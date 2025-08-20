/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, моите съболезнования за глупостите, които слушате по родните телевизии! От Асенчо Агов дето казал, че Украйна спечелила войната, само дето и Зеленски не вярва, до онзи изпаднал американец от времето на Байдън и Блинкен, на име Рубин, който каза през юни в предаването "Панорама“, че Тръмп бил узурпирал външната политика на САЩ, забравяйки обаче, че той е вече президент и спря шест войни. Седмата ще е тази в Украйна.

Затова ще ви споделя някои истини, които няма да чуете по българските Сорос ТВ - Нова и БТВ.

1. След като е разговарял с Путин на срещата за Украйна с лидери от ЕС и Зеленски, Доналд Тръмп се е обадил и на Виктор Орбан. Тук няма изненада, след като само Орбан в Европа го подкрепя от 2016 г.

2. Тръмп е казал на Орбан, че Урсула, Макрон и Мерц са го помолили да ходатайства пред унгарския премиер и той да вдигне ветото за бързо приемане на Украйна в ЕС.

Орбан е отказал да преразгледа ветото с мотива, че членството на Украйна в ЕС не представлява никаква гаранция за сигурност и затова не може да се обвързва с мирните преговори.

3. В Унгария наскоро се проведе Национално допитване по темата и 95% от унгарците (над 2 млн. души) казаха "НЕ", защото след Майдана Украйна отне много права на унгарците в Закарпатието. Става дума за 150 000 маджари около Ужгород, Мукачево и други по-големи градове.

4. Видно е, че Урсула дава зор в ЕС да влезе страна, която е във война. Коя Украйна приемаме в съюза - тази с Донбас и Крим, или без тях? Да не излезе, че и руснаци взимане в ЕС, та после да ги гоним...

5. Германия скоро ще празнува 35 години от Обединението си, но това честване ще е в тежка политическа и икономическа криза.

Вижте една истина на диаграмата накрая на статията. Германия от 2025 г. няма общо с Германия от 2015 г. Тогава ХДС/ХСС печелят с 42%, а сега с Мерц са вече едва на 24%. Алтернатива за Германия, от нищожните през 2015 г. само 3%, вече е първа политическа сила с 26%! Социалистите отбелязват в момента историческо дъно от 13%.

Ами така ще е! Миграцията на ножа даде свидни жертви и на малолетни, имаше премазвания на стотици по Коледни базари в Мюнхен и Берлин. Рецесията е незапомнена в страната след Втората Световна война.

Прави се опит да се забрани Алтернатива за Германия, зад която е всеки втори германец в Източна Германия, без да се мисли, че Лайпциг и Дрезден могат да се бунтуват. През ноември 1989 г. източните германци въстанаха и ревнаха по улиците "Ние сме народа" и бутнаха Берлинската стена, докато Кол и Геншер бяха в Полша.

Мерц е ударил 70 години и няма как да не знае, че източните немци, а не западните, бутнаха Берлинската стена и с тях шега не бива.

6. Макрон вика, че Путин е хищник. Може, ама на 10 септември французите се готвят на бунт и парализиране на цяла Франция. Тук не е виновен Путин, а фалитът на страната.

Според премиера Байру на секунда с 5000 евро се вдига дългът на Франция. Френски, а не руски генерали пишат открито до президента за намеса на армията срещу ислямизацията на страната.

На всичкото отгоре Льо Пен, която е първа политическа сила, е подложена на репресия през съда, за да не се яви на наближаващите президентски избори. Това Доналд Тръмп публично нарече лов на вещици, който зад Океана беше приложен и към него!

7. Горката велика някога Англия! Пакистански банди изнасилват от години малолетни, шири се зверска престъпност, високи данъци, цените са до небесата. Финансовата им министърка плаче в парламента, че не може да закърпи бюджета.

На 13 септември се очакват големи протести в цяла Англия под формата на “Марш на недоволните“ с високо вдигнати английски знамена.

Найджъл Фараж и партията му Reform води с 10% на Стармър, който е пътник.

В заключение ще направя и една прогноза, че правителствата в Германия, Франция и Англия, няма да си изкарат мандатите.