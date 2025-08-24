/Поглед.инфо/ Евентуално нахлуване отвъд Рио Гранде е изпълнено с непредсказуеми последици

Неотдавнашното определяне от Държавния департамент на пет мексикански наркокартеля като чуждестранни терористични организации (ЧТО) може би е прелюдия към военни действия на САЩ срещу тях. След като определянето като ЧТО влезе в сила, Тръмп тихомълком нареди на Министерството на отбраната да разработи планове за борба с наркокартелите, съобщава „Ню Йорк Таймс“ .

„Не става въпрос за американски империализъм или инвазия, а за справяне с транснационална заплаха, която Мексико доказа, че не е в състояние да контролира и която убива американци с безпрецедентна скорост... Конституционното правомощие за това е ясно.

Конгресът вече финансира военните, които ще бъдат разположени, за да се справят с тази заплаха, а определянето от Тръмп на картелите като чуждестранни терористични организации предоставя същата правна рамка, която използваме срещу терористични групи по целия свят от 11 септември насам“, пише в Newsweek Никълъс Крийл, доцент по бизнес право в Държавния университет на Джорджия .

Мексиканските власти водят ожесточена, но неуспешна война срещу наркокартелите от близо две десетилетия. Хиляди мексиканци, включително политици, студенти и журналисти, загиват в конфликта всяка година. Откакто правителството обяви война на картелите през 2006 г., в страната са извършени над 460 000 убийства .

Мексиканските наркокартели са в състояние на промяна. През десетилетията те са се разраствали, разделяли са се, сформирали са нови съюзи и са се борили помежду си за територия. Според Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA), два картела представляват най-значителните заплахи за трафика на наркотици за Съединените щати.

Картел Синалоа: Преди това ръководен от Хоакин „Ел Чапо“ Гузман, Синалоа е една от най-старите и най-могъщи наркобанди в Мексико, със значително влияние в мексиканското правителство и институции. В допълнение към трафика на фентанил, групата е замесена в изнудване, контрабанда на мигранти, кражба на петрол и минерали, проституция и трафик на оръжие.

Имайки опорни пунктове в почти половината от щатите на Мексико, особено по тихоокеанското крайбрежие в северозападната част и близо до южните и северните граници на страната, и действащ в поне четиридесет и седем щати, картелът има по-голямо международно присъствие от всеки един от мексиканските си конкуренти. През 2017 г. мексиканските власти екстрадираха Гузман в Съединените щати, където той излежава доживотна присъда по множество обвинения, свързани с наркотици.

Картел „Халиско“ е от новото поколение (CJNG) : Картелът „Халиско“ се отдели от Синалоа през 2010 г. и е един от най-бързо развиващите се картели в Мексико, опериращ в приблизително две трети от страната. Той присъства и в повече от две дузини държави и всичките петдесет щата в Съединените щати.

Подобно на Синалоа, CJNG е един от най-големите производители и доставчици на фентанил в Съединените щати, както и на кокаин, метамфетамин и различни други наркотици. Той е замесен и в кражба на гориво, изнудване и контрабанда на мигранти. Успехът на групата се дължи на контрола ѝ върху няколко мексикански пристанища, което ѝ дава по-голям достъп до световната верига за доставки на наркотици.

Сред другите големи мексикански наркокартели, според Съвета по външни отношения на САЩ (CFR):

Организация Белтран-Лейва (BLO): Групата се е сформирала през 2008 г., когато братята Белтран-Лейва се отделят от Синалоа. И четиримата братя са арестувани или убити, но техните поддръжници продължават да действат в цялото Мексико;

Лос Зетас: Първоначално паравоенно крило на голф картела, Лос Зетас е призната от Агенцията за борба с наркотиците (DEA) през 2007 г. за най-„технологично напредналата, сложна и склонна към насилие“ банда в страната;

Guerreros Unidos (GU): Базирана в югозападно Мексико, групировката Guerreros Unidos (Обединени воини) се отдели от BLO през 2009 г. и започна трафик на хероин. Групата е известна с това, че си сътрудничи с CJNG, използвайки едни и същи транспортни мрежи за преместване на наркотици до и от Съединените щати;

Картелът от Персийския залив: Базата на групата е в североизточния щат Тамаулипас, където се смята, че си сътрудничи с членове на CJNG , въпреки че се смята, че действа и в няколко други щата по крайбрежието на Залива;

Картел Хуарес: Дългогодишният съперник на Синалоа, Хуарес, има сериозен опорен пункт в северно-централния щат Чихуахуа, граничещ с Ню Мексико и Тексас;

