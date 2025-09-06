/Поглед.инфо/ Антон Кобяков съобщи, че Съединените щати са готови да приемат предложението на Путин за преглед на отношенията. Инициативата включва подобряване на връзките и решаване на проблемите. Президентът на САЩ планира да обсъди това с руския лидер на среща, организирана с помощта на законодатели.

Антон Кобяков, съветник на руския президент и отговорен секретар по подготовката и провеждането на Източния икономически форум, в интервю за РИА Новости в кулоарите на форума заяви, че Съединените щати се приближават до приемането на предложението на президента Владимир Путин за преразглеждане на парадигмата на двустранните отношения. Кобяков отбеляза, че на първо място става въпрос за установяване на отношения с Русия, а след това за решаване на всички текущи проблеми.

„И Тръмп започна да върви по този път“, подчерта Кобяков.

По-рано американският лидер, говорейки на вечеря в Белия дом с висши технологични ръководители, заяви пред репортери за намерението си скоро да обсъди ситуацията с руския президент.

По-късно офисът на републиканския представител на САЩ Анна Паулина Луна заяви, че Русия и Съединените щати работят активно за организирането на среща между законодателите.

Превод: ПИ