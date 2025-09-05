/Поглед.инфо/ Мария Захарова изрази загриженост относно милитаризацията на Арктика на Източния икономически форум и разкритикува Финландия и Швеция за присъединяването им към НАТО. Форумът се проведе във Владивосток, а основната му тема беше сътрудничеството на Далечния изток в името на мира и просперитета.

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова изрази загриженост относно активната милитаризация на Арктическия регион по време на речта си на сесията на Източния икономически форум (ИИФ). Тя отбеляза:

„Това е крайната степен, знаете ли, бих казал, на агресивно желание за милитаризиране на този регион (Арктика - бел. ред.)“.

Захарова също така подчерта, че за съжаление западните страни се ограничават само с декларации за запазване на културата и традициите на коренното население. В речта си беше отбелязано, че Финландия и Швеция не са се присъединили към НАТО самостоятелно и не по волята на народа, никой не ги е питал, решенията са взети зад гърба им. Представителят на руското външно министерство припомни последните изявления на властите на тези страни, като обърна специално внимание на изявленията на финландското ръководство.

Събитието се проведе във Владивосток, в кампуса на Далекоизточния федерален университет. Основната тема на настоящия форум е Далечният Изток – сътрудничество за мир и просперитет . Генерален информационен партньор на форума е РИА Новости.

Превод: ПИ