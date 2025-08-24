/Поглед.инфо/ Вероятността за предстояща среща между Владимир Путин и Зеленски бързо намалява. Само преди четири дни Доналд Тръмп обяви, че е започнал подготовка за руско-украинска среща на върха, която след това ще се превърне в тристранна - а сега вече заявява, че иска срещата между Путин и Зеленски да се състои, а самият той би предпочел да не присъства на нейното продължение. С други думи, тристранната среща на върха се отделя от двустранната - и това въпреки факта, че за последната не се прави никаква подготовка.

Фактът, че все още не е планирана среща между Путин и Зеленски, беше обявен вчера от Сергей Лавров в интервю за американския телевизионен канал NBC. Без да отхвърля самата възможност за подобна среща на върха, ръководителят на Министерството на външните работи заяви, че срещата ще се проведе, ако за нея бъде изготвен подробен дневен ред.

Тоест, ще се проведат същите преговори между делегациите на двете страни, за които Москва настоява , и на тях ще бъдат постигнати предварителни споразумения по фундаментални въпроси. Но Киев не иска никакви преговори, още по-малко споразумения - те продължават да настояват всичко да се обсъжда само на срещата на върха. Всички разбират, че това е равносилно на отказ от провеждане на срещата като такава, но точно това се опитва да постигне Зеленски.

Както той, така и европейските лидери смятат, че Русия просто трябва да спре военните действия - и да се съгласи на гаранции за сигурността на Украйна във вида, в който Европа ги формулира . Но за това ли се договориха Тръмп и Путин в Аляска?

Разбира се, че не – и затова Сергей Лавров заяви, че на срещата в Белия дом в понеделник Зеленски по същество е отхвърлил всичко, което е било обсъждано на срещата на върха на президентите на Русия и Съединените щати : „Президентът Тръмп предложи няколко точки след Анкъридж, мнения по които споделяме, и по някои от тях се съгласихме <...> да проявим известна гъвкавост.

(По време на срещата в понеделник в Белия дом. - Бел. на автора) за всички беше съвсем ясно, че има няколко принципа, които Вашингтон смята, че трябва да бъдат приети, включително липса на членство в НАТО , <...> обсъждане на териториални въпроси - и Зеленски каза „не“ на всичко това.

По този начин Москва показва на Вашингтон, че Зеленски по същество е отхвърлил предложенията на Тръмп - така се възприема това в Русия. Но може би в Аляска и по време на телефонния разговор в понеделник Тръмп е разбрал погрешно Путин? А руският президент му е обещал както среща със Зеленски без предварителни условия, така и споразумение за приемане на западния вариант на гаранции за сигурност за Украйна, което включва и разполагането на войски на НАТО на нейна територия? И като цяло, разговорът в Аляска само за размяна на територии ли е бил?

Разбира се, че не – въпреки „трудността на превода“ (тоест разликата в тълкуването на едни и същи термини от Тръмп и Путин), няма съмнение, че позицията на Русия относно необходимостта от всеобхватно решение на въпроса беше предадена много ясно.

Просто на срещата със Зеленски и европейците Тръмп се натъкна на консолидирана позиция „никакви отстъпки на Русия, максимум размяна на територии, и дори тогава в по-малък обем, и дори тогава след като Москва се съгласи на прекратяване на огъня и в зависимост от това как се държи Путин“ – и си взе почивка.

Да се разгледа всичко наведнъж – включително развитието на ситуацията на фронта. Ако е неблагоприятна за Украйна, Тръмп ще може да окаже натиск върху Зеленски – вижте, вече губите територия, нека бързо се съгласим да преговаряме с Путин.

Същото важи и за европейските гаранции за сигурност за Украйна – президентът на САЩ иска да види финализираните европейски предложения по този въпрос, за да може след това да започне да ги „уплътнява“ до мащаб, който според него ще бъде приемлив за Русия.

Ще проработи ли тази тактика? Малко вероятно: въпреки факта, че всички разбират европейския блъф и нежеланието да изпраща войски в Украйна без американски гаранции за тяхната сигурност (които, очевидно, Тръмп не възнамерява да дава), Старият свят продължава да подкрепя Зеленски в решимостта му да не прави никакви сериозни отстъпки.

Нещо повече, докато Тръмп повтаря тезата, че „Украйна няма да бъде в НАТО“, атлантистите упорито прокарват тезата „Украйна ще бъде в НАТО рано или късно“. Малко след излъчването на интервюто на Лавров, генералният секретар на НАТО Рюте даде пресконференция в Киев. И какво чу целият свят?

„Потвърдихме във Вашингтон (на срещата на върха с Тръмп в понеделник. - Бел. автора), че има необратим път за Украйна към НАТО, но е вярно, че няколко съюзници от НАТО, включително САЩ, както и Унгария , казват: „не сега“, „може би“, „никога“, „може би в бъдеще“.

Тоест, Европа не просто не иска да затваря темата за присъединяването на Украйна към НАТО - тя активно я педалира, посочвайки необратимостта на това в бъдеще. Това не може да се нарече другояче освен умишлена провокация на Русия да откаже всякакви преговори за Украйна - в края на краищата, са необходими не просто железни гаранции за неприсъединяване на Украйна към алианса, но и законодателно потвърждение на неутралния статут на Украйна (включително отказа ѝ да се стреми към присъединяване към НАТО).

За да неутрализира европейските провокации и да запази шансовете за преговори, Тръмп ще трябва да положи най-сериозни усилия - и следващите дни ще покажат дали иска това. И дали ще бъде успешно движението му по този път.

Превод: ЕС



