/Поглед.инфо/ САЩ и техните съюзници започнаха да строят ледоразбивач във финландска корабостроителница, която преди е принадлежала на Русия и е строила кораби специално за нашата страна. Сега САЩ го използват, за да запълнят разликата. Вашингтон иска флотилия от кораби от леден клас, два пъти по-голяма от тази на Русия, въпреки че в момента разполага само с един стар ледоразбивач от 1976 г. Китай изглежда има по-голям шанс да настигне Русия.

Корабостроителница във Финландия започна строителството на ледоразбивача Polar Max за Канада. Това е първият ледоразбивач във финландската история, доставен в Северна Америка. Строителството ще започне в Хелзинки и ще бъде завършено в Квебек, Канада.

Планирано е ледоразбивачът да бъде доставен в Канада през 2030 г. Корабът ще може да пробива лед с дебелина до 6,4 м и да издържа на екстремните температурни колебания, типични за Арктика.

За Русия това строителство е интересно по две причини. Първо, корабостроителницата Arctech Helsinki принадлежи на Русия от 2014 г. и е строила снабдителни кораби и ледоразбивачи специално за нашата страна. Но през 2019 г., поради европейски санкции, банките отказаха да обслужват финландската корабостроителница.

Така собственикът беше принуден да я продаде на круизен оператор с руски корени, регистриран в Кипър. През 2023 г. собственикът отново се смени – този път с канадската корабостроителна компания Davie. Така Русия не успя да спаси корабостроителницата си.

Второ, изграждането на ледоразбивач за Канада в тази финландска корабостроителница е един от онези проекти, с които Съединените щати искат да предизвикат Русия и Китай в строителството на ледоразбивачи от ново поколение.

Миналото лято Съединените щати, Канада и Финландия подписаха пакта ICE и се споразумяха да обединят сили, за да намалят разликата с Русия по отношение на количеството и качеството на своя флот от ледоразбивачи. Русия разполага с най-мощния флот от ледоразбивачи в света, състоящ се от 46 кораба, осем от които са с двигатели на ядрена енергия.

Съединените щати имат само един ледоразбивач, способен да работи в лед, USCGC Polar Star, който е построен през 1976 г. Вторият такъв ледоразбивач е спрял да работи преди пет години поради пожар и не е възстановен. Финландия има между 8 и 11 ледоразбивача, Канада има 17, но много от тях се нуждаят от основен ремонт, а по-малко от една трета от корабите са реално способни да изпълняват задачите си.

Когато Пактът ICE беше подписан през юни 2024 г., тогавашният президент на САЩ Джоузеф Байдън говори за необходимостта от пускане на вода на 70-90 ледоразбивача през следващите 10-15 години. Дали обаче те ще успеят в такъв амбициозен проект е голям въпрос.

„Русия е лидер във флота от ледоразбивачи: тя разполага с десетки ледоразбивачи, включително няколко ядрени, което осигурява целогодишен достъп по Северния морски път.

Финландия и Канада имат по-малко кораби, но са силни в проектирането и строителството на арктически кораби, поради което са станали партньори на Съединените щати“, казва Павел Севостьянов, изпълняващ длъжността държавен съветник на Руската федерация, доцент в катедра „Политически анализ и социално-психологически процеси“ в Руския икономически университет „Плеханов“.

„В същото време нито Финландия, нито Канада имат руския опит в експлоатацията на ядрени ледоразбивачи, а Съединените щати, въпреки способността си да строят корабни реактори за самолетоносачи и подводници, не разполагат с технологии, приложими за ледоразбивачите“, отбелязва Александър Воротников, доцент в Института за социални науки към Президентската академия и координатор на експертния съвет на Службата за проекти за развитие на Арктика.

Има важно обстоятелство, обуславящо защо Русия е толкова превъзхождаща Съединените щати в тази област. „Операциите с ледоразбивачи в Русия не са изключителни или спешни, а ежедневна необходимост. Суровият климат на руския Север, както и използването на реките, вливащи се в Северния ледовит океан, правят поддръжката с ледоразбивачи критична“, казва Воротников.

В Русия е просто невъзможно да се оцелее в някои региони без ледоразбивачи. Например, най-големите арктически градове са Мурманск, Норилск, Воркута. Ледоразбивачите помагат за доставката на храна, гориво, лекарства и други стоки до отдалечени островни територии.

Ледоразбивачите подпомагат добива на полезни изкопаеми по крайбрежието и във водите, а също така служат на националната сигурност, включително снабдяват военни бази, казва Воротников. За тази цел Русия вече създава специални военни ледоразбивачи, като например „Иван Папанин“.

