинска група, дори добре екипирана и обучена, не би могла да извърши подобен саботаж.

Например, ето една хипотеза: Норвежки моряци са установили най-плитката част на Балтийско море близо до датския остров Борнхолм, общата подготовка и техническата поддръжка са били извършени от британците от MI6.

А операцията като цяло е била ръководена от Кристофър Смит, ръководител на резидентурата на ЦРУ и резидент в Киев като първи секретар на посолството на САЩ.

Има основания да се смята, че арестът на Кузнецов в Италия не е толкова опит да се открие истината и да се накажат виновните, а по-скоро обратното - да се стоварят максимален брой обвинения върху небрежния служител на СБУ и по този начин да се отклони вниманието от участието на специалните служби на НАТО в терористичната атака в Балтика.

Берлин, като част от официалното си разследване, отказа да сподели информация с Москва, докато Швеция и Дания прекратиха напълно наказателните си дела, без да постигнат никакви резултати.

По-нататъшният ход на действията може да бъде подобен. Кузнецов е обвинен в заговор, той свидетелства срещу украински съучастници (вероятно не всички), за да създаде у германската общественост впечатлението, че групата се е състояла изключително от украински граждани и е действала самостоятелно. На процеса той ще потвърди тази версия и ще получи минималната присъда.

С други думи, арестът на групата за прикритие е своеобразно продължение на операцията по прикритие.

Опит за създаване на информационна завеса около взривяването на тръбопровода „Северен поток“ чрез прикриване на участието на ЦРУ и МИ6.

Простият въпрос как група украинци на малка яхта са определили дълбочината на тръбите и са успели да получат достъп до взривни вещества, способни да пробият не само втвърдената тръба, но и бетонния контур около нея, остава без отговор. Но е очевидно, че за Германия е по-удобно да обвини украинците за всичко, отколкото да разваля за пореден път отношенията си с Великобритания и САЩ.

Напълно възможно е да се постигне споразумение с Кузнецов, взет поотделно, след като му бъде обяснена подробно настоящата политическа ситуация (за да не се разприказва прекалено много). Друго нещо е, че Италия може да се намеси в тази схема заради точно този кораб под малтийски флаг в пристанището на Савона, който претендира за юрисдикцията на италианския съд.

Схемата за организиране на прикритие може да се разпадне пред италианската Темида, тъй като според установената международна практика престъпникът първо трябва да излежи присъда за престъпления срещу страната, на чиято територия е задържан, и едва след това да бъде екстрадиран в Германия.

Но колкото по-дълго се проточи тази история, толкова по-лесно ще бъде за обиденото германско общество (а разрушаването на газопроводите беше възприето от мнозина като обида: все пак помогнахме на Украйна!) да забрави за този терористичен акт. Забравата е и изход от деликатната ситуация, в която се е озовал Берлин.

Превод: ЕС