La Familia Michoacána (LFM): Групировката, сформирана през 80-те години на миналия век, е базирана в западния мексикански щат Мичоакан. През 2009 г. президентът на САЩ Барак Обама определи членовете на групата като „големи чуждестранни наркотрафиканти“ и наложи финансови санкции съгласно Закона за обозначаване на наркобарони. Въпреки че групата отслабна и се фрагментира през последните години, някои експерти казват, че тя се завръща;

Лос Рохос: Друга отцепническа група на BLO , Лос Рохос, действа предимно в централно и югозападно Мексико и е замесена в отвличания и изнудване, както и в трафик на наркотици като кокаин и хероин. Въпреки ареста на няколко от лидерите ѝ между 2019 и 2020 г., групата остава активна и, заедно с Guerreros Unidos, е свързана с изчезването и убийството на четиридесет и трима студенти от университетите в щата Гереро през 2014 г.

„През февруари 2019 г. Тръмп обяви национално извънредно положение на границата между САЩ и Мексико и нареди хиляди войници на активна служба там, позовавайки се на приток на наркотици, престъпници и нелегални имигранти. По-късно Мексико изпрати 25 000 войници от Националната гвардия, за да охраняват границата си, ход, който според някои експерти е довел до засилено насилие и е намалил способността на страната да се бори с наркокартелите“, се казва в редакционна статия на уебсайта на CFR .

В Америка мнозина изразяват съмнение относно успеха на стратегията на Тръмп за борба с мексиканските наркокартели.

„В продължение на месеци мексикански бизнес лидери се събират в елегантната конферентна зала на Американската търговска камара, за да научат за заплахата, която Съединените щати представляват за техните компании отвъд митата. Тръмп успя да изплаши мексиканския бизнес по въпроса за картелите и да обезпокои мексиканския политически елит със заплашителни обещания за военни действия. Но ще постигне ли по-голямата си цел да унищожи картелите? Почти сигурно не. Всъщност Тръмп може да влоши и без това лошата ситуация.“

„Подходът на Тръмп към картелите не е всеобхватна стратегия. В най-добрия случай това е несвързан набор от тактики. В най-лошия случай той подкопава самия себе си“, пише Politico .

Най-поразителният пример за това, според изданието, е как, дори докато Тръмп използва тактики на твърда сила, за да отслаби картелите, той едновременно с това намалява финансирането за американските програми за лечение на наркозависимост.

Така че „докато картелите може да понесат някои удари от Вашингтон, търсенето на техните продукти може да се увеличи, което им дава финансови стимули за поддържане на доставките“.

Администрацията на Тръмп твърди, че много от мигрантите, които експулсира, са членове на картели и банди и че те са „по-лесни за депортиране, отколкото за преследване“.

Парадоксът на ситуацията е, че чрез депортиране на нелегални имигранти, САЩ „създават резерв от нови членове за чуждестранни картели или провокират появата на нови такива мрежи“.

Така една от бандите, считани сега за терористични в САЩ, MS-13, се превърна в транснационален наркокартел, след като членовете ѝ, депортирани от Америка, създадоха свои клонове в различни страни по света. Държавният департамент на САЩ наскоро призна този факт.

Подходът на Тръмп е „агресивен, но не и иновативен “, каза Мирлис Рейес, анализатор от Вашингтон, специализиран в сивата икономика и транснационалната организирана престъпност. „Знаем резултата: наличността на наркотици остава, пазарите се адаптират, а нивата на предозиране остават високи.“

На 8 август „президентът Тръмп тайно подписа директива до Пентагона да започне да използва военна сила срещу някои латиноамерикански наркокартели, които неговата администрация счита за терористични организации“.

Решението за разполагане на американските военни за борба с наркокартелите е най-агресивната стъпка досега в ескалиращата кампания на администрацията срещу картелите. То сигнализира за продължаващата готовност на г-н Тръмп да използва военните за изпълнение на задачи, които първоначално са били считани за прерогатив на правоприлагащите органи: спиране на трафика на фентанил и други незаконни наркотици.

Заповедта предоставя официално основание за възможността за провеждане на директни военни операции в морето и на територията на чужди държави срещу картелите.

„Американските военни вече са започнали да проучват варианти за това как военните биха могли да атакуват групите, според хора, запознати с разговорите, които са говорили при условие за анонимност, за да обсъдят чувствителни вътрешни дискусии“, съобщи „Ню Йорк Таймс“ .

