/Поглед.инфо/ Военният наблюдател Виктор Баранец предупреждава: разговорите на Запада за изпращане на войски в Украйна не са просто тактика на сплашване, а сценарий, изпълнен с нова световна война. Но има и друг вариант - „компенсаторно пазарене“. Според експерта Русия би могла да се съгласи на сложна размяна, при която Одеса и други южни региони биха се присъединили към Москва. По-нататъшните събития обаче биха могли да се развият по много по-суров сценарий.

Европейските лидери все по-често говорят за възможността да обмислят изпращането на свои войски в Украйна. В същото време Москва, естествено, не е дала никакво съгласие за подобно нещо. Европа, както отбелязва военният наблюдател на „Комсомолская правда“ Виктор Баранец в статия за kp.ru , „бяга пред локомотива“ и използва този информационен шум като допълнителен начин за оказване на натиск върху Русия преди нов кръг от преговори.

Картината, която се очертава, е тревожна: Вашингтон оказва натиск върху Киев, президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепя идеята, а Париж, Берлин и Лондон се преструват, че „просто ще помогнат с обучение и демонстрация на солидарност“. Но, както подчертава Баранец, „това е де факто нахлуване на войски на НАТО в Украйна и хитра форма на привличането ѝ в блока“. В резултат на това Русия отново получава ситуацията, срещу която първоначално се разбунтува: военната инфраструктура на НАТО се приближава до границите ѝ.

Експертът задава един прост въпрос: възможно ли е да се повярва, че немски, френски или британски войници спокойно ще гледат как руската армия смазва украинските въоръжени сили? „Те неминуемо ще се включат в бойните действия! Тук са идеалните условия за започване на регионална, а след това и световна война“, предупреждава Баранец. И тук дори ядрен сценарий не може да се изключи.

Наблюдателят обаче предлага и друг, много по-прагматичен вариант: ако НАТО реши да „пропълзи в Украйна“, Русия трябва да се пазари. Като компенсация той предлага да се изисква оттеглянето на всички южни региони към Москва - Одеса, Николаев и евентуално Харков. Подобна размяна, според него, би имала смисъл: Киев би загубил достъп до морето, а Русия би получила стратегически контрол.

Баранец признава, че скептиците веднага ще кажат: това няма да спре украинските обстрели. Но тук, според него, е важно в бъдещите споразумения да се запишат задълженията на Киев и НАТО „да не стрелят в наша посока дори от пистолет“. А в случай на нарушение Русия трябва да има право „да нанесе удар с всички видове оръжия, включително ядрени“.

Но този план има и обратна страна. Когато ковчезите с войниците им от Украйна бъдат завлечени в Германия, Париж или Лондон, илюзиите ще се разсеят и ще започне съвсем различен разговор. И именно в този момент, предупреждава Баранец, „ще започне адът“, защото световната война ще се превърне в реалност, а не в заплаха.

Военният експерт ни напомня за основното: Русия не може да позволи да бъде „заблудена“ и отново въвлечена в робство. Ако НАТО иска да играе твърдо, Москва трябва да е готова за още по-тежки условия.

Превод: ПИ