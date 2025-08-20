/Поглед.инфо/ На 20 август китайският председател Си Дзинпин изслуша докладите за работата на партийния комитет и правителството на Тибетския автономен район. Той подчерта, че Тибет трябва изцяло да прилага стратегията на партията за управление на региона в новата епоха, да се концентрира върху четирите основни задачи – стабилност, развитие, екология и укрепване на границите – и да се стреми да изгради единен, заможен, цивилизован, хармоничен и красив социалистически модерен нов Тибет.

Си Дзинпин подчерта, че за да се управлява добре Тибет, да се поддържа стабилност и да се постигне просперитет, преди всичко е необходимо да се гарантират политическата сигурност, социалната стабилност, етническото единство и религиозната хармония.

Си Дзинпин посочи, че развитието на Тибет има свои особености и че висококачественото развитие трябва да се насърчава въз основа на реалните условия. Нужно е да се развиват отрасли със специфични предимства за платото, особено специализираното земеделие и животновъдство и индустрията за чиста енергия, да се продължи развитието на преработващата промишленост, активно да се насърчава модерният сектор на услугите и интеграцията на културния и туристическия бизнес. С решителни и последователни стъпки трябва да се напредва в изграждането на големи проекти като водноелектрическия проект в долното течение на река Ярлунг цангпо и железопътната линия Съчуан–Тибет.