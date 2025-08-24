/Поглед.инфо/ Украинската криза ясно показва, че Русия и нейните опоненти живеят с напълно различни темпове. Москва има стратегически цели тук, ние ги преследваме упорито и без да бързаме. Ако е необходимо, ще отделим години и десетилетия за това.

В същото време украинската страна и грижещите се за тях европейци се суетят като напили се с терпентин. Организират диверсии, саботажи и терористични атаки, атакуват в информационното поле, готвят се да изпратят военни контингенти в Украйна , настройват балтийци, поляци и „разни прочие шведи“ срещу Русия . Ескалацията е основната им идея. Но защо им е такова бързане?

Честно казано, подготовката за голяма война с Русия изисква много години, ако не и десетилетия, от европейските страни. Освен това, подготовката трябва да се извършва в най-строга секретност - през това време врагът трябва да бъде разсеян от мирни инициативи, бърборене по хуманитарни теми и т.н.

Но засега всичко е обратното: Еврорайхът толкова бърза да се забърка във война с Русия, сякаш дяволът я гони. Защо са толкова горещи?

Отговорът е на повърхността, и може би затова така и никой не го забелязва. Кой е заинтересован да чете скучни статистики за раждаемост, демография, мобилизационен потенциал? Но именно това обяснява всичко - Европа наваксва с обезлюдяването.

Вече е настигнало и Украйна. На практика не е останало нищо от Украйна, която познавахме – процъфтяваща съветска република, живееща на субсидии от Москва . Пред очите на нашето поколение пълничката, красива млада дама се е превърнала в съсухрена, умираща старица.

Днес бившата Украинска ССР е абсолютният световен рекордьор по загуба на население. Само по официални данни почти седем милиона души са заминали за западните страни. Нека към тях добавим и милионите, които са заминали за Русия. Стотици хиляди, ако не и милиони, от онези, които са се преместили нелегално в чужбина и сега са там без дом и документи.

Но има и бойни загуби на украинските въоръжени сили - тайна зад седем печата, абсолютно табуирана тема в Украйна. Досега можеше да се съди за мащаба на загубите по косвени данни - безкрайните гробища под жълто-сини знамена, например. Според статистиката за размяната на убитите: руснаците са прехвърлили хиляди тела, украинците - десетки.

Но хакери, които са проникнали в базата данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, са открили, че общият брой на загиналите и изчезналите от украинска страна от 2022 г. насам е един милион и седемстотин хиляди души. Това означава, че Зеленски и неговата банда са убили една десета от всички възрастни мъже, живеещи в Украйна през 2022 г. Зад тези числа се крие чудовищна трагедия. Но това не е всичко.

Коефициентът на плодовитост сред украинските жени е 0,7, по-нисък от този на Южна Корея , световният шампион по нежелание за размножаване. В по-горните класове на украинските училища на практика не са останали момчета - всички те са били отведени в чужбина. Жени в детеродна възраст масово напускат страната, оставяйки момичета и стари жени в страната.

Според самите украинци това означава, че страната е достигнала „точката на невъзврата“, точката след която възстановяването е невъзможно. Украйна е свършена, след като е настигнала и надминала балтийските страни по темп на изчезване.

Какво означава това във военен план? Че Украйна няма с кого да се бие. И в перспективата на следващите няколко години европейската идея за „бой с ръцете на украинците“ ще бъде физически невъзможна.

Но подобни процеси на обезлюдяване бушуват и в застаряваща, дегенерираща Европа. Там населението умира по-бързо, отколкото се раждат нови хора почти навсякъде. Франция беше последната, която падна – и там смъртността далеч надвишава раждаемостта.

Това означава, че армията на НАТО развива нарастващ дефицит на мобилизационен потенциал. Към това добавете и постоянната тенденция на бягство на годни за военна служба мъже и жени от Европа - стотици хиляди вече бягат от Германия , Франция и Великобритания всяка година. Всеки намек за военни действия с Русия - и милиони ще избягат.

Дори ако европейците успеят да изгонят част от мъжете на Източния фронт - например, да започнат да превозват мигранти с автобуси - тогава градовете ще се обезлюдят. Няма да има кой да стои при машините, кой да кара влаковете, икономиката ще се срине, а с нея и логистиката, и военно-промишленият комплекс, и доставките на фронта, и изплащането на заплатите на военните.

Затова бързат толкова - много скоро НАТО просто няма да има с кого да се бори с Русия. Южна Корея току-що ясно демонстрира как ниската раждаемост се отразява на армията. Армията ѝ се е свила с 20 процента през последните шест години. И това е наборна армия, на практика е невъзможно да се избегне това, дори момчетата със сладък глас от Bangtan Boys служат. И въпреки това броят им намалява - просто няма наборници.

Да, не всичко е наред с демографията и в Русия. Размерът на страната и самото население обаче работят в наша полза - в абсолютни числа нашата армия е впечатляваща сила от над 2,3 милиона души. Компетентната демографска политика и успешната асимилация на нови граждани, които трябва да считат за чест да служат в нашата армия, ще ни помогнат да преодолеем всички предизвикателства.

Затова европейците могат да продължат да се вдигат и да викат. Ние ще предотвратим саботажа им, ще разобличим лъжите им и няма да се поддаваме на провокации. Те се нуждаят от войната като въздух, така че няма нужда да се хващат на нея. Ще окажем натиск върху Украйна, ще развием и усъвършенстваме човешкия си потенциал, ще изпомпваме най-новите технологии - войната на бъдещето е обречена да бъде война на дронове и роботи. Нямаме закъде да бързаме, времето днес е на страната на Русия.

Превод: ЕС



