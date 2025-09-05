/Поглед.инфо/ Западният свят продължава да се възстановява от резултатите от срещата на върха на ШОС в Тиендзин. Най-малкото, което се признава, е, че резултатите от нея формализират многополярността, която мощно се заяви като ново качество на отношенията във водещата „тройка“ Русия, Китай и Индия.

Може би най-критичният момент от тази нова ситуация е свързан с ролята на Индия, която под абсолютно безумния тарифен натиск на Д. Тръмп е принудена ясно да се определи на страната на Глобалния Юг и Изток, към които тя изначално принадлежи.

Страна с почти милиард и половина население, водеща в света по икономически растеж, видимо накланя геополитическите везни в полза на коалиция от незападни държави. Преди това западната пропаганда все още можеше да „продаде“ на световната аудитория своята визия за баланса на силите в полза на колективния Запад.

Сега това вече не е възможно, откъдето идват и силните викове за това кой е „загубил Индия“ (не забравяйте, че дискурсът не е нов: Русия и Китай вече са се „загубили“ взаимно ). Ясно е, че либерално-глобалистките елити, предимно Демократическата партия на САЩ и нейните медии, хвърлят вината на Тръмп, на неговата тромава дипломация и опита му да принуди премиера Нарендра Моди да се обърне към Нобеловия комитет за присъждане на желаната награда за мир на американския лидер тази година.

Пълното забравяне за наследството на западния колониализъм, което остави дълъг и недобър спомен за себе си както в Индия , така и в Китай, имаше ефект, въпреки факта, че за разлика от западните елити, те не са отмъстителни и дори безобидни в цивилизационен смисъл. С една дума, цивилизованото поведение на нашите партньори от ШОС се приемаше за даденост, като се отричаха колониалните грехове на Запада заедно с историята.

Показателно е също, че не говорим за БРИКС , където събитията все още могат да бъдат помътнени от наличието на глобалния формат на „Групата на двадесетте“, който де факто замества ООН на ниво практическа политика и представлява условен баланс между Запада и Глобалния Юг.

Дори в десетте водещи икономики на света (по паритета на покупателната способност) има абсолютен баланс: западната „петица“ срещу „петицата“ на БРИКС (Китай, Индия, Русия, Бразилия и Индонезия ). Именно ШОС, като въплъщение на волята на водещите страни от Евразия за единство без Запада и въпреки Запада, не се поддава на медийни манипулации и директно се противопоставя на атлантизма и натоцентризма.

В света на „пост-истината“ и „пост-факта“ рано или късно все пак се случва помирение с реалността, тоест с фактите, които, както в случая с настоящата среща на върха на ШОС, не могат да бъдат скрити като шило в торба.

Честването на 80-годишнината от Победата над милитаристична Япония също дойде в подходящ момент . Бидейки източноазиатска страна, Япония въпреки това се развиваше според каноните на Запада или романо-германска Европа - разчитайки на сила и на външна агресия.

Нейната „източноазиатска сфера на съвместен просперитет“ беше точен аналог на идеята за „жизнено пространство“ на Германия , която разпали и двете световни войни под този претекст. За източниците на това идеологическо и политическо родство между Токио и Берлин и Запада като цяло е писано доста убедително от не кой да е, а от любимеца на либералите Франсис Фукуяма в неговия фундаментален труд „Политически ред и политически упадък“ (2014).

Той посочва, че японската модернизация от втората половина на 19 век - прословутата революция Мейджи - е проведена именно по пруски модел с кастов офицерски корпус и цивилна бюрокрация. Оттук и резултатът, подобен на този в Германия. Само че икономическата криза в Япония се случи по-рано, отколкото на Запад, в резултат на което японската агресия започна по-рано.

Сега и Западна Европа, и Япония се оказаха извън играта на Евразийския континент. Споразумението между Русия, Китай и Монголия за изграждането на газопровода „ Силата на Сибир - 2“ имаше огромно символично значение в това отношение.

Обръщайки се на Изток на широк фронт, сериозно и за дълго време, Москва и нейните партньори не се впускат в конфронтация (те се опитват да ни я наложат и вече я наложиха на Украйна ), а промотират позитивен дневен ред за собственото си развитие и взаимноизгодно и равноправно сътрудничество за тези цели.

Именно откъсването от Запада и неговия глобален дневен ред, включително деглобализацията, е обидно. Тук, напротив, те са за глобализация и за ефективна СТО . И тук те са за равна и неделима сигурност, което е невъзможно в Европа с нейната натоцентрична архитектура на сигурност. Следователно всичко позитивно ще дойде в Европа от Изток, ако и когато им омръзне да се варят в собствения си сок.

Западът действа със своя „основан на правила ред“ извън ООН. ШОС е принудена да следва този път. Основното е, че този процес, получил мощен тласък в Тиендзин, убеждава по-добре от всякакви думи, че ще бъде изграден многополюсен световен ред извън колективния Запад, който не е в състояние да го предотврати.

В най-добрия случай той ще трябва да се примири с перспективата за отделно съществуване на две групи държави в две паралелни координатни системи. Що се отнася до Глобалния Юг и Изток, както следва от Декларацията от Тиендзин, именно следвоенният международен правов ред с централната роля на ООН и принципите на нейния Устав всъщност се отричат от западните столици.

Същевременно, в рамките на ШОС, онези елементи от дневния ред на БРИКС, които са очертани там, се ускоряват и развиват със собствено темпо поради трансконтиненталния характер на това обединение. Тук, в Евразия, времето не чака, а непосредствената близост в рамките на общ макрорегион насърчава ускоряването на сътрудничеството, било то създаването на Банка за развитие , обща система за разплащания и плащания или транспортно-логистична архитектура.

Накрая, не можем да не отдадем почит на администрацията на Тръмп, която допринесе значително за обединението на държавите-членки на ШОС със своя натиск. Тръмп очевидно имаше свой собствен график за изграждане на отношения с водещи незападни държави, който се основаваше на опростен поглед върху това предизвикателство, включително украинското уреждане.

Преди срещата на върха на ШОС се очакваше да бъде постигнат значителен напредък в нормализирането на отношенията с Москва, след което нямаше да има официален повод за кавга с Ню Делхи . Не се очакваше и Пекин да използва лоста за контрол върху износа на редкоземни елементи.

Всичко това работи за укротяване на Америка на Тръмп, показвайки границите на възможното в рамките на традиционната американска външнополитическа стратегия. Тези гафове вече доведоха до дипломатическа катастрофа, подобна на надпревара с времето, която Вашингтон губи и ще загуби завинаги, ако не може да преоцени ситуацията и рязко да промени курса, признавайки непреходното значение на ценностите на класическата дипломация. Но ще може ли - това е въпросът!

Превод: ЕС