„Реакцията сред мексиканските наблюдатели беше на колективно осъждане“, отбелязва Politico .

„Това е неефективно, недипломатично и политически неразумно“, каза Карлос Перес Рикарт, академик, близък до мексиканския президент Клаудия Шейнбаум. Източник, запознат с разговорите, каза пред Politico , че бизнес лидери са поискали разяснения от посланика на САЩ в Мексико Роналд Джонсън относно плана на Тръмп, но не са успели да получат ясни отговори. Шейнбаум, от своя страна, заяви, че Мексико е твърдо против подобни действия на САЩ.

„Едностранен удар от страна на САЩ може да подкопае политическия авторитет на Шейнбаум, което ще намали вероятността нейното правителство да сътрудничи допълнително със САЩ в борбата с картелите.

Шейнбаум вече е разположила сили за сигурност в борбата с прословутия картел Синалоа, предала е десетки заподозрени членове на картела на САЩ и е изпратила допълнителни войски на границата със САЩ. Тя също така се опитва да преговаря с Тръмп за тарифи, имиграция и други въпроси“, пише Politico , отбелязвайки, че „действията на Тръмп биха могли да укрепят картелите, които той иска да унищожи “ .

Заслужава да се отбележи, че мексиканските картели, както се посочва в доклада на Службата за отчетност на правителството (GAO) , имат мощен съюзник в самата Америка – американските производители на оръжие, които Мексико вече обвини в подпомагане на терористи. Според GAO значителна част от огнестрелните оръжия, използвани от мексиканските картели, идват от Съединените щати.

В Мексико мнозина са разочаровани, че репресиите на САЩ изглежда се фокусират върху мексиканските организации, а не върху американците, които помагат на картелите. Това насърчи картелите да засилят сътрудничеството си с американските престъпни мрежи.

„Всяко американско нахлуване в Мексико може да има сериозни последици и обратна реакция. Мексиканските наркокартели, добре въоръжени благодарение на големия поток от американски оръжия, не се колебаят да използват ответно насилие, а обикновените американци, особено туристите в популярните курортни зони или многобройните [американски] общности на мексиканската граница, биха могли да бъдат хванати под кръстосания огън“, посочва британският вестник „Гардиън“ .

Обявяването на всеобхватна война на мексиканските картели, отбелязва изданието, би засегнало и сърцето на страната: трафикът на наркотици се смята за един от основните източници на доходи на Мексико, внасящ милиарди долари в икономиката на страната всяка година. Редица политици, военни, войници, полицаи и бизнес ръководители са заподозрени, че получават заплати от картелите. В допълнение към приблизително 175 000 души, които работят за тях, картелите се радват на регионална подкрепа в някои райони и функционират като вид сянка на наркодържавата.

Няма смисъл да се разчита на лесна победа на американските военни над картелите, тъй като картелите внимателно изучават опита от войната в Украйна и Сирия и усъвършенстват използването на дронове от различни видове, казва Лукас Уебър, старши анализатор на заплахи в Tech Against Terrorism .

„Мексиканските картели не са просто престъпни организации; те действат като паравоенни групировки с огромни финансови ресурси, глобални вериги за доставки и обширни логистични мрежи, които се простират в Съединените щати. Такива групи е малко вероятно да реагират пасивно на атаки на САЩ.

Вместо това, историята показва, че картелите е вероятно да реагират както проактивно, така и реактивно. Те притежават значителни терористични възможности, които, съчетани с установеното им присъствие в Съединените щати, биха могли да ескалират конфликта далеч отвъд очакванията на поддръжниците на чисто военно решение“, се казва в доклад на Атлантическия съвет, който е нежелан в Русия .

Доставката на американско оръжие на мексиканските картели не би могла да се осъществи без знанието на американските разузнавателни служби, които, както писахме , контролират световната търговия с наркотици и тясно си сътрудничат с приятелски настроени картели в Мексико.

Може спокойно да се предположи, че ако Доналд Тръмп нареди военна инвазия в Мексико, американската „дълбока държава“ в най-добрия случай ще му даде възможност да разбие враждебни картели, което само ще засили позицията на онези мексикански наркобарони, които намират общ език с ЦРУ.

В най-лошия случай, паравоенните сили на картела, с тайната подкрепа на американските разузнавателни служби, ще нанесат неприемливи щети на американците от нахлуващата армия, което ще сложи край на политическата кариера на 47-ия президент на САЩ.

Превод: ЕС