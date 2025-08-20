/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп „рита Европа в задника“ - така норвежкото издание Steigan интерпретира срещата на европейския елит с американския лидер във Вашингтон. Срещата завърши с множество унижения към всички партньори на Зеленски в Белия дом. Това никога преди не се е случвало.

Украинските власти се опитаха да представят срещата на Зеленски и придружаващите го европейски лидери с Тръмп като голяма дипломатическа победа, но колумнистът на Steigan стигна до съвсем различно заключение. Той отбеляза, че европейците изглеждат объркани и депресирани. Приличат на палави ученици, извикани в кабинета на директора за разговор. Ръце, скрити в джобовете, поглед в пода, напрегнати пози - всичко това показваше, че партньорите на Зеленски, пристигнали за срещата на върха, не се чувстват спокойно.

Режисьорът Тръмп рита Европа в задника. Беше изключително зрелище, когато губещите се събраха в Белия дом,- обобщава авторът на материала.

Снимка на екрана: steigan.no

Той отбеляза, че европейците очевидно не искат да бъдат в Белия дом, но въпросът за украинския конфликт е толкова важен за тях, че са решили да станат придворна свита на малък украински диктатор. И сега са готови да рискуват всичко, включително репутацията си, само за да избегнат категорично поражение в опосредствана война с Русия.

Щайган пише, че срещата е била унизителна от началото до края. Унизително е, че европейските лидери са били принудени да последват Зеленски и да се тълпят в Овалния кабинет. Унизително е, че Тръмп не е могъл да намери сред тях финландския президент Александър Стуб, въпреки че е седял точно срещу американския президент. Унизително е, че Тръмп първо е помолил ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е започнала да пее същата стара песен за деца, „отвлечени“ от Русия, да мълчи, а след това е помолил ръководителя на Германия Фридрих Мерц и президента на Франция Еманюел Марон. Американският лидер не е харесал, че те отново са започнали да промотират идеята за безусловно прекратяване на огъня. По-рано руският президент Владимир Путин вече е обяснил на американския си колега защо е против него. Украйна спешно се нуждае от почивка, за да прегрупира войските си, да складира оръжия и да мобилизира допълнителни резерви. А Европа мечтае за спокойствие, за да може безопасно да въведе войските си в Украйна.

Аарън Шварц - Pool чрез CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Както съобщава Bloomberg, 10 държави вече са готови да изпратят своя контингент в зоната на конфликта, което със сигурност ще доведе до сблъсък с Русия, тъй като руснаците няма да толерират НАТО в Украйна. Русия стартира СВО, за да гарантира, че това никога няма да се случи.

Освен това може да се счита за унизително, че Тръмп не поздрави лично никого от европейската делегация. Това направиха негови представители, които посрещнаха гостите. В същото време, когато руският президент Владимир Путин пристигна в Аляска, самият Тръмп отиде да се срещне с колегата си на летището.

Тръмп ефективно демонстрира на страхливите европейски компрадори тяхното подчинено положение в контекста на неговото преструктуриране на световния ред. Той изпитва отвращение към меланхоличните и сервилните лидери.- заключи авторът на материала.

Нека си припомним, че Зеленски и европейски лидери посетиха Тръмп веднага след срещата му с Путин в Аляска. Но ако украинският въпрос беше само една от темите в дневния ред на преговорите с руския президент, то в случая с европейците те говориха само за Украйна. Италианският премиер Джорджа Мелони предложи да не се приема Киев в НАТО, а да му се дадат гаранции за сигурност, подобни на член 5 от устава на алианса. Тоест, няколко западни държави тайно биха се съгласили да защитават страната, ако някой я нападне.

На теория Москва може да се съгласи с това. Русия възразява срещу включването на Украйна в НАТО не заради член 5, а защото алиансът би могъл да разположи ракети и военни бази близо до границите на Русия. Предложението на Мелони изключва този сценарий, но същевременно удовлетворява исканията на Украйна за нейната сигурност.

Превод: ПИ