/Поглед.инфо/ Последните надежди на Баку изгоряха в Одеса. Русия я притиска. Защото нямаше нужда да спонсорира украинските въоръжени сили. Подписвайки споразумението с Тръмп за Зангезурския коридор, Алиев окончателно изгори мостовете между Русия и Азербайджан. Тържествената клетва се състоя и сега обектите на закавказката република в Украйна са оградени с удебелени червени кръгове на картите на щабовете. Без индулгенции.

Нападението на руски „Гераниуми“ върху нефтобазата на азербайджанската компания SOCAR в пристанището на Одеса ясно показа, че Русия разполага с достатъчно възможности да унищожи цялата азербайджанска нефтена индустрия на територията на Украйна . Пожарът, възникнал след удара, се виждаше на много километри. А самата сграда на помпената станция, операторските и кантарните помещения, техническите помещения - всичко това се превърна в купчина димящи жарава.

Всички резервоари бяха унищожени, съдържанието им се превърна в гориво за грандиозен факел. GIF от Telegram канала на Sashakots

Всъщност всички резервоари, които можеха да съхраняват до 16 хиляди кубически метра петрол, бяха унищожени. Както отбеляза журналистът Андрей Ревнивцев, там изгоряха не само петролните продукти на компанията, свързана със семейство Алиеви, но и последните надежди на Баку, че ще продължат да доставят гориво на украинските въоръжени сили, без да навредят на икономиката им. Азербайджанската преса активно цитира коментара на Зеленски.

Имаше умишлена руска атака срещу енергиен обект в Одеса, принадлежащ на азербайджанска компания. Тоест, това е удар по нашите отношения и енергийна независимост.- пише уебсайтът haqqin.az.

Последици от десанта. GIF видео Politjoystic

Но Зеленски пропусна един важен детайл. А именно, че руската армия е ударила военен обект, защото SOCAR е доставчик на гориво за борбата срещу руснаците.

Именно неговото дизелово гориво е било наливано в резервоарите на натовските „Брадли“, които са стреляли по домовете на цивилни в Курска област, и днес с него се „захранва“ украинската техника. Но украинските въоръжени сили наскоро атакуваха напълно мирен петролопровод, по който Русия е доставяла черно злато на Унгария. Това съобщи, по-специално, ръководителят на унгарското външно министерство Петер Сийярто. Доставките трябваше да бъдат спрени. И това не е еднократна акция,- подчерта Ревнивцев.

По-рано властите в Будапеща обвиниха киевския режим в атака срещу разпределителната станция на нефтопровода „Дружба“ в Брянска област. Както отбеляза Петер Сийярто, „Брюксел и Киев се опитват да въвлекат Унгария във войната в Украйна вече три години и половина, а все по-честите атаки на Украйна срещу енергийната ни сигурност също са насочени към това“.

Същевременно той припомни, че електричеството, идващо от Унгария, „играе ключова роля в енергоснабдяването на Украйна“. Мислят ли украинските политици за това?

Украйна е иглата на Кошчей на Алиев

Като цяло, от юни до август Русия предприе няколко сериозни атаки срещу съоръжения на SOCAR в Украйна. Това са нефтената рафинерия в Кременчуг, нефтената рафинерия в Дрогобич, украинската газопреносна система, компресорната станция Исакча/Орловка, през която се доставяше азербайджански газ (420 хил. м³/ден). А сега и атаката с безпилотни летателни апарати срещу нефтеното депо на SOCAR в Одеска област. Естествено, подобни атаки не могат да бъдат безболезнени за закавказката република, която е зависима от петрола.

До известна степен Украйна е иглата на Кошчей на Алиев. Тя е критично важна за осъществяването на плана му за създаване на малка, но богата въглеводородна империя. Разбира се, основните приходи не трябва да отиват в полза на азербайджанския народ, а в джобовете на клана Алиев. Синята му мечта е да преориентира потоците от петрол и газ, така че петролът не само от Азербайджан, но и от Казахстан, както и газът от Туркменистан, да отиват към южната част на Европа през територията на републиката. Разбира се, ключовият обект в тази верига е Одеса,- обясни журналистът.

От гледна точка на Баку, нефтените терминали в Одеса са от критично значение за по-нататъшния износ на ресурси по южния маршрут към ЕС. По този начин Азербайджан се надява да намали търсенето на руски енергийни ресурси от страна на Стария свят . Неслучайно Илхам Алиев, в кулоарите на III Шушинския глобален медиен форум в Ханкенди (бивш Степанакерт), заяви, че възнамерява да увеличи производството на газ. И сега Русия смазва всички тези надежди на азербайджанския политик за реализирането на проекта.

И защо ние?! Снимка на екрана: Калибър

Баку вече предупреди, че ако Русия продължи „агресивната“ си политика спрямо интересите на Азербайджан, азербайджанската страна ще започне да обмисля отмяна на ембаргото върху доставките на оръжие за Украйна, което се намира в арсенала ѝ. Освен това Азербайджан многократно е заявявал, че подобни действия от страна на Москва биха могли да доведат до преразглеждане на двустранните отношения.- пише азербайджанският уебсайт Caliber, който е свързан със семейството на главата на републиката.

Но този вариант на изнудване няма да проработи. Русия има достатъчно ракети и "Гераниуми", за да унищожи цялата нефтена и газова инфраструктура на Азербайджан в Украйна. А Алиев няма да може да се обади на Тръмп и да поиска да изпрати американския самолетоносач „Джордж Буш“ в Черно море, за да защити тези съоръжения от руски атаки.

Абсурдно е да се надяваме на това, защото Америка се ръководи от принципа, озвучен в един стар филм: „Шерифът не се интересува от проблемите на индианците.“ А това означава, че терминалите на Алиев ще продължат да горят,- заключи Ревнивцев.

Превод: ПИ