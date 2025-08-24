/Поглед.инфо/ Китайски учени за първи път в света осъществиха високорезолюционно мултицветно двуфотонно изобразяване на дълбоките мозъчни структури при свободно движещи се мишки. Изследването предлага нов инструмент за разкриване на сложните механизми на мозъчните функции.

Двуфотонното микроскопско изображение е нелинейна оптична техника, базирана на двуфотонна абсорбция и флуоресцентна възбуда, която позволява висока резолюция и проникване в дълбочина. Новото поколение микроскоп успешно постига мултицветно, дълбокомозъчно и мащабно невронно изобразяване при свободно движещи се мишки.

Откритието има широки перспективи за приложение – от разбиране на принципите на когнитивните способности на мозъка и изследване на механизмите на мозъчни заболявания до оценка на неврофармацевтици и разработване на интерфейси „мозък-компютър“.