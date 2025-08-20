/Поглед.инфо/ Днес генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин, начело на централна делегация, пристигна в Лхаса, за да присъства на тържествата по случай 60-годишнината от създаването на Тибетския автономен район.

На летището и в град Лхаса Си Дзинпин и другите членове на делегацията бяха топло посрещнати от представители на различните етнически групи в Тибет.

За първи път в историята на партията и страната Си Дзинпин, като генерален секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия, води централна делегация в Тибет, за да присъства на честването на създаването на Тибетския автономен район. Това напълно демонстрира голямото внимание на Централния комитет на партията към работата в Тибет и неговата грижа за кадрите и хората от всички етнически групи в района.

Същия следобед Си Дзинпин се срещна с представители на всички етнически групи в Тибет. От името на Централния комитет на ККП той отправи искрени поздрави и най-сърдечни пожелания към хората. Си Дзинпин изрази надежда, че всички ще продължат да работят заедно и ще се стремят към единство, за да напишат нова блестяща страница на китайската модернизация в района на снежното плато.