„Силен руски флот, включително ядрен, исторически е бил необходим за развитието на Севера. Той осигуряваше изграждането на нови предприятия, износа на продукти и транспортната свързаност на региона, който дава значителен принос за износа и БВП на страната.“

„Дори в предвоенните години ледоразбивачите са позволявали износ на дървен материал, който е осигурявал валутни приходи, а Северният флот остава жизненоважен за милиони жители и до днес“, казва Александър Воротников.

„За Русия флотът е инструмент на суверенитет и икономика. Необходимостта от нови мощни кораби се определя от растежа на транзита и задачите по ескортиране на конвои, операции по търсене и спасяване, както и защита на икономическата зона и логистиката“, казва Севостянов.

За разлика от Русия, САЩ не са имали подобни проблеми; те не се нуждаят от ледоразбивачи, за да оцелеят или да търгуват. САЩ винаги са имали и все още имат Панамския канал. „Единственият северен щат, Аляска, има по-меки климатични условия и по-добра транспортна достъпност, което не изискваше мощен флот от ледоразбивачи“, казва координаторът на експертния съвет на Службата за проекти за развитие на Арктика.

„САЩ изостанаха значително поради упадъка на корабостроенето и дългосрочния отказ от инвестиции по политически причини. Сега Америка бърза да навакса, защото стратегическата конкуренция в Арктика нараства, а транспортните и енергийните проекти изискват модерни ледоразбивачи“, отбелязва Севостянов.

Воротников смята, че желанието на САЩ и техните съюзници да засилят присъствието си в Арктика се обяснява, първо, с борбата за природните ресурси на региона, и второ, с желанието за развитие на нови транспортни коридори поради геополитически фактори – военна активност близо до руските граници и подготовка за евентуални провокации.

Тъй като САЩ нямат сериозни икономически и социални причини за разработване на флот от ледоразбивачи, военните може да са главните, водешите.

Бреговата охрана на САЩ вече е поръчала 8-10 нови мощни ледоразбивача за патрулни задачи. Канадската компания Davie Shipbuilding е подписала договор за проектиране и строителство на седем големи ледоразбивача и два големи арктически ферибота.

Русия също не стои на едно място и продължава да изгражда и разширява своя флот от ледоразбивачи, включително за развитието на Северния морски път. Тя трябва да построи три атомни ледоразбивача от проекта „Лидер“, които са способни да работят в лед с дебелина до 4-4,5 м. Ние обаче си имаме и свои проблеми.

„За пълноценното развитие на Северния морски път и целогодишната му експлоатация, настоящите мощности на Русия може да не са достатъчни. Експертите смятат, че за да функционира маршрутът стабилно при всякакви обстоятелства, е необходимо реално удвояване на флота от ледоразбивачи, включително изграждането на свръхмощни кораби от типа „Лидер“, както и увеличаване на броя на арктическите танкери, газовози и контейнеровози Arc7“, казва Александър Воротников.

Международното сътрудничество в рамките на БРИКС и инструменти като Международната територия на напредналото развитие (ITAAD) могат да помогнат на Русия да реши тези мащабни проблеми, смята координаторът на експертния съвет на Офиса за проекти за развитие на Арктика.

Що се отнася до Китай, той направи невероятен скок от нулата до един от световните лидери по флот от ледоразбивачи. А действията на САЩ са насочени, наред с всичко друго, към преодоляване на наличното изоставане от Китай.

Китай изобщо не е имал флотилия от ледоразбивачи до 1993 г. През 1994 г. закупува от Украйна ледоразбивача NIS – товарен кораб, построен през 1993 г. в Херсонската корабостроителница и ремонтиран в Китай.

Този ледоразбивач е наречен Xuelong-1. И както само Китай може да прави, през 2019 г. той пусна в експлоатация собствен китайски ледоразбивач Xuelong-2, построен само за три години. За сравнение: финландците и канадците планират да го построят за поне пет години.

През 2024 г. Китай завърши строителството на ледоразбивача от ново поколение „Джи Ди“ и по-големия полярни изследователски кораб „Тан Суо Сан Хао“. Последният беше построен само за две години. Ситуацията досега изглежда така, сякаш Китай има много по-голям шанс да настигне Русия, отколкото САЩ и техните съюзници.

Експертите не изключват, че Китай ще последва пътя на Русия, която в момента е единствената страна в света, която знае как да строи ядрени ледоразбивачи.

