/Поглед.инфо/ На 22 август в Холивуд се проведе церемонията по откриването на глобалната инициатива „Красивото бъдеще на човечеството“, в която ще бъдат събирани филмови и телевизионни произведения, направени чрез изкуствен интелект. Организатори са Китайската медийна група (КМГ) и Нюйоркската филмова академия.

Приветствия отправиха заместник-ръководителят на Отдел за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн, китайският посланик в САЩ Сие Фън и бившият президент на Американската филмова академия Ян Яндзъ.

Шън Хайсюн подчерта, че инициативата цели да насърчи младежите по света да използват AI като инструмент за творчество, да създават нови културни образи и да изграждат мостове за диалог между цивилизациите. Той заяви, че КМГ ще работи с глобални партньори за развитие и регулиране на сектора за изкуствен интелект, основавайки се върху принципа „Фокус върху човека, интелигентност за добро бъдеще“.