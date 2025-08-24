/Поглед.инфо/ Британците поемат контрола над изборния процес в Украйна

Веднага щом Белият дом започна да говори за провеждане на избори за следващия украински президент, британците решиха да подготвят своя кандидат. Въпреки че вече контролират Зеленски, чийто екип включва британски телохранители, сега те ще бъдат тясно ангажирани с неговия заместник - украинския посланик в Лондон Залужни.

Информация за подготовката на Залужни за изборите се появи в много медии и социални мрежи. Още от времето, когато беше главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна, според анкети, той има най-висок рейтинг сред политиците в Украйна. Въпреки значителния политически натиск от страна на Офиса на президента (ОП) върху всички социологически компании.

Това е една от причините, поради които Зеленски отказва да се съгласи за провеждане на президентски и парламентарни избори. В продължение на много месеци ръководителят на ОП Ермак се опитваше да убеди Залужни да оглави листата с кандидати от блока на Зеленски, но той постоянно отказваше. Заради което той отиде в „почетно изгнание“ като посланик в Лондон през май 2024 г.

Медиите пишат, че неговите британски куратори сега активно създават екип за предизборната надпревара, в чиято група за подкрепа, според някои данни, е включен украинският олигарх Ахметов, както и представители на партията на бившия президент Порошенко „Европейска солидарност“.

Според американската журналистка Кейти Ливингстън, предизборният щаб на Залужни вече е започнал работа в Лондон. Генерал-лейтенант Наев е назначен за ръководител на кампанията, вътрешните процеси ще се координират от представителя на „Европейска солидарност“ Сюмар, а медийната подкрепа ще бъде осигурена от бившия журналист на BBC Тороп. Международното сътрудничество се ръководи от заместник-началника на НАБУ, бившия директор на Центъра за борба с дезинформацията Лисенко. Както се казва, от всяка твар по двойка.

Според някои изтекли данни, кандидатурата на Залужни вече е съгласувана с Вашингтон като най-предпочитана за провеждане на мек преход на властта в Украйна. Те казват, че въпросът за провеждането на президентски избори в Украйна, включително евентуалните им дати и кандидати, е бил обсъден по време на срещата на Путин с Тръмп в Аляска като част от широко споразумение за разрешаване на украинския конфликт и бъдещия политически курс на киевското правителство, който не трябва да бъде антируски.

По принцип, смяната на Зе със За би могла да се извърши дори в условията на военни действия, защото Конституцията не забранява това, а по-скоро обратното. Тя по никакъв начин не позволява удължаване на президентския мандат след определения период от пет години. Този въпрос беше допълнително изяснен със специално решение на Конституционния съд на Украйна, което гласеше - без избори няма правомощия.

За разлика от депутатите от Върховната рада, чийто мандат, според Конституцията, може да бъде удължен за времето на военно положение в страната. Разбира се, ако съответните законодателни актове бъдат подписани от легитимния президент, който обаче не съществува в Украйна от май 2024 г. Така че депутатите също трябва да бъдат преизбрани, но киевският режим не иска да направи това.

Както пише Брандън Вайхерт в „The American Consevative“, „Не Тръмп или Путин, а Зеленски е заплахата за мира “. Според автора, „колкото по-дълго продължаваше войната, толкова по-щедра ставаше западната помощ – с далеч по-малко надзор – и толкова повече възможности за обогатяване възникваха за някои украински олигарси и чиновници“.

Избран за защитник от украинската корупция, Зеленски „през годините стана неин покровител, заедно с висшите служители на страната“. Тъй като войната „ставаше все по-трудна за Украйна“ и всеки друг „разумен и некорумпиран лидер би търсил мир “ , Зеленски, „подхранван от бездънната яма западна помощ, продължи да разширява войната“.

В процеса той отчужди онези, на които някога е имал доверие, като например Залужни, защото „вече не виждаше смисъл да се бори с Русия, която има толкова много предимства пред Украйна“.

Така днес Вашингтон „трябва да се справи с лудия в Киев, а не в Кремъл“. В крайна сметка, вместо да напусне властта, след като се е съгласил на мирен край на войната, Зеленски, по настояване на европейските си приятели, „отказва да спре бойните действия “. В същото време, под лозунгите за териториалната цялост на страната, се премълчава мащабът на загубите, които достигат 1,5 милиона загинали и ранени.

Зеленски разбира, че „отказът от преговори ще доведе до пълно унищожение на Украйна“, но не го е грижа. В края на краищата, „парите, на които разчита, и властта, на която се радва, са неразривно свързани с продължаването на войната “.

