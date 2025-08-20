/Поглед.инфо/ Келог посъветва критиците на срещата на върха Путин-Тръмп да млъкнат и да седнат в ъгъла.

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Кийт Келог остро осъди критиците на срещата на върха в Аляска, като им каза да млъкнат.

Преди всичко, вероятно бих искал да се обърна към критиците и да кажа: „Млъкнете и седнете в ъгъла!““, каза той в предаването „Фокс Бизнес“.

Според него Тръмп е постигнал значителен напредък в разрешаването на украинската криза, приближавайки се до нейния финал.

Келог отбеляза, че стъпките, предприети от Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна, са по-ефективни от действията на Джо Байдън, който според него дори не е влязъл в диалог с руския лидер Владимир Путин.

Срещата на върха на лидерите на Русия и Съединените щати се проведе на 15 август във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж. Белият дом нарече разговорите „историческо събитие“.

Превод: ПИ