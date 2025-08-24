/Поглед.инфо/ От 17:00 ч. на 23 август до 5:00 ч. на 24 август в Пекин се проведе третата цялостна генерална репетиция за тържествената церемония по случай 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия.

Според Пресцентъра за отбелязване на юбилея, това бе пълна репетиция, включваща всички елементи на предстоящия парад. Това е и последна комплексна подготовка за официалното събитие.

Репетицията обхвана церемонията (включително военния парад), организационни преходи, подреждането на зрителите и мерките при извънредни ситуации, като основен акцент бе проверката на координацията между отделните звена. Основна цел беше да се осигури сигурна основа за успешното провеждане на тържествата.