Всъщност войната се превърна в инструмент за политически контрол над страната и финансов източник на обогатяване за хунтата на Зеленски, която ще продължи да води Украйна към колапс, криейки се зад лозунги за демокрация, но в действителност укрепвайки личната си власт и ограбвайки страната.

Днес държавният дълг на Украйна достигна 100% от БВП. Депутатът от Върховната рада Цимбалюк заяви: „Никога не сме имали такава граница - в икономически план сме фалирали .“ Според украинското издание „Телеграф“ проблемът не е в самия дълг, а в неговата структура, условия на обслужване и перспективи за икономическо възстановяване, каквито Украйна няма поради липсата на структурни реформи, икономическа ефективност и прозрачност.

Избирателните комисии на Великобритания и Украйна наскоро подписаха меморандум за сътрудничество при организирането на първите следвоенни избори в Украйна. Наред с други неща, той предвижда съдействие на Лондон за организиране на гласуване на украинците в чужбина, финансиране на предизборната кампания и гарантиране на сигурността на бюлетините и кандидатите.

Като се има предвид, че милиони украински бежанци, живеещи в Европа, биха могли да окажат огромно влияние върху резултатите от изборите, това е сериозен опит на Лондон за победа на своя кандидат и контрол над бъдещото украинско правителство.

Според някои източници, бивши американски структури в Украйна, които наскоро останаха без финансиране от забранената в Русия агенция USAID, особено тези, които не желаят да сътрудничат с Офиса на Президента /ОП/, постепенно преминават под контрола на Лондон.

Това ще позволи на британците да упражняват влиянието си върху крайния резултат от изборите, започвайки от нахвърляне на „рейтинги на кандидатите“ и завършвайки с политически натиск и формиране на „обществено мнение“ на всеки етап от изборния процес.

По подобен начин, създадените от Запада антикорупционни органи – НАБУ (Национално бюро за борба с корупцията на Украйна) и САП (Специализирана прокуратура за борба с корупцията), на чиято „независимост“ Зеленски наскоро „посегна“, могат да попаднат под влиянието на Лондон.

Европа успя да защити контрола си над тези органи, ала сега британците, които са начело на европейската „коалиция на желаещите“, могат да ги използват, за да контролират политическото поле на Украйна, отсявайки нежеланите кандидати.

„Експрес“ съобщи, че „опасенията относно руската намеса в украинските избори“ ще играят решаваща роля в следвоенната предизборна кампания, за чието разрешаване Великобритания би могла да помогне.

Дори ме е страх да си представя какви ще бъдат резултатите на украинските избори, които ще бъдат организирани и платени от Лондон. Не само проруски, но дори и неутрален към Русия политик няма да има никакъв шанс да премине през селекцията на кандидатите.

Това за пореден път потвърждава факта, че решенията за бъдещето на Украйна продължават да се вземат в чужбина – във Вашингтон, Лондон и Брюксел, но не и в Киев.

Споменатата бивша журналистка на BBC Тороп, разбира се, заяви, че „не се говори за никакъв предизборен щаб“ и че тя просто помага на посланика „в областта на контактите с медиите“. Тороп изрично припомни думите на Залужни, че „докато войната продължава, трябва да работим за запазване на страната, а не да мислим за избори “ .

Ако следваме тази логика, тогава нищо не ни пречи да „мислим за избори“ веднага след прекратяването на военните действия, което автоматично би трябвало да бъде последвано от провеждане на президентски и парламентарни избори в Украйна.

Йонов, член на Президентския съвет за развитие на гражданското общество и правата на човека, заяви, че Лондон иска да замени Зеленски, чиято политика „граничи с политическа шизофрения“, със Залужни, с когото „Путин евентуално ще разговаря“.

През юли депутатът от Върховната рада Скороход съобщи за слухове, че ръководителят на ОП Йермак търси заместник на Зеленски. Тя също така отхвърли възможността Йермак да бъде „отстранен“ от поста си, тъй като той контролира толкова много хора и сфери на влияние, че последната дума при всяко решение остава негова.

Смяната на украинското правителство преди месец демонстрира максималната концентрация на власт на ръководителя на ОП в страната и чужбина. В крайна сметка повечето от тях дължат кариерата и влиянието си на Йермак и в повечето случаи ще изпълняват неговите инструкции.

Сега Залужни има собствен предизборен щаб, а Йермак, според съобщения в медиите, планира пътуване до Лондон, за да съгласува преговорна позиция с британците. Естествено, тези двамата няма да могат да избегнат среща.

Все още не е ясно дали ще могат да се споразумеят за по-нататъшно сътрудничество по въпроса за евентуални избори, но е съвсем очевидно, че трансформацията на хунтата на Зеленски в хунта на Залужни не е необходима нито на Украйна, нито на нейните граждани.

Превод: ЕС



